Providence Equity Partners gibt eine weitere Investition in THE•TEAM bekannt, um den Erwerb der Anteile des Gründers zu unterstützen

Michael Watts wird zum Chief Executive Officer ernannt

Die Bekanntgabe markiert den erfolgreichen Abschluss eines hart umkämpften Verkaufsprozesses und spiegelt das anhaltende Vertrauen in das Unternehmen, sein Führungsteam und seine langfristigen Wachstumsaussichten wider

NEW YORK, 29. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Providence Equity Partners L.L.C. („Providence"), eine führende Private-Equity-Gesellschaft im Mittelstandsbereich mit fundierter Branchenexpertise in den Bereichen Medien, Kommunikation und Bildung, sowie THE•TEAM (das „Unternehmen"), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Sport, Musik und Unterhaltung, gaben heute eine weitere Investition von Providence in das Unternehmen bekannt. Die Investition dient dazu, eine Transaktion zu ermöglichen und Kapital dafür bereitzustellen, durch die THE•TEAM die verbleibenden Anteile des Gründers Casey Wasserman an dem Unternehmen erwerben wird (die „Transaktion").

Die heutige Bekanntgabe markiert den erfolgreichen Abschluss eines umfassenden Verkaufsprozesses, in dessen Rahmen mehrere Angebotsrunden von potenziellen Käufern und Investoren stattfanden. Im Rahmen dieses Prozesses festigte Providence seine Überzeugung hinsichtlich der Strategie, der Führung und der langfristigen Wachstumsaussichten von THE•TEAM weiter und beschloss, sein Engagement in dem Unternehmen zu verstärken.

Providence investierte erstmals im Jahr 2022 in THE•TEAM und arbeitet seitdem mit dem Managementteam zusammen, um ein bedeutendes organisches und anorganisches Wachstum voranzutreiben. Dieses Ergebnis unterstreicht das Verständnis von Providence für die differenzierte Marktposition des Unternehmens, seine Unternehmenskultur sowie die Stärke seiner Kundenbeziehungen.

Wasserman, der die damals nach ihm benannte Agentur im Jahr 2002 gründete und deren Entwicklung zu einem weltweit tätigen Marketing- und Talentagenturunternehmen über zwei Jahrzehnte hinweg leitete, gab Anfang dieses Jahres seine Entscheidung zum Verkauf bekannt.

Michael Watts, der seit 2014 als Präsident tätig ist und im Februar die operative Leitung des Unternehmens übernommen hat, wird mit Abschluss der Transaktion zum Vorstandsvorsitzenden von THE•TEAM ernannt. Herr Watts ist seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2002 ein fester Bestandteil der Unternehmensführung und bringt fundierte Kenntnisse des Geschäfts und der Unternehmensstrategie in diese Position ein.

„Wir freuen uns außerordentlich darauf, unsere Partnerschaft mit THE•TEAM weiter zu festigen", sagte Davis Noell, Senior Managing Director und Co-Head des Geschäftsbereichs Nordamerika bei Providence. „Das große Interesse an dem Unternehmen während des gesamten Prozesses hat unsere Überzeugung von dem Unternehmen und unsere Begeisterung für die nächste Wachstumsphase nur noch verstärkt. Unsere zusätzliche Investition spiegelt zudem unsere Überzeugung wider, dass die Nachfrage nach Live-Erlebnissen in den Bereichen Sport, Musik und Unterhaltung langfristig weiter steigen wird – ebenso wie die Bedeutung der Marken, Talente und Partnerschaften, die diese Momente zum Leben erwecken."

„Der wahre Maßstab für alles, was man aufbaut, ist die Frage, ob es auch über die eigene Person hinaus Bestand haben kann – und genau das war stets mein Ziel, als ich vor 24 Jahren die damalige Wasserman Media Group gründete", sagte Herr Wasserman. „Was als kleine Agentur mit großen Ambitionen begann, ist heute ein weltweit führendes Unternehmen. THE•TEAM wird von außergewöhnlichen Menschen getragen und genießt das Vertrauen der weltweit besten Talente, Marken und Unternehmen. Ich verabschiede mich mit Stolz auf das, was wir gemeinsam geschaffen haben, mit Dankbarkeit gegenüber all jenen, die dies ermöglicht haben, und mit Zuversicht auf das, was noch vor uns liegt. Sport, Musik und Unterhaltung sind die Sprachen, die auf der ganzen Welt gesprochen werden, und THE•TEAM hat eine vielversprechende Zukunft vor sich."

Als Mehrheitsinvestor des Unternehmens wird Providence das organische Wachstum und strategische Fusionen und Übernahmen weiterhin unterstützen und das erforderliche Kapital sowie die notwendige Partnerschaft bereitstellen, um die Kompetenzen von THE•TEAM in den Bereichen Sport, Musik und Unterhaltung auszubauen und die außergewöhnlichen Talente, Marken und Rechte zu fördern, auf deren Vertretung das Unternehmen stolz ist.

Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen für die zweite Hälfte des Jahres 2026 erwartet. Die finanziellen Konditionen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Berater

J.P. Morgan Securities LLC fungiert als exklusiver Finanzberater von Providence. Kirkland & Ellis LLP fungiert als Rechtsberater von Providence.

Moelis & Company LLC fungiert als exklusiver Finanzberater für THE•TEAM. BDT & MSD Partners fungiert als Finanzberater von Casey Wasserman. Sullivan & Cromwell LLP fungiert als Rechtsberater von Casey Wasserman und THE•TEAM.

Informationen zu Providence Equity Partners L.L.C.

Providence Equity Partners L.L.C. ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft im Mittelstandssegment mit fundierter Branchenexpertise in den Bereichen Medien, Kommunikation und Bildung, deren Schwerpunkt auf Nordamerika und Europa liegt. Providence strebt Investitionen in Unternehmen an, die von den langfristigen Wachstumstrends in den Bereichen Erlebnisse, Lernen und Vernetzung profitieren, und arbeitet dabei mit herausragenden Managementteams zusammen, um beständige, skalierbare Unternehmen aufzubauen. Das 1989 in Providence, Rhode Island, gegründete Unternehmen hat über 40 Milliarden US-Dollar in mehr als 180 Portfoliounternehmen investiert und verfügt über ein transatlantisches Investmentteam, das hauptsächlich in London, New York und Boston ansässig ist. Durch einen disziplinierten Aufbau des Portfolios, umsichtiges Risikomanagement und eine Kultur der Zusammenarbeit strebt das Unternehmen danach, über Marktzyklen hinweg starke Ergebnisse zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.provequity.com.

Informationen zu THE•TEAM

THE•TEAM ist stolz darauf, Talenten, Marken und Unternehmen in 28 Ländern und mehr als 70 Städten weltweit Vertretungs- und Marketingdienstleistungen anzubieten.

Getragen von unserer Überzeugung, dass Sport, Musik und Unterhaltung eine verbindende Kraft darstellen, nimmt THE•TEAM mit Intelligenz, Ideen und Einfluss eine Vorreiterrolle ein. Weitere Informationen finden Sie unter the.team.

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