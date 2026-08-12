Pudu Robotics lance le PUDU ET1, un robot laveur-sécheur compact doté d'une IA native, destiné aux petits espaces commerciaux

SHENZHEN, Chine, 12 août 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, leader mondial de la robotique de service commerciale, a lancé le PUDU ET1, un robot laveur-sécheur compact doté d'une intelligence artificielle native, conçu pour les petits espaces commerciaux. Premier produit de la nouvelle gamme PUDU E, l'ET1 est conçu pour le nettoyage de surfaces de 100 à 800 mètres carrés, notamment les supérettes, les pharmacies, les chaînes de restauration, les hôtels d'affaires et économiques, ainsi que les espaces de bureaux. Grâce à son format compact, ses performances de nettoyage de niveau professionnel et l'automatisation complète de son processus, l'ET1 apporte une solution de nettoyage robotisé de pointe aux environnements à forte fréquentation et à l'espace restreint, marquant ainsi une nouvelle étape dans le nettoyage « intelligent natif », destiné aux petits espaces commerciaux.

PUDU ET1: AI-Native Compact Scrubber-Dryer Robot Speed Speed

Une nouvelle référence en matière de nettoyage professionnel compact

À mesure que l'automatisation du nettoyage s'étend des grandes installations aux locaux commerciaux de plus petite taille, les entreprises ont besoin de robots capables de se déplacer dans des espaces restreints sans compromettre leurs performances ni leur autonomie. Les robots de grande taille peuvent être difficiles à mettre en place dans des magasins de petite superficie, tandis que les machines plus petites nécessitent souvent davantage d'interventions manuelles. Le PUDU ET1 comble cette lacune en alliant une mobilité compacte à une qualité de nettoyage de niveau professionnel et à une automatisation complète du processus, destinée aux petites entreprises.

Un nettoyage efficace en un seul passage

L'ET1 réunit en un seul robot les fonctions de lavage, balayage, aspiration et nettoyage à la serpillière. Sa structure qui balaie vers l'avant et frotte vers l'arrière permet de traiter les débris secs et les taches humides en un seul passage, permettant ainsi aux magasins d'améliorer l'efficacité du nettoyage sans avoir à effectuer de tâches manuelles répétitives.

Pour éliminer les taches les plus tenaces, l'ET1 associe une vitesse de rouleau de récurage pouvant atteindre 800 tr/min à une puissance d'aspiration de 20 kPa, ce qui lui permet d'éliminer la graisse, les traces de pas et les taches tenaces tout en récupérant efficacement les salissures et les eaux usées. Pour les taches tenaces que l'on trouve couramment dans les restaurants, les supérettes et les espaces commerciaux, l'ET1 prend en charge le nettoyage à chaud à 85 °C, grâce à l'eau chaude fournie par la station d'accueil et maintenue par le robot pendant son fonctionnement.

L'ET1 est également doté d'un système d'autonettoyage en temps réel de la serpillière à rouleau, qui mouille en continu le rouleau afin de réduire l'accumulation de saleté et de contribuer à prévenir la contamination secondaire. Grâce à son système de nettoyage sans traces, cet appareil récupère rapidement l'eau sale, laissant les sols secs avec un minimum d'humidité résiduelle et contribuant ainsi à réduire les risques de glissade dans les espaces ouverts au public.

Une automatisation qui va au-delà du nettoyage

L'ET1 est associé à une station d'accueil 8-en-1 entièrement automatisée, qui assure la recharge automatique, le remplissage en eau propre, l'évacuation des eaux usées, la distribution de détergent, le rinçage de la serpillière à rouleau, le rinçage de la raclette, l'essorage du rouleau et le chauffage de l'eau. Après chaque tâche, l'ET1 retourne automatiquement à la station pour effectuer un cycle d'autonettoyage, ce qui réduit les interventions manuelles quotidiennes pour les équipes des magasins.

L'ET1 est également équipé d'un système de collecte automatique de la poussière qui évacue la poussière, les cheveux et les débris après le nettoyage, ce qui réduit encore davantage l'entretien courant. Cette automatisation de bout en bout permet aux petits espaces commerciaux de passer d'un nettoyage assisté par des robots à un mode de fonctionnement permettant de garder davantage les mains libres.

Nettoyage intelligent basé sur l'IA pour des opérations adaptatives

L'ET1 s'inscrit dans la continuité de la feuille de route technologique de PUDU Cleaning axée sur l'IA, une technologie native de l'IA , avec AI Magic Cleaning (Nettoyage magique grâce à l'IA), qui intègre la perception, le contrôle des mouvements et les systèmes de nettoyage au sein d'un flux de travail intelligent et unifié. Il prend en charge le mappage autonome, la reconnaissance automatique des taches, les cartes thermiques de nettoyage et le nettoyage adaptatif par IA, en optimisant en permanence chaque tâche en fonction de l'état du sol en temps réel.

Grâce à la technologie d'IA permettant la reconnaissance des revêtements de sol et des taches, l'ET1 est capable de détecter les bords des moquettes et de relever le rouleau de lavage afin de les garder sèches, ou de relever la brosse de balayage et la brosse latérale au-dessus des liquides renversés pour éviter la propagation des salissures et la contamination secondaire. Pour les taches tenaces, la fonction nettoyage adaptatif par IA réduit automatiquement la vitesse de déplacement, augmente la vitesse des brosses et intensifie le débit d'eau pour un nettoyage en profondeur.

Conçu pour un déploiement aisé et une utilisation à grande échelle

Pour les enseignes de chaînes, l'ET1 est conçu pour faciliter son déploiement, son utilisation et sa maintenance.

Grâce aux fonctionnalités Auto Mapping et One-click Start (mappage automatique et démarrage en un clic), les équipes en magasin peuvent commencer le nettoyage sans configuration complexe ni mappage manuel, réduisant ainsi les obstacles au déploiement et permettant des démonstrations plus rapides en magasin.

Le robot est également équipé d'un système d'exploitation intuitif, proposant des modes dédiés aux responsables et aux opérateurs quotidiens, ainsi que des instructions intégrées et des rappels de maintenance proactifs.

Ses composants de nettoyage modulaires sont conçus pour être démontés et lavés rapidement, ce qui permet aux équipes d'entretenir plus facilement le robot tout en réduisant les coûts d'exploitation à long terme.

Conçu pour les allées étroites et les magasins très fréquentés

Conçu pour les environnements réels des petites entreprises, l'ET1 peut se déplacer dans des espaces présentant une hauteur libre minimale de 50 cm de largeur et de 60 cm de hauteur, ce qui lui permet de circuler dans les allées étroites, entre les rayonnages et dans les zones à faible hauteur libre des supérettes, des pharmacies et des restaurants. Il peut fonctionner pendant les heures d'ouverture tout en minimisant les désagréments pour les clients et le personnel, ce qui rend le nettoyage tout au long de la journée plus pratique dans les espaces commerciaux très animés.

Sa fonction de nettoyage des bords contribue également à améliorer la couverture le long des murs, des étagères et dans les coins, en ciblant les zones souvent négligées lors du nettoyage quotidien.

Bien plus qu'un simple robot nettoyeur

Dans le cadre d'une utilisation en magasin, l'ET1 peut être équipé d'un écran publicitaire optionnel de 21,5 pouces, permettant ainsi aux magasins d'afficher des promotions, des campagnes de produit et du contenu de marque. Grâce à un système de gestion de contenu basé sur le cloud et à des habillages personnalisables, le robot peut également servir de support marketing mobile en magasin, apportant ainsi une valeur ajoutée qui va au-delà du simple nettoyage.

En tant que premier produit de la gamme PUDU E, l'ET1 marque une expansion stratégique de la gamme de produits de nettoyage professionnels de PUDU. Associée aux gammes PUDU CC1, MT1 et BG1, la gamme ET1 permet à PUDU de proposer des solutions de nettoyage adaptées à des espaces commerciaux de différentes tailles, allant des petits magasins aux grands complexes commerciaux, en passant par les supermarchés, les immeubles de bureaux, les entrepôts et les installations logistiques.

Selon le rapport d'étude de marché indépendant de Frost & Sullivan intitulé « 2025 Global Embodied Intelligence and Commercial Service Robotics » Pudu Robotics occupe la première place mondiale en termes de chiffre d'affaires dans le secteur de la robotique de nettoyage commercial, avec une part de marché de 29 %. Le lancement de l'ET1 renforce encore davantage la position de leader de PUDU dans le domaine de la robotique dédiée au nettoyage professionnel et témoigne de l'engagement à long terme de l'entreprise en faveur des scénarios commerciaux concrets, de l'innovation native en IA et des solutions robotiques évolutives.

À propos de Pudu Robotics

Pudu Robotics est un leader mondial dans le domaine de la robotique de service commerciale et la première entreprise du secteur à proposer une gamme complète de robots spécialisés, semi-humanoïdes et humanoïdes. Selon le dernier rapport de marché de Frost & Sullivan, Pudu Robotics occupe la première place mondiale dans le secteur de la robotique de services commerciaux, tant en termes de chiffre d'affaires que de volume d'expéditions. S'appuyant sur son architecture « One Brain, Multiple Embodiments », Pudu propose des robots destinés à la prestation de services, au nettoyage commercial, à la livraison industrielle et à des applications générales d'IA incarnée dans des secteurs tels que l'hôtellerie, le commerce de détail, la santé, l'industrie manufacturière, l'éducation, les services publics, etc. À ce jour, Pudu Robotics a livré plus de 130 000 robots à des clients répartis dans plus de 85 pays et régions.