Promovido pela Abrasel Campinas, 4ª edição do Festival Gastronômico Brasil Sabor da região de Campinas terá 25 restaurantes de seis cidades

SAO PAULO, 16 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Com pratos criados pelos chefs dentro da temática "O Brasil de todas as Cores", o Festival Gastronômico Brasil Sabor na região de Campinas terá início no próximo dia 18 de maio e vai até o dia 4 de junho. A 4ª edição regional do evento organizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) contará com 25 restaurantes das cidades de Campinas, Valinhos, Piracicaba, Holambra, Cosmópolis e Jundiaí, que oferecerão cardápios com valores entre R$ 49,90 e R$ 79,90. Como já é tradição do Brasil Sabor, estão em disputa os prêmios de Melhor Restaurante e Melhor Atendimento, além de uma premiação para o cliente.

Prato Sabor do Mar, servido pelo Restaurante Vila Paraíso durante o Festival

Seguindo o regulamento da organização, a chef Camila Coratti se inspirou no peixe para criar o prato do Banana Café Campinas. A sugestão tem como ingrediente principal Lombo do peixe Piraíba (mais conhecido como filhote), feito na brasa. Com valor de R$ 74,00 – incluindo entrada e uma sobremesa no almoço de segunda a sexta-feira -, o prato será disponibilizado ao público no almoço e jantar.

A Piraíba, como é mais conhecido na região Sudeste, é o maior bagre do mundo e um dos maiores peixes do Brasil. Seu nome vem da língua indígena Tupi Guarani e significa a mãe do rio. Proveniente de água doce distribuída nas Bacias Amazônica e Tocantins-Araguaia, este peixe tem feito muito sucesso e ganhando o paladar dos consumidores.

Camila explica que para incrementar a receita, o prato Diversidade será acompanhado com cuscuz soltinho, camarão e aipim cozido na manteiga de garrafa.

Lagosta recheada com farofa de banana. Esses são os ingredientes do prato Sabor do Mar, criado pelo Chef Ricardo Barreira, do Restaurante Vila Paraíso, no Distrito de Joaquim Egídio, em Campinas. A sugestão do Chef estará disponível somente o jantar de quinta a sábado, com valor de R$ 79,90.

A sugestão elaborada pelo Chef Ricardo Barreira tem como ingrediente principal a Lagosta dourada ao forno, e acompanhada com arroz negro, folhas de rúcula e amêndoas laminadas, elementos escolhidos para dar um colorido especial ao prato e atender as exigências dos organizadores do Festival

Além do prato especial do Festival Brasil Sabor, o Restaurante Vila Paraíso tem como diferencial para os clientes lareiras espalhadas por todos os ambientes, para aquecer os dias frios, e o seu festival de Fondue, Ás quintas, o cliente ainda pode saborear a Noite da Paella e os pratos tradicionais de seu cardápio.

"O Brasil Sabor tem como função estimular os chefs a criarem novos pratos dentro da proposta apresentada, utilizando a diversidade dos produtos nacionais e fazer com que os estabelecimentos atraiam novos públicos consumidores", explica. "Nos preocupamos em incentivar os chefs a apresentarem o que têm de melhor, desenvolvendo receitas novas, usando a rica diversidade dos produtos, ingredientes e sabores peculiares encontrados em cada região do nosso Brasil e oferecer uma experiência diferenciada aos clientes", conta Matheus Mason, presidente da Abrasel Regional Campinas.

SERVIÇO

Festival Brasil Sabor

Banana Café Campinas

Prato Diversidade – R$ 74,00 (com entrada e uma sobremesa cortesia no almoço de segunda a sexta-feira)

Prato servido no almoço e jantar

Mais informações de horário de atendimento em: https://brasilsaborrmc.com.br/

Endereço: Rua General Osório, 2090 – Cambuí (Campinas)

FONTE Abrasel Regional Campinas

SOURCE Abrasel Regional Campinas