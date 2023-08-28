Popping Boba производства Tachiz Group достигает новых высот как чай с шариками будущего

Увеличение объемов заказов в Европе на 20% свидетельствует о значительном спросе на ее уникальные жемчужины с возможностью индивидуальной адаптации

ЛОНДОН, ПАРИЖ и СИДНЕЙ, 28 августа 2023 г. /PRNewswire/-- Учитывая темп роста рынка чая с шариками, группа компаний Tachiz Group, являющаяся одним из ведущих тайваньских производителей чая с шариками из тапиоки, сегодня объявила о своих достижениях в Европе, особым образом подчеркнув широкую популярность среди представителей международного сообщества уникальную возможность индивидуальной адаптации их продукции. Чтобы повысить этот темп роста в международных масштабах до нового уровня, производитель расширяет бизнес-инициативы для европейских клиентов и примет участие в выставке Fine Food Australia ("Деликатесы Австралии") в период с 11 по 14 сентября.

To rich the taste of yogurt, adding some Popping Boba will be the best choice for you.

Группа компаний Tachiz Group проводит специальные акции для своих европейских клиентов. Контактная информация для получения дополнительных сведений: [email protected]

Индивидуальная адаптация – ключ к успеху

Недавний успех группы компаний Tachiz Group обусловлен уникальным уровнем индивидуализации, обеспечиваемым ее клиентам и продавцам напитков, которые в результате обретают безграничные возможности в плане изменения для обеспечения высокой степени удовлетворенности потребителей. К числу поддающихся адаптации аспектов относятся следующие:

Вкус : продавцы могут выбрать любой вкус, а также создать продукт, адаптированный к конкретному рынку.

: продавцы могут выбрать любой вкус, а также создать продукт, адаптированный к конкретному рынку. Толщина оболочки : текстура и ощущение шарика из тапиоки могут регулироваться для оптимизации ощущений и получаемого удовольствия.

: текстура и ощущение шарика из тапиоки могут регулироваться для оптимизации ощущений и получаемого удовольствия. Специальная упаковка: продавцы могут повысить привлекательность бренда за счет индивидуальных вариантов упаковки.

Использование растущего спроса на новые напитки

В последнее время резко вырос спрос на шарики из тапиоки и шарики с соком, при этом совокупный темп роста на уровне 10,70%, запланированный на период с 2022 по 2029 год, во многом обусловлен ростом популярности новых тенденций в области производства "чая с шариками", таких как чай с жемчугом.

"В последнее время группа компаний Tachiz Group добилась значительных успехов в плане удовлетворения высокого спроса, а наш глобальный рост достиг впечатляющих средних годовых темпов на уровне 65%", – отметил генеральный директор Tachiz Group Айрис Чан (Iris Chang). "Мы особым образом расширили свой бизнес среди крупномасштабных продавцов в таких европейских странах как Германия, Италия и Франция, при этом темп роста объема заказов достиг уровня 20%. Этот высокий темп роста обеспечил успешные партнерские отношения с 30 франшизополучателями по всей Европе и Австралии, и мы продолжаем расширять и углублять свои сети в этих регионах".

Tachiz Group на выставке Fine Food Australia

Посетители выставки Fine Food Australia получат возможность стать первыми свидетелями индивидуальной адаптации шариков из тапиоки производства группы компаний Tachiz Group. Этот производитель продемонстрирует то, как шарики из тапиоки могут быть адаптированы к любому потребительскому вкусу, что свидетельствует о стремлении компании обеспечить уникальные впечатления в рамках всех существующих культур.

Помимо предоставления потребителям уникальных ощущений от "взрывающихся" жемчужин, группа компаний Tachiz Group продемонстрирует, как она взрастила свой бренд с использованием самых изысканных натуральных ингредиентов. Применяя самые передовые технологии в области производства продуктов питания и внедряя тщательно продуманные технологические процессы на этапе проведения испытаний, этот бренд обеспечивает соответствие качества своей продукции своей безупречной репутации.

Продукция группы компаний Tachiz Group будет представлена на стенде HU30 в рамках выставки Fine Food Australia. Более подробная информация представлена на веб-сайте компании по адресу: https://finefoodaustralia.com.au/exhibitor-directory/exhibitor/?id=73258649

О группе компаний Tachiz Group

Основанная в 2015 году компания Tachiz Enterprise Co., Ltd. использует новейшие технологии и внедряет инновационные бизнес-принципы для непрерывного создания легко адаптируемых и вкусных шариков из тапиоки. Благодаря высококачественным натуральным ингредиентам, тщательно продуманным технологическим процессам на этапе проведения испытаний и обретенным сертификатам, таким как FSSC 22000 и Halal, группа компаний Tachiz Group выпускает лучшую в отрасли продукцию для компаний, специализирующихся на продуктах питания.

Более подробная информация представлена на веб-сайте компании по адресу: https://www.tachizgroup.com/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2194238/Tachiz_News_Photo.jpg

SOURCE Tachiz Enterprise Co., Ltd.