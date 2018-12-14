Потребители беспокоятся, государства проявляют нерешительность: как мир справляется с проблемой пластикового мусора

Заменители пластиковых пакетов оставляют еще больший «углеродный отпечаток»

Пригодные для компостирования пластиковые пакеты не способны полностью разлагаться на мусорных полигонах и в дикой природе, поэтому нуждаются в раздельном сборе и тепловой переработке на специализированном промышленном объекте. Большинство видов так называемого «биопластика» столь же опасны для экологии, как и обычные пластмассы, и вдобавок оставляют еще больший «углеродный отпечаток».

Исследования показывают, что производство и транспортировка стеклянных бутылок требует в пять раз больше энергоресурсов.

При изготовлении бумажных пакетов, которые многие считают более экологичным вариантом, в воздух выбрасывается гораздо больше вредных веществ, чем при производстве пластика.

Настроение влияет на подход к утилизации отходов

Результаты недавнего исследования говорят о том, что настроения в обществе способны влиять на уровень и объемы переработки отходов. Например, в одном из студенческих городков США средний вес переработанных отходов оказывался почти на 50 процентов выше в случае победы университетской баскетбольной команды нежели при ее поражении или ничье. В дождливые дни общая масса утилизируемых бытовых отходов, собираемых в одном из районов Лондона, снижалась на один килограмм на каждый миллиметр выпадающих осадков.

Микропластик повсюду

Относительно новая проблема микропластикового загрязнения продуктов питания, воздуха, почвы и воды, а также безопасности химических присадок в пластиковой пищевой упаковке хоть и не столь активно присутствует в общей риторике по вопросу пластиковых отходов, но тем не менее является не менее актуальной.

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