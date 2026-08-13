Pudu Robotics представляет PUDU ET1 -- компактный поломоечный робот на базе искусственного интеллекта для небольших коммерческих помещений

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 13 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Pudu Robotics, мировой лидер в области коммерческой сервисной робототехники, представила PUDU ET1 — компактный поломоечный робот на базе искусственного интеллекта, предназначенный для небольших коммерческих помещений. ЕT1 стал первой моделью новой серии PUDU E Series и предназначен для уборки помещений площадью от 100 до 800 квадратных метров, включая магазины шаговой доступности, аптеки, сетевые рестораны, отели бизнес-класса и экономкласса, а также офисные помещения. Благодаря компактным размерам, профессиональной эффективности уборки и полной автоматизации всего рабочего процесса ET1 делает передовые технологии роботизированной уборки доступными для помещений с высокой интенсивностью эксплуатации и ограниченным пространством, знаменуя новый этап развития интеллектуальных технологий уборки на базе ИИ для небольших коммерческих помещений.

PUDU ET1: AI-Native Compact Scrubber-Dryer Robot Speed Speed

Новый стандарт компактной техники для коммерческой уборки

По мере того как автоматизация уборки распространяется с крупных объектов на небольшие коммерческие помещения, предприятиям требуются роботы, способные перемещаться в ограниченном пространстве без ущерба для эффективности и автономности работы. Крупные роботы бывает сложно использовать в небольших магазинах, а компактные машины зачастую требуют более активного вмешательства персонала. PUDU ET1 устраняет этот пробел, сочетая компактность и маневренность с профессиональным качеством уборки и полной автоматизацией рабочего процесса для предприятий малого формата.

Эффективная комплексная уборка за один проход

ET1 объединяет в одном роботе функции влажной уборки, подметания, вакуумной уборки и сухой протирки пола. Конструкция с блоком для подметания в передней части и влажной уборки в задней части позволяет удалять сухой мусор и влажные загрязнения, помогая повысить эффективность уборки без необходимости повторной ручной обработки.

Для более тщательного удаления загрязнений ET1 сочетает скорость вращения моющего ролика до 800 об/мин с силой всасывания 20 кПа, что позволяет удалять жир, следы обуви и стойкие пятна, одновременно эффективно собирая грязь и отработанную воду. Для удаления липких загрязнений, характерных для ресторанов, магазинов шаговой доступности и торговых помещений, ET1 поддерживает влажную уборку горячей водой при температуре 85° C, которая подается док-станцией, а робот поддерживает ее температуру во время работы.

ET1 также оснащен системой самоочистки роликовой швабры в режиме реального времени, которая непрерывно очищает ролик, уменьшая накопление грязи и помогая предотвращать повторное загрязнение поверхности. Система уборки без разводов обеспечивает быстрый сбор грязной воды, благодаря чему пол остается сухим с минимальным количеством остаточной влаги, что помогает снизить риск поскальзывания в помещениях, открытых для посетителей.

Автоматизация, не ограничивающаяся процессом уборки

ET1 работает в сочетании с полностью автоматизированной док-станцией «8-в-1», которая обеспечивает автоматическую зарядку, пополнение запаса чистой воды, слив отработанной воды, дозирование моющего средства, промывку роликовой швабры и водосборной планки, сушку ролика центрифугированием и нагрев воды. После выполнения каждой задачи ET1 автоматически возвращается на станцию и запускает цикл самоочистки, сокращая объем ежедневного ручного обслуживания со стороны персонала.

ET1 также оснащен функцией автоматического сбора пыли: после завершения уборки пыль, волосы и другой мусор автоматически удаляются из робота, что дополнительно снижает объем регулярного обслуживания. Такая сквозная автоматизация позволяет небольшим коммерческим объектам перейти от уборки с помощью робота к ее практически полностью автономной модели.

Система AI Magic Cleaning для адаптивной уборки

ET1 продолжает развитие линейки технологий на базе искусственного интеллекта от PUDU Cleaning благодаря системе AI Magic Cleaning, объединяющей функции восприятия окружения, управления движением и уборки в единый интеллектуальный рабочий процесс. Робот поддерживает автономное построение карт, автоматическое распознавание загрязнений, создание тепловых карт уборки и адаптивную уборку на базе ИИ, непрерывно оптимизируя выполнение каждой задачи с учетом состояния пола в режиме реального времени.

Благодаря распознаванию типа напольного покрытия и загрязнений с помощью ИИ ET1 способен обнаруживать края ковровых покрытий и поднимать моющий ролик, чтобы ковры оставались сухими, или поднимать основную и боковую щетки над разливами жидкости, чтобы предотвратить растекание и вторичное загрязнение. При наличии стойких загрязнений функция AI Adaptive Scrubbing автоматически снижает скорость движения, увеличивает частоту вращения ролика и подачу воды для более интенсивной очистки.

Простое развертывание и эксплуатация в крупных торговых сетях

ET1 разработан с учетом потребностей сетевых компаний и обеспечивает простоту развертывания, эксплуатации и технического обслуживания.

Благодаря функциям Auto Mapping и One-click Start персонал магазина может приступить к уборке без сложной предварительной настройки или ручного построения карт, что упрощает внедрение и позволяет быстрее проводить демонстрации робота непосредственно в торговых точках.

Робот также оснащен интуитивно понятной операционной системой с отдельными режимами для руководителей и сотрудников, выполняющих повседневные операции, встроенными инструкциями и заблаговременными напоминаниями о необходимости технического обслуживания.

Модульные компоненты системы уборки легко снимаются и моются, упрощая обслуживание робота и помогая снизить долгосрочные эксплуатационные расходы.

Работа в узких проходах и магазинах с высокой посещаемостью

ET1 разработан с учетом реальных условий работы малых предприятий и способен перемещаться в пространствах шириной от 50 см и высотой от 60 см, что позволяет ему проходить по узким проходам между стеллажами, между полками и в зонах с ограничением по высоте в магазинах шаговой доступности, аптеках и ресторанах. Робот может работать в часы обслуживания посетителей, сводя к минимуму неудобства для клиентов и персонала, благодаря чему уборка в течение всего дня становится более практичной даже в динамично меняющейся обстановке коммерческих помещений.

Возможность уборки вдоль краев также позволяет улучшить охват пространства у стен, полок и в углах — зонах, которые часто остаются необработанными при обычной уборке.

Больше, чем просто уборочный робот

Для использования в розничной торговле ET1 может дополнительно оснащаться 21,5-дюймовым рекламным дисплеем, на котором магазины могут демонстрировать специальные предложения, рекламные кампании продуктов и брендированный контент. Благодаря облачной системе управления контентом и возможности индивидуального оформления корпуса робот также может выполнять функцию мобильной маркетинговой платформы непосредственно в магазине, создавая дополнительную ценность помимо уборки.

ET1, ставший первой моделью серии PUDU E Series, знаменует собой стратегическое расширение портфеля PUDU для коммерческой уборки. Вместе с сериями PUDU CC1, MT1 и BG1 модель ET1 позволяет PUDU предлагать решения для уборки коммерческих объектов различного масштаба — от небольших магазинов до крупных торговых комплексов, супермаркетов, офисных зданий, складов и логистических объектов.

Согласно независимому исследованию рынка 2025 Global Embodied Intelligence and Commercial Service Robotics Independent Market Research Report, проведенному Frost & Sullivan, Pudu Robotics занимает первое место в мире по объему выручки в сегменте коммерческих уборочных роботов с долей рыночного участия 29%. Вывод ET1 на рынок еще больше укрепляет лидерские позиции PUDU в сфере коммерческой уборочной робототехники и отражает долгосрочную приверженность компании разработке решений для реальных коммерческих сценариев, инновациям на базе искусственного интеллекта и масштабируемым роботизированным решениям.

О компании Pudu Robotics

Pudu Robotics является мировым лидером в области коммерческой сервисной робототехники и первой компанией в отрасли, предлагающей полный ассортимент специализированных, полугуманоидных и гуманоидных роботов. Согласно последнему отчету Frost & Sullivan о состоянии рынка, Pudu Robotics занимает первое место в мире в сегменте коммерческой сервисной робототехники как по объему выручки, так и по количеству поставленных устройств. На базе архитектуры One Brain, Multiple Embodiments компания Pudu предлагает роботов для оказания услуг, коммерческой уборки, промышленной доставки и универсальных приложений воплощенного искусственного интеллекта в гостинично-ресторанной сфере, розничной торговле, здравоохранении, производстве, образовании, сфере государственных услуг и многих других областях. На сегодняшний день Pudu Robotics поставила более 130.000 роботов клиентам в более чем 85 странах и регионах мира.