Pudu Robotics intègre l'IA physique au quotidien dans le cadre de l'initiative Robot City du Davos Tech Summit

Déployé dans les secteurs du détail, de l'hôtellerie et des espaces publics, Pudu Robotics montre comment les robots de service commerciaux créent déjà de la valeur dans des environnements réels.

DAVOS, Suisse, 4 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, leader mondial de la robotique de service commerciale, démontre comment les robots autonomes créent une réelle valeur opérationnelle lors du Davos Tech Summit 2026, l'un des événements phares en Europe consacrés à l'avenir de l'IA physique.

Pudu Robotics' robots at Davos Tech Summit

Organisé autour du thème Touching Intelligence, le sommet de cette année se concentre sur la manière dont l'intelligence incarnée dépasse le stade des avancées technologiques pour s'appliquer concrètement dans le monde réel. Dans le cadre de l'initiative Robot City, des robots sont déployés dans divers environnements commerciaux quotidiens à travers Davos, offrant ainsi aux dirigeants du secteur, aux clients et au grand public l'occasion d'observer des systèmes autonomes effectuer des tâches concrètes dans des environnements opérationnels réels.

En tant que l'une des entreprises de robotique phares participant à Robot City, Pudu Robotics a déployé quatre robots sur trois sites opérationnels à Davos, démontrant ainsi comment l'intelligence incarnée apporte déjà une valeur ajoutée mesurable dans des scénarios professionnels quotidiens.

Quatre robots dans trois scénarios concrets

Tout au long du programme Robot City, les visiteurs peuvent participer à des visites guidées pour observer les robots Pudu effectuer des tâches quotidiennes dans les secteurs du commerce de détail, de l'hôtellerie et des infrastructures publiques.

Nettoyage dans le supermarché SPAR

Dans un supermarché SPAR, le PUDU CC1 Pro a procédé au nettoyage autonome des sols pendant les heures d'ouverture habituelles. En s'adaptant à la circulation des clients, à la disposition des rayons et à l'évolution de la configuration des allées, le robot a combiné la vision, le LiDAR et la perception par IA pour planifier ses itinéraires de manière dynamique tout en évaluant en permanence les résultats du nettoyage. Équipé d'une caméra arrière dotée d'une intelligence artificielle, le CC1 Pro est capable de détecter les taches résiduelles après le nettoyage et d'effectuer automatiquement un nouveau nettoyage ciblé, ce qui lui permet de vérifier que la tâche a bien été menée à bien plutôt que de se contenter de suivre un parcours prédéfini.

Services hôteliers au Hilton

Au Hilton Davos, le FlashBot Max et la BellaBot Pro travaillent de concert pour faciliter à la fois les livraisons en coulisses et les services destinés aux clients. Le FlashBot Max assurait de manière autonome la livraison de fournitures d'un étage à l'autre grâce à son intégration au système d'ascenseurs du bâtiment, tandis que la BellaBot Pro accueillait les clients et leur servait des plats et des boissons grâce à une navigation autonome et à une interaction multimodale. Dans le secteur hôtelier, les robots doivent coordonner plusieurs processus interdépendants — de la prise en charge des commandes à l'accès aux ascenseurs, en passant par l'interaction avec les clients — tout en s'adaptant aux imprévus qui peuvent survenir tout au long du flux de travail.

Nettoyage des espaces publics sur la place de la gare de Davos

Sur la place de la gare de Davos, le PUDU MT1 Max a fait la démonstration de ses capacités de nettoyage autonome dans des espaces publics extérieurs et semi-extérieurs. Grâce à la perception 3D, au LiDAR et à la fusion multicapteurs, le robot a pu se déplacer en toute sécurité dans des environnements très fréquentés, tout en s'adaptant aux piétons en mouvement et à un environnement changeant. Son indice de protection IP54 et son système actif de protection contre la pluie ont encore renforcé la fiabilité de fonctionnement en extérieur.

Bien que chaque robot ait répondu à des besoins opérationnels différents, ils ont tous démontré une capacité commune : une IA incarnée capable de percevoir, de comprendre, de s'adapter et d'accomplir de manière autonome des tâches dans le monde réel.

La technologie derrière l'échelle : un seul, plusieurs incarnations

Pour garantir la fiabilité des opérations robotiques dans divers secteurs d'activité et dans des environnements urbains, il ne suffit pas de disposer d'un matériel de pointe : cela repose également sur des années d'expérience en matière de déploiement sur le terrain et sur une architecture d'IA conçue pour être évolutive.

Plutôt que de développer des piles d'intelligence artificielle isolées pour chaque gamme de produits, Pudu a mis au point une architecture d'IA incarnée unifiée, articulée autour de son modèle de base propriétaire PuduFM et de sa plateforme d'agents polyvalents PuduAgent. Cette intelligence partagée permet à des robots appartenant à différentes catégories — notamment ceux destinés aux services, au nettoyage commercial, à la logistique industrielle et à l'IA incarnée en général — de partager un cadre cognitif commun pour la perception de l'environnement, l'exécution des tâches et la collaboration entre plusieurs agents.

Cette architecture réduit considérablement la complexité du déploiement, améliore la coordination de la flotte et accélère la mise en place sur les marchés internationaux, offrant ainsi aux clients des solutions d'automatisation évolutives plutôt que de simples robots autonomes.

Le déploiement en conditions réelles accélère le développement de l'IA incarnée

Cette stratégie technologique a permis à Pudu de se développer rapidement à l'échelle mondiale. En 2026, l'entreprise avait livré plus de 130 000 robots à travers le monde, au service de clients répartis dans 85 pays et régions, les marchés étrangers représentant plus de 80 % de son chiffre d'affaires total.

Ces déploiements à long terme exposent les robots à divers défis concrets : flux piétonniers changeants, obstacles temporaires, infrastructures variées des bâtiments, conditions météorologiques et exigences opérationnelles locales. Une fois les données collectées conformément aux exigences, évaluées et le modèle optimisé, ces expériences se transforment en capacités réutilisables pouvant être déployées sur d'autres produits et dans d'autres scénarios clients.

Ce flux continu de feedback se traduit déjà par des résultats à l'échelle commerciale. En juin 2026, Pudu Robotics et son partenaire régional Robobee ont annoncé un partenariat avec le distributeur suisse Denner visant à déployer 200 robots de nettoyage PUDU CC1 dans l'ensemble de son réseau de magasins, afin de contribuer à améliorer l'efficacité opérationnelle grâce à la collaboration homme-robot. Conjointement à l'initiative Robot City, ces déploiements montrent comment l'IA incarnée fait ses preuves tant dans le cadre d'activités commerciales que dans les espaces urbains publics.

Des démonstrations au déploiement en conditions réelles

Lors du salon Robot City, Pudu Robotics a démontré que l'avenir de l'IA incarnée ne repose pas sur des démonstrations isolées, mais sur un déploiement fiable dans des environnements réels. Grâce à une base d'intelligence commune qui alimente diverses formes de robots, l'entreprise continue d'intégrer l'IA incarnée dans les opérations quotidiennes de nombreux secteurs à travers le monde.

À propos de Pudu Robotics

Pudu Robotics, leader mondial dans le secteur de la robotique de service commercial, a vocation à faciliter le travail et la vie grâce à l'IA et à la robotique, avec l'ambition de construire une infrastructure robotique intelligente mondiale au service de 10 milliards de personnes dans le monde.

Pudu Robotics a mis au point des technologies et des composants clés, notamment des modules d'articulations robotiques et des contrôleurs de mouvement, et a déposé plus de 1 800 demandes de brevet à travers le monde. S'appuyant sur trois technologies clés, la navigation incarnée, la manipulation incarnée et l'interaction incarnée, Pudu Robotics a mis au point une architecture novatrice intitulée « un cerveau, plusieurs incarnations », et a ainsi constitué une gamme complète de produits comprenant des robots spécialisés, semi-humanoïdes et humanoïdes.

Actuellement, Pudu propose quatre grandes lignes de produits : la prestation de services, le nettoyage commercial, la livraison industrielle et l'IA incarnée en général. Ses solutions sont largement déployées dans des secteurs tels que la vente au détail, l'hôtellerie, la fabrication, l'immobilier et les services de propriété, les soins médicaux, le divertissement et le sport, l'éducation et les services publics.

Forte d'une présence dans plus de 85 pays et régions du monde, Pudu Robotics a expédié à ce jour plus de 130 000 unités dans le monde.

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