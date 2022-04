Producentka wykonawcza filmu dokumentalnego „With This Light" spotkała się z Jego Świątobliwością Papieżem Franciszkiem

Wśród gości zaproszonych na prywatny pokaz filmu w Instytucie Patrystycznym Augustinianum znaleźli się przedstawiciele międzynarodowej i lokalnej prasy, członkowie zakonów, ambasadorowie Hondurasu, Panamy, Meksyku, Kuby, Salwadoru i Brazylii przy Stolicy Apostolskiej, sekretarz generalny Najwyższego Sądu Kasacyjnego we Włoszech oraz inni dostojnicy.

Producentka wykonawcza Jessica Sarowitz powiedziała, zwracając się w imieniu ekipy filmowej: „Możliwość wyświetlenia filmu >>With This Light<< przed publicznością z udziałem Jego Świątobliwości była dla nas zaszczytem. Życie jednej osoby może inspirować i uczyć innych, czego przykładem jest siostra María Rosa, która zainspirowała wiele osób należących do honduraskiej społeczności. Dlatego też jesteśmy ogromnie wdzięczni, że możemy podzielić się jej historią z szerszą publicznością".

Projekcja odbyła się we współpracy z L'Osservatore Romano (wydanie hiszpańskie), oficjalną gazetą Watykanu, oraz Ambasadą Hondurasu przy Stolicy Apostolskiej.

Miraflores Films

Miraflores Films jest spółką medialną, której misją jest ukazywanie inspirujących kobiet poprzez wysokiej jakości filmy dokumentalne i tworzenie przestrzeni dla osób wykluczonych z głównego nurtu narracji ‒ tak, aby ich historie mogły zostać dostrzeżone i usłyszane. Dzieląc się nieopowiedzianymi wcześniej historiami o niezwykłym życiu i harcie ducha, Miraflores Films tworzy autentyczne więzi z różnorodnym gronem odbiorców, dając im narzędzia, dzięki którym mogą stać się aktywnie zaangażowanymi obywatelami. Ukierunkowana i dynamiczna dystrybucja projektów Miraflores inspiruje innych do tego, by kierowali się empatią i napędzali zmiany w obrębie własnych społeczności.

