ProvenBase 和 Convo 合作使虛擬業務溝通更易獲得

Intelligent Sourcing Solution 現在為聾人專業人士或尋求工作場所溝通解決方案的僱主提供美國手語傳譯服務

維珍尼亞州費爾法克斯2023年2月16日 /美通社/ -- ProvenBase 是一種智能採購解決方案，專注於多元化、殘疾和代表性不足的人才，其欣然宣佈多元、平等與共融 (DE&I) 招聘取得進展，並為其所有客戶帶來重大利益。Convo 是一家為面試和會議等工作場所互動提供美國手語傳譯服務的公司，ProvenBase 為了提高無障礙招聘而與 Convo 合作。

為殘疾員工提供共融工作環境的公司實現了約 28% 的收益增長、30% 的經濟利潤率增長以及行業同行淨收入的兩倍。聾人、聽力障礙者和盲人社區培養了豐富的與生俱來技能，而這些技能對每個工作場所都是無價，從促進更多元化的人員到提高純利。

ProvenBase 行政總裁 Ravi Tandra 表示：「我們很自豪能夠提供這項服務，這不僅是為了客戶，也是為了聾人和聽力障礙社群的求職者。我們認為這對公司來說是一個小變化，但卻是創造共融員工隊伍的巨大機會。正如我們在 Convo 的朋友所說，可獲取與共融不同。我們知道，一樣米養百樣人，這是實現這目標的一步。」

這種耦合可方便公司將聾人和聽力障礙人士納入其目前物色候選人流程。透過這種合作關係，ProvenBase 客戶將能夠直接透過該平台為他們的業務需求申請 Convo 服務，且無需額外費用。

「我們很高興與 ProvenBase 合作，為世界各地的聾人和聽力障礙求職者創造機會。我們努力打造一個自然、有機的對話發生而無需深思熟慮的世界，我們很高興 ProvenBase 的朋友加入我們，讓就業市場對所有人更加公平。」 - Convo 行政總裁 Jarrod Musano

美國大約有 11.5% 的人口有聽力損失，到 2050 年，這數字將增至全球四分一的人口，即將達到 25 億。這是大量未被充分利用的勞動力。儘管 90% 的公司聲稱優先考慮多元化，但只有 4% 的公司在其多元化和共融舉措中考慮殘疾問題。換言之，儘管許多公司在 2023 年將多元、平等、共融和無障礙列為優先事項，但他們在人才獲取策略上仍然存在重大盲點。

ProvenBase 和 Convo 聯手縮小共融招聘實踐中的差距，作為為所有人創造共融和無障礙工作場所的更廣泛努力的一部分。

關於 ProvenBase

我們的使命是為人才招聘團隊提供一個強大而高效的平台，以尋找多元化的人才，簡化招聘流程，並建立推動公司前進的活力團隊。ProvenBase 使用數據驅動和創新的人工智能技術將僱主與不同的人才連接，並安排他們擔任可以對公司產生影響的職位。Diversify 360 和 Skills Search 等功能使建立多元化和符合資格的管道只需幾分鐘。在 ProvenBase.com 上了解更多資訊及安排時間與我們交談。

關於 Convo

我們連接人類。作為聾人擁有的公司，我們對人際關係的理解與大多數人不同。在快速發展的世界中，技術通常是在口頭語言的基礎上發展起來。我們提供不同的視角：恰當的通用溝通解決方案。我們為公司和個人提供虛擬美國手語傳譯服務，以進一步實現這目標。無論您是聾人專業人士還是尋求工作場所溝通解決方案的僱主，Convo 都超越了無障礙溝通的現狀。如欲了解更多關於 Convo 的資訊，請瀏覽 ConvoRelay.com

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