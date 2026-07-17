Pudu Robotics wurde von Frost & Sullivan in vier Bereichen der gewerblichen Servicerobotik weltweit auf Platz 1 eingestuft

Der Marktbericht „Independent 2025" würdigt Pudu Robotics als weltweit führendes chinesisches Unternehmen in den Bereichen Umsatz und Auslieferungen bei gewerblichen Servicerobotern, internationale Expansion sowie Umsatz bei gewerblichen Reinigungsrobotern.

SHENZHEN, China, 18. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der gewerblichen Servicerobotik, wurde als weltweit führendes Unternehmen in vier Schlüsselbereichen des Marktes für gewerbliche Servicerobotik anerkannt. Dies verrät der Globale unabhängige Marktbericht für verkörperte Intelligenz und gewerbliche Servicerobotik 2025, veröffentlicht von Frost & Sullivan, einem führenden internationalen Marktforschungs- und Beratungsunternehmen.

Pudu Robotics Ranked No.1 Globally in Four Commercial Service Robotics Dimensions by Frost & Sullivan

Dem Bericht zufolge ist Pudu Robotics weltweit führend in der Branche der gewerblichen Servicerobotik, gemessen am Umsatz und an den Auslieferungen. Das Unternehmen belegt unter den chinesischen Anbietern gewerblicher Servicerobotik gemessen am Marktanteil im Ausland den ersten Platz und nimmt weltweit die Spitzenposition im Bereich der gewerblichen Reinigungsrobotik ein.

Diese Auszeichnung unterstreicht das anhaltende Wachstum von Pudu auf den Märkten für gewerbliche Robotik, das durch das umfassende Produktportfolio, die weltweiten Einsatzmöglichkeiten und die langfristigen Investitionen in Technologien der verkörperten Intelligenz gestützt wird.

Weltweite Marktführerschaft: Vier Spitzenpositionen im Bereich der gewerblichen Servicerobotik

Der Bericht von Frost & Sullivan beschreibt einen globalen Markt für gewerbliche Serviceroboter, der sich in einer Phase rascher Expansion befindet und zwischen 2021 und 2025 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 37 % sowie bis 2030 eine prognostizierte CAGR von 31,2 % aufweist.

Chinesische Unternehmen haben sich zu wichtigen Akteuren auf diesem globalen Markt entwickelt. Im Jahr 2025 stammten die fünf weltweit führenden Unternehmen im Bereich der gewerblichen Servicerobotik alle aus China und hatten zusammen einen Anteil von mehr als der Hälfte am globalen Markt.

Weltweit führend im Bereich der gewerblichen Servicerobotik hinsichtlich Umsatz und Auslieferungsvolumen

Laut Frost & Sullivan belegt Pudu Robotics weltweit den ersten Platz sowohl beim Umsatz mit gewerblichen Servicerobotern als auch beim Auslieferungsvolumen, mit einem Umsatzmarktanteil von etwa 25 % und einem Auslieferungsmarktanteil von 23 %.

Seit dem Markteintritt mit Service-Robotern im Jahr 2016 hat Pudu sein Produktportfolio und seine Anwendungsbereiche kontinuierlich erweitert. Mittlerweile hat das Unternehmen ein umfassendes Robotik-Portfolio entwickelt, das folgende Bereiche abdeckt: Service-Lieferroboter, gewerbliche Reinigungsroboter, industrielle Lieferroboter sowie allgemeine Roboter mit verkörperter Intelligenz.

Dank dieser Strategie, die alle Kategorien abdeckt, konnte Pudu nicht nur eine beträchtliche Einsatzbreite erreichen, sondern auch starke Kompetenzen im Bereich hochwertiger gewerblicher Anwendungen und Unternehmensimplementierungen aufbauen.

Führender Marktanteil im Ausland unter den chinesischen Anbietern gewerblicher Servicerobotik

Die internationale Expansion war ein wesentlicher Wachstumsmotor für Pudu. Der Bericht von Frost & Sullivan zeigt, dass sich Chinas Exportmarkt für gewerbliche Serviceroboter zwischen 2021 und 2025 fast verdreifacht hat, wobei die Auslandslieferungen bis 2030 voraussichtlich fast 280.000 Einheiten erreichen werden. In diesem wachsenden Markt belegte Pudu Robotics gemessen am Marktanteil im Ausland den 1. Platz unter den chinesischen Anbietern gewerblicher Servicerobotik und hielt rund 44 % des Marktes.

Das internationale Wachstum von Pudu wurde durch eine langfristige „Glocal"-Strategie vorangetrieben, die globale Produktinnovationen mit lokalisierten Geschäftsabläufen, Serviceleistungen und Partnerschaften innerhalb des Ökosystems verbindet. Heute sind Pudu-Roboter in über 85 Ländern und Regionen im Einsatz, bedienen weltweit mehr als 50.000 Endkunden und sind an 40 internationalen Drehkreuzflughäfen vertreten.

Das Unternehmen hat zudem in Märkten mit hohen Standards eine starke Akzeptanz erreicht. Etwa 60 % der ausgelieferten Reinigungsroboter der PUDU CC1-Serie kommen in Europa und Nordamerika zum Einsatz, während der Umsatz von Pudu auf dem amerikanischen Markt im Vergleich zum Vorjahr um 285 % gestiegen ist.

Frost & Sullivan betonte, dass die künftige Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der gewerblichen Robotik zunehmend nicht nur von technologischen Fähigkeiten, sondern auch vom globalen Einfluss der Marke, von lokalisierten Servicenetzwerken und der Entwicklung von Ökosystemen abhängen werde.

Ausbau der Führungsposition im Bereich der Reinigungsrobotik für gewerbliche Zwecke

Pudu Robotics belegte laut Frost & Sullivan zudem weltweit den ersten Platz beim Umsatz mit Reinigungsrobotern für den gewerblichen Einsatz, wobei es einen Marktanteil von rund 29 % erreichte.

Das Portfolio des Unternehmens im Bereich der gewerblichen Reinigung entwickelt sich in Richtung des KI-nativen Zeitalters, in dem künstliche Intelligenz eine zentrale Rolle spielt, und zwar mithilfe seines Magic Cleaning AI Agent Systems, das künstliche Intelligenz, Roboterhardware und Betriebsdaten aus der Praxis miteinander verbindet, um die Reinigungsleistung kontinuierlich zu verbessern.

Pudu hat ein umfassendes Portfolio an Reinigungsrobotern entwickelt, das verschiedene Einsatzumgebungen abdeckt, darunter die PUDU CC1-Serie KI-gestützte All-in-One-Reinigungsroboter, PUDU MT1-Serie mit KI-gestützten Trockenreinigungsrobotern, PUDU BG1-Serie mit KI-gestützten Großflächen-Scheuersaugmaschinen sowie PUDU SH1 mit intelligente Stand-Scheuersaugmaschinen.

Das Portfolio deckt ein breites Anwendungsspektrum ab, darunter Büros, Einkaufszentren, Flughäfen, Fabriken und Gesundheitseinrichtungen. So ermöglicht es einen flexiblen Einsatz auf Flächen von einigen hundert bis zu mehreren Zehntausend Quadratmetern.

Frost & Sullivan: Gewerbliche Servicerobotik als wichtigster Weg zur verkörperten KI

Der Bericht von Frost & Sullivan identifiziert die gewerbliche Servicerobotik als einen der praktikabelsten Wege zur Kommerzialisierung von verkörperter KI.

Da KI zunehmend aus digitalen Umgebungen in die physische Welt vordringt, entwickeln sich Roboter zu einer zentralen Schnittstelle zwischen intelligenten Systemen und Abläufen in der realen Welt. Eine groß angelegte Kommerzialisierung erfordert jedoch die Bewältigung verschiedener Herausforderungen, darunter die Erfassung von Daten aus der Praxis, technische Komplexität, Fertigungskapazitäten und die weltweite Einführung.

Frost & Sullivan stuft die gewerbliche Servicerobotik als einen der vielversprechendsten Sektoren für die frühzeitige, großflächige Einführung von verkörperter KI ein, da Roboter in hochgradig wiederholbaren Szenarien eingesetzt werden, wertvolle Daten aus der Praxis generieren, auf ausgereifte Hardwareplattformen zurückgreifen und sich leichter branchen- und regionenübergreifend skalieren lassen als andere Robotikanwendungen.

Pudu Robotics hat diese Kompetenzen im Laufe jahrelanger gewerblicher Nutzung aufgebaut. Seit der Einführung seiner ersten Lieferroboter im Jahr 2016 hat Pudu sein Angebot auf verschiedene Robotikbereiche ausgeweitet und umfangreiche Erfahrungen mit dem groß angelegten gewerblichen Einsatz in den Bereichen Gastronomie, Einzelhandel, Hotellerie, Gesundheitswesen, Fertigung, Logistik und Transport gesammelt. Diese kategorie- und marktübergreifende Erfahrung bildet die Grundlage für die Bereitstellung standardisierter Robotiklösungen, die weltweit repliziert werden können.

Ein neues Paradigma: Pudu definiert die Infrastruktur des Zeitalters der verkörperten KI

Frost & Sullivan hebt hervor, dass sich die Robotikbranche von einem Modell nach dem Motto „Ein Roboter, ein Gehirn" hin zu einem Modell nach dem Motto „Ein Gehirn, mehrere Körper" entwickelt, bei dem ein einheitliches Intelligenzsystem mehrere Roboterformen unterstützen kann. Unternehmen, die über integrierte Kompetenzen in den Bereichen Roboterchassis, Modelle, Softwareplattformen und die Entwicklung von Ökosystemen verfügen, sind besser aufgestellt, um sich langfristige Wettbewerbsvorteile zu sichern.

Pudu Robotics treibt diese Vision durch seine Technologiearchitektur „Ein Gehirn, mehrere Körper" und die Physical-Agent-Architektur voran, die drei Ebenen integriert: die Umsetzungsebene, die Systemebene und die Kompetenzeebene. Diese Architektur steht für Pudus Wandel von einem führenden Anbieter im Bereich der gewerblichen Servicerobotik hin zu einem Unternehmen, das sich umfassender mit Robotik im Bereich der verkörperten Intelligenz befasst.

Frost & Sullivan prognostiziert, dass sich die weltweite Robotikbranche bis 2030 zu einem Billionen-Dollar-Markt entwickeln könnte, wobei Roboter zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Infrastruktur in Unternehmensabläufen, städtischen Dienstleistungen, der industriellen Produktion und im Alltag werden.

Mit weltweit mehr als 130.000 ausgelieferten Robotern, Niederlassungen in 85 Ländern und Regionen sowie einem umfassenden Portfolio, das die Bereiche Liefer-, Reinigungs-, Industrie- und Embodied-Intelligence-Robotik abdeckt, ist Pudu Robotics bestens aufgestellt, um einen Beitrag zur nächsten Entwicklungsstufe der Robotik zu leisten.

Informationen zu Pudu Robotics

Pudu Robotics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der gewerblichen Servicerobotik, hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch KI sowie Robotik die Arbeit zu erleichtern und das Leben zu verbessern. Die Vision ist der Aufbau einer globalen intelligenten Robotik-Infrastruktur, die 10 Milliarden Menschen weltweit dient.

Pudu Robotics hat wichtige Kerntechnologien und Komponenten entwickelt, darunter Robotergelenkmodule und Bewegungssteuerungen, und weltweit mehr als 1.900 Patentanmeldungen eingereicht. Basierend auf drei Kerntechnologien – verkörperter Navigation, verkörperter Manipulation und verkörperter Interaktion – hat Pudu Robotics eine wegweisende Architektur mit dem Konzept „Ein Gehirn, vielfältige Verkörperungen" entwickelt und ein umfassendes Produktportfolio mit spezialisierten, semi-humanoiden und humanoiden Robotern geschaffen.

Derzeit bietet Pudu vier zentrale Produktlinien an: Servicerobotik, gewerbliche Reinigung, industrielle Logistik sowie verkörperte KI. Die Lösungen von Pudu Robotics werden in zahlreichen Branchen eingesetzt, darunter Einzelhandel, Gastgewerbe, Fertigung, Immobilien- und Gebäudedienstleistungen, Gesundheitswesen, Unterhaltung, Sport, Bildung sowie öffentliche Dienste.

Bis heute hat Pudu Robotics weltweit mehr als 130 000 Einheiten ausgeliefert und ist in mehr als 85 Ländern und Regionen vertreten.

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