Plusgrade und Breeze Airways® starten „Buy BreezePoints" und bauen ihre Partnerschaft im Bereich verschiedener Produkte aus

Weitere Möglichkeiten, Prämien zu erhalten: Mit dem „Breezy Rewards"- ® können Mitglieder nun BreezePoints direkt erwerben und so ihr Guthaben flexibel aufladen sowie Prämienflüge ganz nach eigenem Zeitplan buchen.

Mit dem „Breezy Rewards"- können Mitglieder nun BreezePoints direkt erwerben und so ihr Guthaben flexibel aufladen sowie Prämienflüge ganz nach eigenem Zeitplan buchen. Neue Einnahmequelle für Breeze: „Buy BreezePoints" eröffnet Breeze Airways eine margenstarke zusätzliche Einnahmequelle und sorgt für eine stärkere Kundenbindung, während die Fluggesellschaft ihr überarbeitetes Treueprogramm „Breezy Rewards" weiter ausbaut.

„Buy BreezePoints" eröffnet Breeze Airways eine margenstarke zusätzliche Einnahmequelle und sorgt für eine stärkere Kundenbindung, während die Fluggesellschaft ihr überarbeitetes Treueprogramm „Breezy Rewards" weiter ausbaut. Ausweitung des Treueprogramms für Plusgrade: Breeze Airways baut sein Angebot an Plusgrade-Lösungen zur Generierung von Zusatzumsätzen weiter aus und ergänzt „Preferred Seating", „Extra Legroom" und „Seat Blocker" um „Buy BreezePoints".

MONTREAL, 7. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Plusgrade, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur Erzielung von Zusatzumsätzen für die Reisebranche, und Breeze Airways, die hochwertige Low-Cost-Fluggesellschaft, die erschwingliche Tarife und moderne Annehmlichkeiten für ein „Seriously Nice"™ Reiseerlebnis kombiniert, gaben heute die Ausweitung ihrer Partnerschaft mit der Einführung von „Buy BreezePoints" bekannt. Die Funktion ist ab sofort über die „Loyalty Currency Retailing"-Plattform von Plusgrade verfügbar und ermöglicht es Breezy Rewards-Mitgliedern, BreezePoints direkt zu erwerben – so haben sie mehr Kontrolle über ihre Prämien und gelangen schneller zu ihren Wunschflügen.

Die Einführung baut auf einer bestehenden Partnerschaft auf, in deren Rahmen Breeze die Lösungen von Plusgrade zur Generierung von Zusatzumsätzen nutzt, darunter „Preferred Seating", „Extra Legroom" und „Seat Blocker". Durch die Einführung von „Buy BreezePoints" wird diese Beziehung auf die Treuewährung ausgeweitet, wodurch Mitglieder mehr Möglichkeiten erhalten, am Breezy-Rewards-Programm teilzunehmen und ihr BreezePoints-Guthaben zu nutzen.

Mit „BreezePoints kaufen" haben Mitglieder die Möglichkeit, die fehlenden Punkte für einen Prämienflug direkt aufzustocken. Anstatt darauf zu warten, Punkte allein durch Flüge zu sammeln, können Mitglieder jederzeit Punkte kaufen und so eine knapp verpasste Gelegenheit in eine Buchung verwandeln. Für Breeze eröffnet sich dadurch ein unmittelbarer, margenstarker Umsatzkanal, der den Wert der Währung „Breezy Rewards" stärkt.

„Breeze hat in der nordamerikanischen Luftfahrtbranche etwas wirklich Einzigartiges geschaffen – eine Fluggesellschaft, die sich nicht nur über den Preis, sondern auch über das Flugerlebnis von der Konkurrenz abhebt und dieses Versprechen durch echte Investitionen in ihr Produkt untermauert", sagte Ken Harris, Gründer und CEO von Plusgrade. „Wir haben mit ihnen bereits in den Bereichen ‚Preferred Seating', ‚Extra Legroom' und ‚Seat Blocker' zusammengearbeitet, und der Ausbau in den Bereich Kundenbindung war für uns beide der logische nächste Schritt. Mit ‚BreezePoints kaufen' erhalten Mitglieder einen direkten Weg zu den Prämien, auf die sie hinarbeiten, ohne dass sie sich darüber ärgern müssen, dass ihnen gerade noch ein Flug fehlt. Genau das sollte ein Treueprogramm leisten."

„Wir suchen stets nach Möglichkeiten, unseren Gästen mehr Kontrolle über ihr Reiseerlebnis zu geben, und ‚Buy BreezePoints' tut genau das", sagte David Neeleman, CEO von Breeze Airways. „Unsere Breezy Rewards-Mitglieder nehmen begeistert am neuen Programm teil und sammeln bei jedem gebuchten Flug BreezePoints. Jetzt haben sie die Möglichkeit, ihr Punktguthaben aufzustocken und eine Prämienreise zu buchen, ohne warten zu müssen. Plusgrade war ein starker Partner, der uns dabei geholfen hat, dieses Ziel zu erreichen."

Weitere Informationen zum Kauf von BreezePoints finden Sie auf der Website von Breeze Airways unter unter der Rubrik.

Informationen zu Plusgrade

Plusgrade fördert die globale Reisebranche mit seinem führenden Portfolio an Lösungen für Nebeneinkünfte. Über 575 der weltweit führenden Reisemarken – aus den Bereichen Fluggesellschaften, Hotellerie, Kreuzfahrten, Personenverkehr und Finanzdienstleistungen – sowie mehr als 3.000 Hotels und Resorts vertrauen auf Plusgrade, um durch außergewöhnliche Kundenerlebnisse neue, bedeutende Einnahmequellen zu erschließen. Als führender Anbieter von Zusatzleistungen hat Plusgrade über seine Plattform neue Umsatzmöglichkeiten in Milliardenhöhe für seine Partner erschlossen und gleichzeitig das Reiseerlebnis für Millionen von Passagieren und Gästen verbessert. Plusgrade wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montreal sowie Niederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter plusgrade.com.

Über Breeze Airways

Breeze Airways bedient mehr als 300 ganzjährige und saisonale Strecken zu 91 Städten in den Vereinigten Staaten, Mexiko, Mittelamerika und der Karibik. Breeze wurde vom Luftfahrtunternehmer David Neeleman gegründet und nahm im Mai 2021 den Flugbetrieb auf. Mit seiner Flaggschiff-Flotte aus Airbus A220-300-Flugzeugen bietet das Unternehmen hochwertige, erschwingliche und direkte Flugverbindungen zu sekundären Märkten an. Breeze wurde von Travel + Leisure vier Jahre in Folge unter die Top 4 der „Besten inländischen Fluggesellschaften" gewählt, von der Airline Passenger Experience Association zur „Besten großen Fluggesellschaft Nordamerikas" gekürt und von Fast Company zu einem der „innovativsten Unternehmen der Welt" des Jahres 2025 ernannt. Breeze war die erste US-amerikanische Inlandsfluggesellschaft, die von „Autism Double Checked" zertifiziert wurde, und ist die offizielle Fluggesellschaft der lokalen „Make-A-Wish"-Ortsverbände in Connecticut, South Carolina und Utah. Dank nahtloser Buchungsabläufe, kundenfreundlicher Richtlinien und maßgeschneiderter Buchungsoptionen macht es Breeze einfach, „Seriously Nice"™ Flugreisen zu buchen.

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