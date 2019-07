Privacidade e Segurança dos Dados na área financeira são tema de Congresso em São Paulo

SÃO PAULO, 16 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que entra em vigor em agosto de 2020, trará um conjunto de exigências, obrigações e sanções que podem afetar as instituições que compõem o ecossistema financeiro brasileiro e as companhias de capital aberto. Com o objetivo de debater como as empresas e as instituições financeiras devem se preparar para a vigência da nova lei, será realizado, em São Paulo, no dia 13 de agosto, o 1º Congresso de Proteção de Dados – Segurança digital nos mercados financeiro e de capitais.

O evento é organizado pela Point Comunicação e Marketing, com co-realização da ANCORD (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias) e o apoio de outras 13 instituições do mercado financeiro e de capitais.

"A segurança das informações das empresas sempre foi um ponto nevrálgico no mercado financeiro e de capitais, e se tornará ainda mais crítica com a LGPD, pois os agentes e companhias que não tratarem adequadamente os seus dados e de seus clientes serão punidos", explica Eduardo de Alcantara Machado, diretor da Point. "Daí a importância de entender quais são essas novas exigências e como as empresas devem se preparar."

Voltado às companhias abertas, corretoras e distribuidoras de valores mobiliários, corretoras de câmbio, bancos, assets e outras instituições financeiras, além dos Agentes Autônomos de Investimento (AAI), o evento discutirá os principais aspectos de vulnerabilidade na gestão dos dados da área financeira, como as empresas devem se ajustar à LGPD e quais as tecnologias, estratégias e boas práticas que trazem segurança.

Realizado na Amcham-SP, o evento terá a participação de nomes importantes do mercado financeiro e de capitais, como Marcelo Barbosa, presidente da CVM, e Otavio Ribeiro Damaso, diretor do Banco Central, e expoentes do mercado de proteção de dados, como o hacker João Lucas Brasio, sócio diretor da Elytron Security, e Claudio Macedo Pinto, sócio da Clamapi Seguros Cibernéticos.

O evento conta com o apoio da Febraban, ABBC, Abrasca, Anbima, FenSeg, IBEF, ABAAI, IBGC, IBRI, Abraca, ABGR, Abrapp, ABFintechs e Acrefi.

Data: 13 de agosto 2019

Horário: 08h30 às 18h00

Local: Amcham - Rua da Paz, 1.431 – Chácara Santo Antônio, São Paulo – SP

Inscrições*: www.congressoprotecaodados.com.br/inscricao/

www.congressoprotecaodados.com.br

