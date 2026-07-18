Pudu Robotics präsentiert auf der WAIC 2026 seinen physischen Agenten nach dem Prinzip „One Brain, Multiple Embodiments"

SHANGHAI, 18. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, der weltweit führende Anbieter von Servicerobotern für den gewerblichen Einsatz, veranstaltete heute am Eröffnungstag der World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2026 in Shanghai sein Pudu AI Technology Briefing. Im Rahmen der Veranstaltung stellte das Unternehmen die neuesten Fortschritte seiner Technologiearchitektur „One Brain, Multiple Embodiments" vor, gewährte einen detaillierten Einblick in seine „Physical-Agent"-Architektur und präsentierte den PUDU D7, seinen semi-humanoiden Roboter in Industriequalität, erstmals öffentlich in einer Offline-Vorführung.

Pudu Robotics at WAIC 2026

Da die verkörperte KI den Schritt von der Forschung zum groß angelegten kommerziellen Einsatz vollzieht, besteht die nächste Herausforderung der Branche nicht mehr darin, leistungsfähigere KI-Modelle zu entwickeln, sondern einen kontinuierlichen Kreislauf zu schaffen, der Technologie, Produkte, kommerziellen Einsatz und Daten aus der realen Welt miteinander verbindet. Pudu Robotics, weltweit die Nummer 1 sowohl beim Umsatz als auch beim Auslieferungsvolumen für kommerzielle Serviceroboter, nutzt seinen groß angelegten Einsatz in der Praxis, um die Entwicklung der physischen KI zu beschleunigen.

Roboter bringen KI in die physische Welt

Jüngste Fortschritte bei großen Sprachmodellen, multimodalen Grundmodellen und KI-Agenten haben es der KI ermöglicht, sich von der Generierung von Inhalten hin zum Verständnis immer komplexerer Aufgaben weiterzuentwickeln. Da die Fähigkeiten in den Bereichen Wahrnehmung, Schlussfolgerung, Planung und Ausführung immer ausgereifter werden, dehnt sich die KI über digitale Umgebungen hinaus in die physische Welt aus.

Laut Frost & Sullivans unabhängigem Marktforschungsbericht 2025: Global Embodied Intelligence and Commercial Service Robot beschleunigt der rasante Fortschritt bei Grundmodellen und KI-Agenten den Übergang der KI von der Inhaltsgenerierung zur Ausführung realer Aufgaben. Ausgestattet mit Fähigkeiten in den Bereichen Wahrnehmung, Mobilität, Interaktion und Manipulation sind Roboter zu einer der wichtigsten Hardwareplattformen im Zeitalter der physischen KI geworden.

Der Bericht hebt hervor, dass kommerzielle Serviceroboter für Bereiche wie Zustellung, Reinigung und Wegweisung direkt auf die Probleme der Industrie wie steigende Arbeitskosten und betriebliche Ineffizienzen eingehen und damit die praktische Grundlage für einen sofortigen, groß angelegten kommerziellen Einsatz bilden.

One Brain, Multiple Embodiments (Ein Gehirn, mehrere Verkörperungen): Eine einheitliche Plattform für die Robotik

Während die verkörperte KI auf die Kommerzialisierung zusteuert, steht die Branche vor mehreren gemeinsamen Herausforderungen, darunter die Verfügbarkeit von Daten aus der realen Welt, Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten, eine nachhaltige kommerzielle Einführung sowie globale Skalierbarkeit. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, treibt Pudu Robotics seine Technologiephilosophie „One Brain, Multiple Embodiments" weiter voran, die es verschiedenen Roboterformen ermöglicht, über ein einheitliches Modell und eine einheitliche Softwarearchitektur dieselbe zugrunde liegende Intelligenz zu nutzen.

„Durch den Aufbau einer einheitlichen Intelligenzgrundlage ermöglichen wir es verschiedenen Roboterformen, dasselbe ‚Gehirn' zu nutzen, wodurch sich die Robotik von einer eigenständigen Intelligenz zu einem plattformbasierten Intelligenz-Ökosystem weiterentwickeln kann", sagte Shawn Wu, Geschäftsführer der Produktlinie General Embodied AI bei Pudu Robotics.

Aufbau einer dreischichtigen Architektur für plattformbasierte Intelligenz

Im Rahmen dieser Philosophie hat Pudu eine dreischichtige Physical-Agent-Architektur entwickelt. Zusammen ermöglichen diese Schichten es Robotern, den gesamten Betriebszyklus aus Wahrnehmung, Verständnis, Planung, Ausführung und Rückmeldung in realen Umgebungen zu durchlaufen.

Roboterkörper-Ebene: Vielfältige Roboterformen für unterschiedliche Aufgaben

Die Roboterkörper-Ebene dient als physische Schnittstelle der KI zur realen Welt. Pudu entwickelt weiterhin vielfältige Produktformen, die auf die Anforderungen unterschiedlicher Szenarien zugeschnitten sind, darunter spezialisierte, semi-humanoide und humanoide Roboter. Unterschiedliche Formen übernehmen unterschiedliche Aufgaben: Spezialroboter bewältigen hochfrequente, stark standardisierte Aufgaben; halbhumanoide Roboter arbeiten in komplexen industriellen und gewerblichen Umgebungen; und humanoide Roboter erkunden die Möglichkeiten einer offenen Mensch-Roboter-Zusammenarbeit.

Systemebene: PuduAgent OS als intelligentes Betriebssystem

Als zentraler Intelligenz-Hub, der Modelle, Fähigkeiten und Roboterkörper miteinander verbindet, hat Pudu das PuduAgent OS eingeführt. Mithilfe interaktiver Visual-Language-Modelle (VLM), Langzeit- und Kurzzeitgedächtnismodulen sowie Sicherheitsvorkehrungen verwaltet es das Aufgabenverständnis, die Planung, den Erfahrungsaufbau und den sicheren Betrieb. Sein Kernwert liegt darin, dass verschiedene Roboterformen dasselbe „Gehirn" nutzen können, was die körper- und szenarioübergreifende Übertragung von Fähigkeiten durch die Wiederverwendung bestehender Kompetenzen über ein einheitliches System ermöglicht.

Fähigkeitsebene: PuduFM ermöglicht es Robotern, zu verstehen und zu handeln

Die Fähigkeitsebene bestimmt, wozu Roboter in der physischen Welt fähig sind. PuduFM, das Grundmodell für verkörperte Intelligenz von Pudu, verfügt über ein physikalisches VLM-Modul, ein Physics Intuition Model (PIM) sowie Aktions-Expertenmodule, um dem Roboter Verständnis der realen Welt, Schlussfolgerungsfähigkeit und Ausführungsfähigkeiten zu verleihen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Robotern, die auf vorprogrammierte Regeln angewiesen sind, zielt PuduFM darauf ab, Roboter in die Lage zu versetzen, Umgebungen zu verstehen, Ergebnisse vorherzusagen, Aufgaben autonom zu planen, Aktionen auszuführen und sich auf der Grundlage von Feedback kontinuierlich zu optimieren.

PUDU D7 feiert seinen ersten öffentlichen Auftritt

Als wichtiges Beispiel für die Philosophie „One Brain, Multiple Embodiments" feierte der PUDU D7 auf der WAIC 2026 seinen ersten öffentlichen Auftritt.

Angetrieben von PuduFM unterstützt der PUDU D7 Nutzlasten von bis zu 14 kg und eine Arbeitshöhe von 2 Metern. Damit ermöglicht er komplexe Aufgaben wie Materialtransport, Kommissionierung in großer Höhe und Lagerlogistik und ist somit äußerst anpassungsfähig für reale Anwendungen in Fertigungs-, Lager- und Einzelhandelsumgebungen.

Von Dienstleistungsanwendungen und gewerblicher Reinigung bis hin zu industriellen Lieferdiensten und allgemeiner verkörperter KI erweitert Pudu Robotics kontinuierlich sowohl die Bandbreite der Roboterformen als auch die Anwendungsszenarien, die von seiner einheitlichen Intelligenzplattform unterstützt werden, und setzt so die Vision „One Brain, Multiple Embodiments" in praktische Anwendungen um.

Von der Produktführerschaft zur Plattformintelligenz

Laut dem aktuellen Bericht von Frost & Sullivan für 2025 ist Pudu Robotics hinsichtlich Umsatz und Auslieferungen weltweit führend in der kommerziellen Servicerobotik, belegt unter den chinesischen Unternehmen der kommerziellen Servicerobotik den ersten Platz beim Marktanteil im Ausland und nimmt weltweit die Spitzenposition beim Umsatz im Bereich der gewerblichen Reinigungsrobotik ein.

Während die Robotikbranche in eine neue Entwicklungsphase eintritt, baut Pudu Robotics auf mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der kommerziellen Robotik auf, um reale Betriebsdaten in sich kontinuierlich weiterentwickelnde verkörperte Intelligenz umzuwandeln. Das Unternehmen erweitert sein Know-how in den Bereichen Technologie, Produkte und Kommerzialisierung zu einer einheitlichen KI-Plattform, die mehrere Roboterformen unterstützt.

Informationen zu Pudu Robotics

Pudu Robotics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der gewerblichen Servicerobotik, hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch KI sowie Robotik die Arbeit zu erleichtern und das Leben zu verbessern. Die Vision ist der Aufbau einer globalen intelligenten Robotik-Infrastruktur, die 10 Milliarden Menschen weltweit dient.

Pudu Robotics hat wichtige Kerntechnologien und -komponenten entwickelt, darunter Roboter-Gelenkmodule und Bewegungssteuerungen, und weltweit mehr als 1.900 Patentanmeldungen eingereicht. Auf der Basis dreier Kerntechnologien – Embodied Navigation, Embodied Manipulation und Embodied Interaction – hat Pudu Robotics eine Architektur nach dem Prinzip „One Brain, Multiple Embodiments" entwickelt und ein umfassendes Produktportfolio aufgebaut, das spezialisierte, semihumanoide und humanoide Roboter umfasst.

Derzeit bietet Pudu vier zentrale Produktlinien an: Servicerobotik, gewerbliche Reinigung, industrielle Logistik sowie verkörperte KI. Die Lösungen von Pudu Robotics werden in zahlreichen Branchen eingesetzt, darunter Einzelhandel, Gastgewerbe, Fertigung, Immobilien- und Gebäudedienstleistungen, Gesundheitswesen, Unterhaltung, Sport, Bildung sowie öffentliche Dienste.

Bis heute hat Pudu Robotics weltweit mehr als 130 000 Einheiten ausgeliefert und ist in mehr als 85 Ländern und Regionen vertreten.

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Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2492578/Pudu_Robotics_Logo.jpg