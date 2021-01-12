Проект "China Bookshelf" компании CRRC -- создание библиотек китайской культуры в Австралии

В рамках проекта China Bookshelf предполагается создание по всему миру мини-библиотек, специализирующихся на книгах о Китае и китайской культуре. Эти книги будут распространяться как среди сотрудников компании CRRC, так и среди общественности за пределами Китая. 275 книг, доставленных в Австралию на этот раз, будут находиться в комнате отдыха для работников CRRC Times Electric в Мельбурне, а остальные 300 будут доступны для местных жителей в городской библиотеке.

Подборка книг, распространяемых в ходе реализации данного проекта, выпущена ведущими китайскими издательствами и охватывает широкий спектр культурных элементов Китая, а также знакомит читателей с китайской отраслью железнодорожных перевозок. Эта мини-библиотека, освещающая обычаи, традиции, историю, архитектуру, географию, философию и социально-политическую жизнь страны, обеспечит читателям всесторонний доступ к информации о древнем и современном Китае, что будет способствовать укреплению связей и углублению взаимопонимания между китайским и австралийским народами.

«Компания CRRC стремится к формированию культуры личностного разнообразия и учета индивидуальных особенностей своих сотрудников. В основе нашей культуры лежит дух свободного общения», — заявил председатель правления CRRC Лю Хуалун (Liu Hualong).

Проект China Bookshelf отражает стремление компании CRRC к созданию культуры добросовестности и ответственности, устранению культурных конфликтов за счет поиска общего языка и культурной интеграции с местными сотрудниками и жителями.

Начиная с 2018 года компания организовала в Австралии целый ряд межкультурных мероприятий с целью стимулирования таких обменов, включая День открытых дверей на заводе Morwell и спонсорскую поддержку местных соревнований по баскетболу. Компания CRRC также изучает возможности сотрудничества с австралийскими университетами в сферах производства, управления и научно-исследовательской деятельности.

Активно взаимодействуя с партнерами на местном уровне, CRRC стремится к совместному формированию сообщества общих интересов и гармоничному развитию с участием местных органов власти, деловых кругов и населения.

Для получения более подробной информации посетите сайт компании CRRC или ее корпоративную страницу в Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.

Информация о компании CRRC

CRRC (CRRC Corporation Limited) — одна из крупнейших в мире компаний-производителей оборудования для железнодорожных перевозок, выручка от продаж которой за 2019 год составила 229,01 млрд юаней. Она поставляет товары и услуги более чем в 100 стран и регионов. Кроме того, компания создала 15 международных научно-исследовательских центров. Компания CRRC сформировала местные производственные базы в США, Австралии, Южной Африке, Малайзии, Турции, Индии и других странах. По состоянию на 2019 год компания CRRC занимала 359-е место в списке Fortune Global 500.

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