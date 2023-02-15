ProvenBase携手Convo公司使虚拟商务沟通更便捷

智能采购解决方案现在包括为寻求工作场所沟通解决方案的聋哑人专业人士或雇主提供ASL口译服务

弗吉尼亚州费尔法克斯2023年2月15日 /美通社/ -- ProvenBase专注于多样化、残疾和代表性不足等人才的智能采购解决方案，并很高兴宣布在DE&I招聘领域取得重大进展，为其所有客户带来重大利益。 ProvenBase携手专为面试和会议等工作场所互动提供ASL口译服务的Convo公司，进一步提高无障碍招聘的便利性。

各个为残疾员工提供包容性工作环境的公司实现了约28%的收入增长，30%的经济利润率增长，且净收入是业内同行的两倍。 聋哑人、听力障碍人士和盲人社区拥有丰富的先天技能，并且，这些技能对每个工作领域都无比宝贵，包括促进人类多样性到推动底线等各个领域。

"我们很自豪地提供这项服务；这项服务将不仅使我们的客户从中获益，也会令聋哑人和听力障碍社区的求职者受益匪浅。 我们认为，这对公司来说是一个小小的变化，但是，对创造一支更具包容性的员工队伍来说，却是一个巨大的机会。"ProvenBase首席执行官拉维·坦德拉（Ravi Tandra）表示， "正如我们在Convo的朋友所说，无障碍与包容性并不完全相同。 我们知道，任何事情都不能一概而论之，而这是实现这个目标所迈出的其中一步"。

这种合作可确保各个公司能够更轻松地将聋哑人和听力障碍人士纳入其当前的招聘候选人搜索流程。 通过此次合作，ProvenBase客户能够直接通过该平台请求Convo服务，以满足他们的业务需求，且无需支付额外费用。

"我们很高兴能与ProvenBase合作，为世界各地的聋哑人和听力障碍求职者创造机会。 我们努力打造一个自然、有机对话且无需预先计划的和谐世界；我们很高兴我们在ProvenBase的朋友加入我们，让就业市场对所有人变得更加公平。" - Jarrod Musano，Convo首席执行官

约11.5%的美国人口存在听力障碍问题；到2050年，在全球范围内，这个数字将增长到全球人口的四分之一，高达25亿。 他们是一个庞大且未得到充分挖掘的劳动力群体。 尽管90%的公司声称会优先考虑多样性，但是，只有4%的公司在其多元化和包容性计划中考虑雇佣残疾人士。 这意味着，尽管许多公司在2023年将DEI&A列为优先事项，但是，他们在人才获取战略上仍然存在重大盲点。

作为为所有人创造包容性和无障碍工作场所的更广泛努力的一部分，ProvenBase和Convo携手进一步缩小包容性招聘实践中的差距。

关于ProvenBase

我们的使命是为人才招聘团队提供一个强大而高效的平台，以发现多元化的人才，简化招聘流程，并建立充满活力的团队，推动众多客户的公司向前发展。 ProvenBase使用数据驱动和创新的人工智能技术，将雇主与各种人才联系起来，并将他们安置在能够对公司产生积极影响的岗位上。 只需几分钟，Diversify 360和Skills Search等功能就使构建多样化且合格的渠道。 如希望了解更多信息，并安排时间与我们交谈，敬请访问ProvenBase.com

关于Convo

我们联系全人类。 作为一家聋哑人所有的公司，我们对人类联系的理解与大多数人不同。 在一个快速发展的世界中，技术往往基于口语的发展。 我们可提供不同的视角：令人感觉适当的通用通信解决方案。 我们为广大公司和个人提供虚拟ASL口译服务，以进一步推动实现这个目标。 无论您是聋哑人专业人士，还是寻求工作场所沟通解决方案的雇主，Convo都可帮助您轻松超越无障碍沟通的现状。 如希望有关Convo的更多信息，请访问ConvoRelay.com。

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