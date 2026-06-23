POLLO CAMPERO CONVIERTE LA TEMPORADA DE FÚTBOL EN UNA OPORTUNIDAD DE "GOOOOOL DORADO"

Pollo Campero celebra el verano del fútbol con relojes de fiesta y 5,000 oportunidades de ganar Campero gratis durante un año

DALLAS, 23 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Pollo Campero, restaurante informal de comidas rápidas de origen guatemalteco conocido por su sabroso pollo frito y asado, está haciendo que sea aún más fácil para los fanáticos del fútbol unirse en familia a las celebraciones de fútbol de este verano, con un delicioso sabor y Campero gratis durante un año1 mediante el sorteo de balones dorados de Pollito Campeón.

Del 26 de mayo al 31 de julio, hasta agotar existencias, los huéspedes pueden comprar un Pollito Campeón de felpa de edición limitada. Los 5,000 afortunados invitados que encuentren un Pollito Campeón con un balón de fútbol dorado ganarán Campero gratis durante un año, el mayor regalo en la historia de la marca.

Además, Campero se asegura de que los fanáticos estén debidamente alimentados este verano con sus ofertas de menú "Goooool" por tiempo limitado para fiestas de relojes de cualquier tamaño.

Caja Goooool: tres piezas de pollo frito de carne oscura, cuatro nuggets de Campero con salsa, una guarnición de papas fritas y una bebida exclusiva por $12

Paquete Goooool: 22 piezas de pollo asado, frito o mixto de carne oscura con cuatro guarniciones familiares y 12 rollos o tortillas, a partir de $63, que alcanza para 8 a 12 personas

Paquete de catering Goooool: 50 piezas de pollo frito y/o asado con tres guarniciones de catering, 50 mini churros, 25 panecillos o 50 tortillas y cuatro copas de edición limitada por $259

El fútbol siempre ha sido más que un deporte para Campero. Es algo que se transmite a través de las familias, de generación en generación, al igual que las famosas recetas de Campero. Con las ofertas y el sorteo del menú de fútbol, Campero continúa brindando a los fanáticos y las familias un motivo para reunirse, celebrar y hacer que este torneo sea memorable durante este momento cultural único en su generación.

Además de las ofertas del menú "Goooool", los huéspedes pueden agregar una copa con temática de fútbol de edición limitada por $5 y obtener recargas ilimitadas. Asimismo, hay un grupo de torneos con cupones perforados para los fanáticos que aman tanto una buena oferta como un buen gol. Los precios y disponibilidad del menú sobre fútbol varían según la ubicación.

Para más información, visite www.campero.com.

Acerca de CMI Pollo

CamperoPollo Campero, marca emblemática de Corporación Multi Inversiones (CMI), ha definido el mercado regional de pollo durante más de 55 años. Desde su fundación en 1971 en Guatemala por Dionisio Gutiérrez G., la marca ha pasado de ser una de las favoritas locales a convertirse en una potencia mundial, que atiende a más de 80 millones de clientes al año con su sabor tradicional y su excelente servicio.

En la actualidad, Pollo Campero opera más de 350 restaurantes en Guatemala, El Salvador, Estados Unidos, México, Honduras y Ecuador. Con 8,000 empleados especializados, la marca sigue siendo un pilar de CMI Foods. Más allá de la gastronomía, Pollo Campero está comprometida con el impacto social. El Instituto Campero ha brindado oportunidades educativas a sus empleados durante 30 años, mientras que el Gran Rifa Únete a AYUVI ha apoyado a los niños con cáncer durante más de dos décadas. Como ícono cultural de la gastronomía hispana, Pollo Campero continúa aportando su sabor único a las familias de todo el mundo.

Para más información, visite www.campero.com.

Contacto de prensa

Devon Humphries

[email protected]

817-329-3257

1 Consulte todos los términos y condiciones en el sitio web

FUENTE Pollo Campero