Препарат MVC-COV1901 от Medigen включен в программу ВОЗ Solidarity Trial Vaccines

ТАЙБЭЙ, 27 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Предложенная компанией Medigen Vaccine Biologics Corp (MVC) вакцина-кандидат MVC-COV1901 рекомендована независимой консультативной группой по приоритизации вакцин для включения в проводимую под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) программу Solidarity Trial Vaccines (STv). После анализа внешней консультативной группой около 20 вакцин-кандидатов вакцина MVC была выбрана в качестве одного из двух участников всемирной программы исследований.

Заявление ВОЗ последовало за одобрением со стороны Экспертного комитета по этике ВОЗ, и соответствующие регулирующие органы и комитеты по этике из Колумбии, Мали и Филиппин дали разрешение на проведение исследования. Каждый клинический объект, соответствующие ведущие исследователи и исследовательские группы на национальном уровне приступили к набору добровольцев для участия в исследовании.

Это международная платформа рандомизированных клинических исследований, предназначенная для быстрой оценки эффективности и безопасности перспективных новых вакцин-кандидатов, что способствует расширению ассортимента вакцин, необходимых для защиты людей от COVID-19 по всему миру.

Компания MVC начала разрабатывать свою собственную вакцину в феврале 2020 года с надеждой представить решение, способное частично положить конец разрушительной пандемии. MVC-COV1901 — субъединичная вакцина с рекомбинантным антигеном S-2P, с добавленным в качестве адъюванта составом CpG 1018 от фирмы Dynavax и гидроксидом алюминия.

«Мы чрезвычайно признательны за то, что были выбраны для участия в исследованиях вакцин от COVID-19 в рамках проводимой ВОЗ международной программы Solidarity Trial Vaccines. Мы разрабатываем вакцину, обладающую мягкими побочными эффектами и активно защищающую население от негативных последствий вируса. Наблюдая на данный момент многообещающие результаты, мы надеемся, что международное исследование, проведенное ВОЗ и странами-участницами, поможет остановить эскалацию заболеваемости», — заявил Чарльз Чэнь (Charles Chen), заместитель председателя правления и генеральный директор компании Medigen Vaccine Biologics Corp.

Поскольку борьба с пандемией все еще продолжается, эффективные вакцины по-прежнему весьма востребованы, и компания MVC полагает, что обладает потенциалом, инфраструктурой и опытом для содействия в плане обеспечения глобальной защиты.

Информация о вакцине MVC-COV1901

MVC-COV1901 — субъединичная вакцина с рекомбинантным антигеном S-2P, с добавленным в качестве адъюванта составом CpG 1018 от фирмы Dynavax и гидроксидом алюминия. Антиген S-2P — трехмерный и стабильный префузионный рекомбинантный шиповидный белок, разработанный Национальными институтами здравоохранения в США. Компания MVC получила глобальную технологическую лицензию на S-2P от Исследовательского центра вакцин при Национальных институтах здравоохранения (NIH) в США. Основываясь на платформе S-2P, компания MVC провела крупномасштабный скрининг различных адъювантов и окончательно доработала состав вакцины MVC-COV1901 для оптимизации безопасности и желаемых свойств иммуногенности. Компания MVC создала платформу для производства MVC-COV1901, а данные доклинических, клинических исследований фазы 1 и фазы 2 препарата MVC-COV1901 продемонстрировали стабильную безопасность и перспективную иммуногенную реакцию; в результате препарат получил разрешение на экстренное применение на Тайване, но продолжает добиваться глобального признания со стороны регуляторов.

Информация о компании Medigen Vaccine Biologics Corp. (MVC)

MVC — биофармацевтическая компания, использующая клеточные технологии для разработки новейших вакцин и биоаналогов. Для достижения самообеспеченности на государственном уровне компания MVC также нацелена на поставки вакцин и биофармацевтических препаратов для удовлетворения региональных потребностей, при этом стремясь оказать глобальную помощь в борьбе с угрозами инфекционных заболеваний. Ассортимент продукции от компании MVC включает в себя вакцину против энтеровируса EV71, вакцину против вируса денге и четырехвалентную вакцину против гриппа, причем все они вышли на позднюю клиническую стадию. Крупномасштабное производство компании MVC является ультрасовременным и соответствует международным требованиям к надлежащим производственным практикам в Системе сотрудничества фармацевтических инспекций. Более подробная информация представлена на сайте www.medigenvac.com.

Контакты ВОЗ для запросов со стороны СМИ

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Контактное лицо компании Medigen:

Пол Торкехаген (Paul Torkehagen)

директор по развитию международного бизнеса

[email protected]

Отдел по работе с инвесторами:

[email protected]

Контакты Medigen для прессы:

Мишель Бриджет (Michelle Bridget), Continuum PR, телефон +6012 697 7356 или эл. почта [email protected]

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SOURCE Medigen Vaccine Biologics Corporation