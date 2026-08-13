Pudu Robotics classée n° 1 mondial en termes de livraisons et de chiffre d'affaires dans le secteur des robots de nettoyage professionnels, selon Counterpoint Research

SHENZHEN, Chine, 13 août 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, leader mondial de la robotique de service commerciale, a été classée n° 1 mondial tant en termes de livraisons que de chiffre d'affaires dans le secteur des robots de nettoyage professionnels, selon le dernier rapport de Counterpoint Research, intitulé « Commercial Cleaning Robot Market Poised for Rapid Growth in AI-Native Era ».

Pudu Robotics Ranked Global NO. 1 in Commercial Cleaning Robot Shipments & Revenue

Selon le rapport, les livraisons mondiales de robots de nettoyage professionnels ont dépassé les 50 000 unités en 2025, et le chiffre d'affaires a dépassé les 400 millions de dollars. Pudu Robotics s'est imposée comme leader du marché selon ces deux indicateurs clés, ce qui témoigne de ses capacités technologiques, de son expérience en matière de déploiement à l'échelle mondiale et de sa notoriété croissante auprès de ses clients commerciaux.

Un leadership mondial confirmé par des études sectorielles

Counterpoint Research souligne que le marché des robots de nettoyage professionnels entre dans une phase de croissance rapide, les principaux fournisseurs commençant à tirer parti de leurs économies d'échelle. Pudu Robotics s'est classée première au niveau mondial tant en termes de livraisons que de chiffre d'affaires, devenant ainsi la seule entreprise à occuper la première place pour ces deux indicateurs clés du marché.

Cette reconnaissance témoigne de l'engagement à long terme de Pudu Robotics dans le secteur du nettoyage professionnel. Ses robots de nettoyage ont été déployés dans de grands complexes commerciaux, des immeubles de bureaux, des chaînes de magasins, des supérettes et des entrepôts industriels. Parmi ses clients figurent des marques mondiales telles que Walmart, Edeka et Denner, et ses solutions sont déployées sur les principaux marchés internationaux, notamment en Europe, en Amérique du Nord, au Japon et en Corée du Sud.

Le leadership de Pudu Robotics a également été reconnu par Frost & Sullivan, dont le précédent rapport sectoriel classait Pudu Robotics en tête du secteur des robots de nettoyage professionnels, avec une part de marché mondiale d'environ 29 % en termes de chiffre d'affaires.

Le rapport de Counterpoint Research a été publié un jour après que Pudu Robotics a présenté PUDU ET1, un robot laveur-sécheur compact axé sur l'IA.

Conçu pour les petits espaces commerciaux d'une superficie comprise entre 100 et 800 mètres carrés, l'ET1 offre un service de nettoyage entièrement automatisé et de haute qualité à des établissements tels que les supérettes, les pharmacies, les chaînes de restaurants et les hôtels économiques. Doté d'un châssis compact et d'une station de travail 8-en-1, l'ET1 combine des fonctions de balayage, de lavage, d'aspiration et de nettoyage à la serpillière, tout en prenant en charge la collecte automatique de la poussière et le lavage des sols à l'eau chaude à 85 °C. Ce lancement vient renforcer encore davantage la gamme de robots de nettoyage de Pudu Robotics destinée aux petits espaces commerciaux où la place est limitée.

Le nettoyage axé sur l'IA va au-delà de l'automatisation basée sur des règles

Counterpoint Research souligne que les grands modèles d'IA, la perception 3D et l'intelligence visuelle font évoluer le secteur de l'automatisation vers le « nettoyage axé sur l'IA 2.0 ». Les robots de nettoyage traditionnels fonctionnent souvent selon des itinéraires prédéfinis et une exécution basée sur des règles. Les robots de nettoyage axés sur l'IA sont capables de percevoir les environnements réels, de prendre des décisions et d'adapter leurs actions de nettoyage en fonction de l'évolution des conditions, passant ainsi d'une simple exécution des tâches à un nettoyage autonome et adaptatif.

Le système de Pudu Robotics, un agent d'entretien intelligent basé sur l'IA, illustre parfaitement cette évolution. En intégrant la perception, la prise de décision et l'exécution, le système crée une boucle fermée intelligente couvrant la perception de l'environnement, l'analyse, la planification d'itinéraire, l'exécution du nettoyage et l'optimisation continue. Grâce à la technologie de positionnement et de navigation VSLAM à 360 degrés, les robots de nettoyage de Pudu sont capables d'identifier différents types de débris, de taches et de revêtements de sol, de comprendre des environnements commerciaux complexes et de planifier de manière dynamique leurs itinéraires de nettoyage.

Les robots peuvent également générer des cartes thermiques de nettoyage, identifier les zones fréquemment sales et effectuer des inspections ciblées, un nettoyage ciblé intelligent ainsi qu'un nettoyage en profondeur par zone, ce qui permet d'adopter une approche plus proactive du nettoyage intelligent.

Counterpoint Research souligne que les fournisseurs spécialisés dans l'IA, tels que Pudu Robotics, redéfinissent la logique technologique sous-jacente des robots de nettoyage professionnels. Contrairement aux entreprises traditionnelles du secteur des équipements de nettoyage, qui s'appuient souvent sur des plateformes d'intelligence artificielle tierces, les entreprises de robotique spécialisées dans l'IA, dotées de capacités internes complètes couvrant à la fois les algorithmes, le matériel et l'adaptation aux différents scénarios, s'imposent désormais comme les principaux moteurs de la croissance du secteur.

Un fort potentiel de croissance jusqu'en 2030

Selon les estimations de Counterpoint Research, le taux de pénétration mondial des robots de nettoyage professionnels reste inférieur à 10 %, tandis que la demande mondiale de services de nettoyage professionnels devrait atteindre 50 milliards de dollars en 2026. D'ici 2030, les livraisons mondiales annuelles de robots de nettoyage professionnels devraient dépasser les 400 000 unités, ce qui représente un taux de croissance annuel composé supérieur à 50 %.

Alors que les coûts de main-d'œuvre augmentent et que les prestataires de services de nettoyage sont confrontés à des difficultés persistantes en matière de recrutement, l'automatisation intelligente occupe une place de plus en plus importante dans la gestion des installations commerciales. Pudu Robotics répond à cette demande grâce à une gamme complète de produits couvrant tous les scénarios d'utilisation. Cette dernière comprend les séries PUDU CC1, MT1 et BG1, le modèle PUDU SH1 ainsi que le tout nouveau PUDU ET1, et qui répond aux besoins de nettoyage aussi bien des petites boutiques que des grands espaces commerciaux et industriels.

Guidée par sa stratégie technologique « One brain, Multiple forms », Pudu Robotics développe une gamme complète de solutions de robotique de service couvrant la prestation de services, le nettoyage commercial, la livraison en milieu industriel et l'IA incarnée en général. Dans le domaine du nettoyage professionnel, l'entreprise continuera à renforcer sa présence dans des contextes concrets, à faire progresser l'intelligence robotique axée sur l'IA et à proposer à ses clients du monde entier des solutions adaptables couvrant tous les scénarios.

À propos de Pudu Robotics

Pudu Robotics est un leader mondial dans le domaine de la robotique de service commerciale. Selon le dernier rapport de marché de Frost & Sullivan, Pudu Robotics se classe au 1er rang mondial de la robotique de service commerciale en termes de revenus et de volume d'expédition. Pudu propose des robots destinés à la prestation de services, au nettoyage commercial, à la livraison industrielle et à des applications générales d'IA incarnée dans les secteurs de l'hôtellerie, du commerce de détail, de la santé, de l'industrie, de l'éducation, des services publics, etc. À ce jour, Pudu Robotics a expédié plus de 130 000 robots à ses clients dans plus de 85 pays et régions.