Výkonná producentka dokumentárneho filmu „With This Light" sa stretáva s Jeho Svätosťou, pápežom Františkom

Pozvanými hosťami na súkromnom premietaní v Augustiniánskom patristickom inštitúte boli, okrem iných hodnostárov, medzinárodná a miestna tlač, členovia reholí a veľvyslanci pri Svätej stolici z Hondurasu, Panamy, Mexika, Kuby, Salvádoru a Brazílie, generálny tajomník Najvyššieho talianskeho kasačného súdu.

Výkonná producentka Jessica Sarowitz v mene filmárskeho tímu povedala: „Prvá príležitosť premietať film With This Light publiku s Jeho Svätosťou bola výsadou. Jeden život môže inšpirovať a vzdelávať ostatných tak, ako to robila sestra María Rosa pre toľkých jednotlivcov v honduraskej komunite, a sme veľmi vďační, že sa o jej príbeh môžeme podeliť so širším publikom."

Premietanie prebiehalo v spolupráci s oficiálnymi vatikánskymi novinami L'Osservatore Romano (španielske vydanie) a Honduraským veľvyslanectvom pri Svätej stolici.

O spoločnosti Miraflores Films

Miraflores Films je mediálna spoločnosť, ktorá sa venuje šíreniu posolstva inšpiratívnych žien prostredníctvom kvalitného dokumentárneho filmu a vytvára priestor pre tých, ktorí sú vylúčení z hlavného prúdu diskusií, aby ich príbehy mohli vidieť a počuť. Tým, že spoločnosť Miraflores Films zdieľa tieto nevypovedané príbehy o mimoriadnych životoch a vytrvalosti, vytvára autentické spojenia s rôznorodým publikom a dáva im možnosť stať sa aktívne zapojenými občanmi. Premyslená a dynamická distribúcia projektov spoločnosti Miraflores inšpiruje ostatných, aby vo vlastných komunitách viedli ľudí so súcitom a boli tvorcami zmien.

