Propiedad de Franconia Road con una tasa máxima del 3.2 % se vende por $ 6.25 millones

ALEXANDRIA, Virginia, 16 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Boosalis Properties anunció la venta de una propiedad minorista ubicada en Franconia Road en el condado de Fairfax por $ 6.25 millones.

La propiedad consistía en aproximadamente 3.1 acres, 7,796 pies cuadrados de espacio comercial y un exceso de tierra con potencial de desarrollo futuro. La propiedad consistía en tres parcelas, lo que creaba una oportunidad de inversión única que combinaba los ingresos existentes con el alza de la reurbanización a largo plazo.

George Boosalis, Corredor Principal de Boosalis Properties, representó al vendedor en la transacción.

"Esta fue una propiedad difícil de suscribir porque los inversores tuvieron que evaluar tanto los ingresos minoristas existentes como el potencial de desarrollo futuro", dijo Boosalis. "Era importante que nuestro paquete de marketing comunicara claramente el valor a largo plazo de la propiedad más allá del flujo de efectivo actual".

La propiedad finalmente se vendió a una tasa de capitalización del 3,2 %, una cifra que rara vez se logra en el entorno actual de tasas de interés más altas.

Según Boosalis, la transacción requería identificar a un comprador que pudiera comprender tanto el flujo de ingresos actual como la oportunidad de reurbanización futura.

"Generamos múltiples ofertas agresivas en efectivo a través de la red Boosalis Properties incluso antes de que pudiéramos llevar la propiedad a las plataformas tradicionales de marketing en línea", dijo Boosalis. "En el mercado actual, encontrar el comprador adecuado suele ser más importante que simplemente encontrar un comprador. Esta transacción requería un inversor que pudiera ver el panorama general ".

Melanie Nobriga de Boosalis Properties agregó que la combinación de la tenencia existente y el potencial de expansión futura de la propiedad la hacía destacar entre las oportunidades de inversión más tradicionales.

"El comprador entendió la oportunidad a largo plazo y tuvo la visión necesaria para capitalizar el potencial futuro de la propiedad", dijo Nobriga. "Fue un activo único con ingresos inmediatos y potencial de crecimiento a largo plazo".

La transacción destaca la continua demanda de los inversores de oportunidades inmobiliarias comerciales bien ubicadas en todo el norte de Virginia, en particular los activos que ofrecen ingresos inmediatos y flexibilidad de desarrollo futuro.

FUENTE Boosalis Properties