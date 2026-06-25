- Proliant Health & Biologicals eleva el estándar de la albúmina con AlbufreeDX: albúmina humana recombinante consistente y libre de componentes de origen animal

ANKENY, Iowa, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Proliant Health & Biologicals, líder mundial en proteínas purificadas, anunció hoy el lanzamiento comercial de AlbufreeDX, una albúmina humana recombinante (rHA) diseñada para satisfacer la creciente demanda de ingredientes de alto rendimiento y libres de origen animal en aplicaciones de diagnóstico y ciencias de la vida.

Durante más de dos décadas, Proliant ha sido un fabricante de confianza de albúmina y otras proteínas purificadas, ofreciendo calidad constante y un suministro fiable a nivel mundial. Con sede en Ankeny, Iowa, y plantas de fabricación en Estados Unidos y Nueva Zelanda, Proliant continúa ampliando su capacidad para dar soporte a los mercados de biotecnología, diagnóstico y atención médica.

La albúmina se utiliza ampliamente en diagnóstico, fabricación biofarmacéutica e investigación por su capacidad para estabilizar proteínas, prevenir la unión superficial indeseada y mejorar el rendimiento y la reproducibilidad de los ensayos. A medida que los ensayos de diagnóstico evolucionan hacia nuevos analitos, mayor sensibilidad y plataformas de alto rendimiento, las materias primas deben ofrecer una consistencia y pureza excepcionales para evitar la variabilidad y la interferencia de la señal. Las albúminas tradicionales de origen animal o humano pueden generar requisitos de análisis adicionales, dificultades de trazabilidad y complejidad regulatoria.

El doctor Christopher Warner, vicepresidente de Investigación y Desarrollo, declaró: "Las empresas de diagnóstico in vitro están priorizando los dispositivos libres de componentes de origen animal y humano para reducir la complejidad regulatoria en todas las regiones. AlbufreeDX respalda esta estrategia al permitir la simplificación del cumplimiento normativo global y del Reglamento de Dispositivos Médicos para Diagnóstico In Vitro (IVDR), al tiempo que ayuda a las empresas a cumplir con sus compromisos ESG".

Producido mediante fermentación de precisión, AlbufreeDX ofrece alta pureza, rendimiento fiable y excelente reproducibilidad entre lotes. Es idóneo para aplicaciones como la estabilización de proteínas, el bloqueo de superficies, la formulación de reactivos y los estándares de referencia, especialmente en aquellas donde minimizar la variabilidad y eliminar el riesgo de patógenos de origen animal es fundamental.

"A medida que las necesidades de nuestros clientes han evolucionado, también lo ha hecho nuestra cartera de productos", declaró el doctor Christopher Detzel, presidente y consejero delegado. "AlbufreeDX es una extensión natural de nuestras fortalezas: ofrece una opción de albúmina sin ingredientes de origen animal, manteniendo la consistencia, la fiabilidad y la escalabilidad que nuestros clientes esperan".

El lanzamiento de AlbufreeDX refuerza la creciente cartera de productos de Proliant para las ciencias de la vida, con futuros productos que incluyen AlbufreeTX para el cultivo celular y AlbufreeCGT para respaldar los flujos de trabajo emergentes de terapia celular y génica.

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