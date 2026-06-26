Proliant Health & Biologicals redéfinit la norme de l'albumine avec AlbufreeDX : une albumine humaine recombinante homogène, sans ingrédients d'origine animale

ANKENY, Iowa, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- Proliant Health & Biologicals, leader mondial dans le domaine des protéines purifiées, a annoncé aujourd'hui le lancement commercial d'AlbufreeDX, une albumine humaine recombinante (rHA) visant à répondre à la demande croissante d'ingrédients hautement performants et d'origine non animale pour les applications diagnostiques et des sciences de la vie.

Proliant est depuis plus de deux décennies un fabricant de référence d'albumine et d'autres protéines purifiées, qui garantit une qualité constante et un approvisionnement fiable dans le monde entier. Basé à Ankeny, dans l'Iowa, et disposant de sites de production aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, Proliant continue de développer ses capacités afin d'accompagner les marchés de la biotechnologie, du diagnostic et de la santé.

L'albumine est largement utilisée dans les diagnostics, la fabrication biopharmaceutique et les processus de recherche pour sa capacité à stabiliser les protéines, à empêcher les liaisons indésirables en surface ainsi qu'à améliorer les performances et la reproductibilité des tests. À mesure que les tests diagnostiques ciblent de nouveaux analytes en évoluant vers des normes de sensibilité plus élevées et des plateformes à haut débit, les matières premières doivent plus que jamais présenter une homogénéité et une pureté exceptionnelles afin d'éviter toute variabilité et toute interférence de signal. Les albumines traditionnelles d'origine animale ou humaine peuvent entraîner des exigences supplémentaires en matière de tests, des contraintes de traçabilité et une complexité réglementaire accrues.

Christopher Warner, vice-président chargé de la recherche et du développement, a déclaré : « Afin de réduire la complexité réglementaire dans les différentes régions, les entreprises du secteur des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) privilégient les dispositifs qui ne contiennent aucun ingrédient d'origine animale ou humaine. AlbufreeDX soutient cette stratégie en simplifiant la mise en conformité avec les normes mondiales et le règlement relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, tout en aidant les entreprises à respecter leurs engagements en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). »

Obtenu par fermentation de précision, AlbufreeDX offre une grande pureté, des performances fiables et une excellente reproductibilité d'un lot à l'autre. Il est particulièrement adapté à des applications telles que la stabilisation des protéines, le blocage de surface, la formulation de réactifs ou les étalons de référence, notamment lorsqu'une réduction maximale de la variabilité et l'élimination du risque lié aux agents pathogènes d'origine animale sont essentielles.

« Notre gamme de produits a évolué avec les besoins de nos clients », a commenté Christopher Detzel, président-directeur général. « Dans le prolongement naturel de l'offre qui fait notre force, AlbufreeDX propose une solution alternative à l'albumine d'origine animale, tout en garantissant la cohérence, la fiabilité et l'échelle de production que nos clients attendent. »

Le lancement d'AlbufreeDX vient enrichir la gamme en pleine expansion de Proliant dans le domaine des sciences de la vie, qui comprendra à l'avenir des produits comme AlbufreeTX, destiné à la culture cellulaire, ou AlbufreeCGT, conçu pour soutenir les nouveaux processus de thérapie cellulaire et génique.

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