Plataforma online para magistrados e credores agiliza processos de recuperação judicial

"A ferramenta BEx possibilita às partes a realização de três serviços: o acompanhamento técnico das Recuperações Judiciais , que possibilita a interatividade com os agentes que buscam informações do processo de Recuperação Judicial; a elaboração de lista de credores , que permite a realização de sessões de conciliação entre credores e Recuperanda anteriormente à publicação do Edital, reduzindo as impugnações e habilitações de crédito, trazendo mais eficiência ao processo; e, por fim, a Assembleia Geral de Credores, que permite a realização de votação eletrônica através da leitura de QR Code, reduzindo o tempo de votação e apuração do resultado", – conta Nilton Tavares, Responsável Técnico da Capital Administradora Judicial.

"Os administradores judiciais podem optar por cada uma das ferramentas separadamente, ou todo o pacote. A vantagem é que o administrador judicial pode se concentrar no andamento da recuperação judicial e no debate jurídico, livrando-se das questões que são inerentes a elementos contábeis, cálculos de créditos ou preparação e instrumentalização da votação quando das assembleias", completa Tavares.

Até o momento foram realizadas 24 assembleias de 8 diferentes empresas usando a plataforma. Entre os casos beneficiados estão o processo de recuperação judicial do Grupo Transbrasiliana, empresa do ramo de transportes. A Assembleia Geral de Credores realizada no primeiro semestre contou com 1258 votos que foram computados em apenas 14 minutos. Nesta semana, acontecerá mais uma vez a assembleia da Transbrasiliana com grande votação de credores, cujos procedimentos serão beneficiados pelo sistema de votação.

FONTE Plataforma Bex

