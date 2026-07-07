Plusgrade et Breeze Airways® lancent « Buy BreezePoints » et élargissent leur partenariat multiproduit

D'autres moyens d'obtenir des récompenses : Les membres du programme Breezy Rewards ® peuvent désormais acheter directement des BreezePoints, ce qui leur offre la possibilité de recharger leur solde et de réserver des vols gratuits quand bon leur semble.

Les membres du programme Breezy Rewards peuvent désormais acheter directement des BreezePoints, ce qui leur offre la possibilité de recharger leur solde et de réserver des vols gratuits quand bon leur semble. De nouvelles sources de revenus pour Breeze : « Buy BreezePoints » offre à Breeze Airways une nouvelle source de revenus complémentaires à forte marge, tout en renforçant l'engagement des membres alors que la compagnie aérienne développe son programme de fidélité « Breezy Rewards », récemment remanié.

« Buy BreezePoints » offre à Breeze Airways une nouvelle source de revenus complémentaires à forte marge, tout en renforçant l'engagement des membres alors que la compagnie aérienne développe son programme de fidélité « Breezy Rewards », récemment remanié. Extension du programme de fidélité pour Plusgrade : Breeze Airways continue d'élargir son portefeuille de solutions de revenus complémentaires « Plusgrade » en ajoutant l'option « Acheter des BreezePoints » aux options « Siège préférentiel », « Espace supplémentaire pour les jambes » et « Réservation exclusive d'un siège ».

MONTRÉAL, 7 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Plusgrade, leader mondial des solutions de revenus complémentaires pour le secteur du voyage, et Breeze Airways, la compagnie aérienne à bas prix et haut de gamme qui allie des tarifs abordables et des équipements modernes pour offrir une expérience de voyage « Seriously Nice »™ , ont annoncé aujourd'hui le renforcement de leur partenariat avec le lancement de « Buy BreezePoints ». Désormais disponible via la plateforme « Loyalty Currency Retailing » de Plusgrade, cette fonctionnalité permet aux membres du programme Breezy Rewards d'acheter directement des BreezePoints, ce qui leur offre davantage de contrôle sur leurs récompenses et leur permet d'obtenir plus rapidement les vols de leur choix.

Ce lancement s'inscrit dans le prolongement d'une collaboration existante, dans le cadre de laquelle Breeze utilise les solutions de Plusgrade destinées à générer des revenus complémentaires, notamment « Preferred Seating », « Extra Legroom » et « Seat Blocker ». L'ajout de la fonctionnalité « Acheter des BreezePoints » étend cette relation au niveau de la monnaie de fidélité, offrant ainsi aux membres davantage de moyens de participer au programme Breezy Rewards et de gérer leur solde de BreezePoints.

La fonction « Acheter des BreezePoints » permet aux membres de combler directement leur déficit lorsqu'ils n'ont pas assez de points pour un vol prime. Plutôt que d'attendre de cumuler des points uniquement grâce à leurs vols, les membres peuvent acheter des points à tout moment, transformant ainsi un vol manqué de peu en une réservation. Pour Breeze, cela ouvre un canal de revenus immédiat et à forte marge qui renforce la valeur de la monnaie « Breezy Rewards ».

« Breeze a su créer quelque chose de véritablement différent dans le secteur aérien nord-américain : une compagnie aérienne qui se démarque par l'expérience qu'elle offre, et pas seulement par ses tarifs, et qui concrétise cette promesse par de réels investissements dans ses services », a déclaré Ken Harris, fondateur et PDG de Plusgrade. « Nous collaborons avec eux depuis un certain temps déjà sur les services " Preferred Seating ", " Extra Legroom " et " Seat Blocker ", et l'extension de cette collaboration au programme de fidélité était la suite logique pour nous deux. Le programme " Buy BreezePoints " offre aux membres un accès direct aux récompenses qu'ils s'efforcent d'obtenir, sans avoir à subir la frustration de se retrouver à quelques points près de pouvoir réserver un vol. C'est exactement ce qu'un programme de fidélité devrait offrir. »

« Nous cherchons sans cesse des moyens de donner à nos clients davantage de contrôle sur leur expérience de voyage, et c'est exactement ce que permet le service " Buy BreezePoints " », a déclaré David Neeleman, PDG de Breeze Airways. « Les membres de notre programme Breezy Rewards adhèrent avec enthousiasme à ce nouveau programme et accumulent des BreezePoints à chaque vol qu'ils achètent. Désormais, ils ont la possibilité de recharger leur solde de points et de réserver un voyage avec leurs points sans avoir à attendre. Plusgrade a été un partenaire de choix qui nous a aidés à atteindre cet objectif. »

Pour en savoir plus sur l'achat de BreezePoints, rendez-vous sur le site Web de Breeze Airways à l'adresse.

À propos de Plusgrade

Plusgrade alimente l'industrie mondiale du voyage grâce à son portefeuille de solutions de premier plan en matière de revenus connexes. Plus de 575 des plus grandes marques mondiales du secteur du voyage — notamment dans les domaines du transport aérien, de l'hôtellerie, des croisières, du transport ferroviaire de voyageurs et des services financiers — ainsi que plus de 3 000 établissements hôteliers et complexes touristiques font confiance à Plusgrade pour générer de nouvelles sources de revenus significatives grâce à des expériences client exceptionnelles. En tant qu'acteur incontournable des revenus connexes, Plusgrade a généré des milliards de dollars de nouvelles opportunités de revenus à travers sa plateforme pour ses partenaires, tout en créant des expériences de voyage améliorées pour des millions de leurs passagers et invités. Créé en 2009, Plusgrade a son siège à Montréal et des bureaux dans le monde entier. Pour de plus amples renseignements, consultez le site plusgrade.com.

À propos de Breeze Airways

Breeze Airways exploite plus de 300 liaisons, permanentes ou saisonnières, vers 91 villes aux États-Unis, au Mexique, en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Fondée par l'entrepreneur du secteur aérien David Neeleman, la compagnie Breeze a pris son envol en mai 2021, proposant des liaisons aériennes haut de gamme, abordables et sans escale vers des marchés secondaires grâce à sa flotte phare d'Airbus A220-300. Breeze a été classée parmi les quatre meilleures « compagnies aériennes nationales » par Travel + Leisure pendant quatre années consécutives, élue « meilleure grande compagnie aérienne d'Amérique du Nord » par l'Airline Passenger Experience Association, et figure parmi les « entreprises les plus innovantes au monde » de Fast Company pour 2025. Breeze a été la première compagnie aérienne américaine à obtenir la certification « Autism Double Checked » et est la compagnie aérienne officielle des antennes locales de l'association Make-A-Wish dans le Connecticut, en Caroline du Sud et dans l'Utah. Grâce à un processus de réservation fluide, des conditions générales avantageuses et des options de réservation personnalisées, Breeze facilite l'achat de billets et rend le voyage en avion « Seriously Nice »™ .

Images d'illustration | Salle de presse de