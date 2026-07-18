Pudu Robotics présente son agent physique « One Brain, Multiple Embodiments » lors de la conférence WAIC 2026

SHANGHAI, 18 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, leader mondial de la robotique de service commercial, a organisé aujourd'hui sa présentation Pudu AI Technology Briefing lors de la journée d'ouverture de l'édition 2026 de la Conférence mondiale sur l'intelligence artificielle (WAIC), à Shanghai. Au cours de cet événement, l'entreprise a présenté les dernières avancées de son architecture technologique « One Brain, Multiple Embodiments », offrant un aperçu détaillé de son architecture d'agents physiques « Physical Agent », tout en dévoilant pour la première fois au public, hors ligne, son robot semi-humanoïde de niveau industriel PUDU D7.

Pudu Robotics at WAIC 2026

Alors que l'IA incarnée passe du stade de la recherche à celui du déploiement commercial à grande échelle, le prochain défi du secteur ne consiste plus à développer des modèles d'IA plus performants, mais à mettre en place une boucle continue reliant la technologie, les produits, le déploiement commercial et les données du monde réel. Classée n° 1 mondial aussi bien en termes de chiffre d'affaires que de volume d'expéditions dans le domaine des robots de service commerciaux, Pudu Robotics tire parti de ses déploiements à grande échelle en conditions réelles pour accélérer le développement de l'IA physique.

Les robots font entrer l'IA dans le monde physique

Les récentes avancées dans le domaine des grands modèles de langage, des modèles fondamentaux multimodaux et des agents d'IA ont permis à l'IA de passer de la simple génération de contenu à la compréhension de tâches de plus en plus complexes. À mesure que ses capacités en matière de perception, de raisonnement, de planification et d'exécution continuent de se perfectionner, l'IA s'étend au-delà des environnements numériques pour s'imposer dans le monde physique.

Selon le rapport d'étude de marché indépendant de Frost & Sullivan intitulé « 2025 Global Embodied Intelligence and Commercial Service Robot Independent Market Research Report », les progrès rapides des modèles fondamentaux et des agents d'IA accélèrent la transition de l'IA consistant à passer de la génération de contenus à l'exécution de tâches dans le monde réel. Dotés de capacités de perception, de mobilité, d'interaction et de manipulation, les robots sont devenus l'une des plateformes matérielles clés à l'ère de l'IA physique.

Le rapport souligne que les robots de service commercial, utilisés notamment pour la livraison, le nettoyage et l'orientation, apportent une réponse directe aux difficultés rencontrées par le secteur, telles que la hausse des coûts de main-d'œuvre et les inefficacités opérationnelles, et constituent ainsi une base concrète pour un déploiement commercial immédiat et à grande échelle.

Un seul cerveau, plusieurs incarnations : une plateforme unifiée pour la robotique

Alors que l'IA incarnée progresse vers sa commercialisation, le secteur est confronté à de nombreux défis communs, notamment la disponibilité de données issues du monde réel, les capacités d'ingénierie et de fabrication, le déploiement commercial durable et l'évolutivité à l'échelle mondiale. Pour relever ces défis, Pudu Robotics continue de développer sa philosophie technologique « Un cerveau, plusieurs incarnations », qui permet à différentes formes de robots de partager la même intelligence sous-jacente grâce à un modèle et à une architecture logicielle unifiés.

« En mettant en place une base d'intelligence unifiée, nous permettons à différentes formes de robots de partager le même « cerveau », ce qui permet à la robotique d'évoluer d'une intelligence autonome vers un écosystème d'intelligence basé sur une plateforme », a déclaré Shawn Wu, directeur général de la gamme de produits d'IA incarnée chez Pudu Robotics.

Mise en place d'une architecture à trois niveaux pour l'intelligence au niveau de la plateforme

Conformément à cette philosophie, Pudu a développé une architecture Physical Agent à trois couches . Ensemble, ces couches permettent aux robots d'effectuer le cycle opérationnel complet de perception, compréhension, planification, exécution et retour dans des environnements réels.

Couche « Corps du robot » : plusieurs formes de robots pour différentes tâches

La couche « corps du robot » sert d'interface physique entre l'IA et le monde réel. Pudu poursuit le développement de plusieurs types de produits adaptés aux exigences de divers scénarios, notamment des robots spécialisés, semi-humanoïdes et humanoïdes. Chaque formulaire est destiné à une tâche spécifique : les robots spécialisés se chargent de tâches répétitives et hautement standardisées, les robots semi-humanoïdes interviennent dans des environnements industriels et commerciaux complexes, et les robots humanoïdes explorent les possibilités d'une collaboration homme-robot sans limites.

Couche « Système » : PuduAgent OS, le système d'exploitation intelligent

Véritable plateforme centrale d'intelligence reliant les modèles, les compétences et les corps robotiques, Pudu a lancé PuduAgent OS. Grâce à des modèles visuels-linguistiques (VLM) interactifs, à des modules de mémoire à court et à long terme, ainsi qu'à des mécanismes de sécurité, il assure la compréhension des tâches, la planification, l'accumulation d'expérience et un fonctionnement sécurisé. Sa valeur fondamentale réside dans sa capacité de permettre à des robots de formes diverses de partager le même « cerveau », ce qui facilite le transfert de compétences d'un robot à l'autre et d'un scénario à l'autre grâce à la réutilisation des capacités existantes au sein d'un système unifié.

Couche « Compétences » : PuduFM permet aux robots de comprendre et d'agir

La couche « Compétences » détermine ce que les robots sont capables de faire dans le monde physique. PuduFM, le modèle fondamental d'intelligence incarnée de Pudu, comprend un module VLM physique, un modèle d'intuition physique (PIM) et des modules spécialisés dans l'action, afin de doter le robot de capacités de compréhension du monde réel, de raisonnement et d'exécution. Contrairement aux robots traditionnels fonctionnant selon des règles préprogrammées, PuduFM vise à permettre aux robots de comprendre leur environnement, d'anticiper les résultats, de planifier leurs tâches de manière autonome, d'exécuter des actions et de s'optimiser en permanence grâce aux retours d'expérience.

Le PUDU D7 fait sa première apparition hors ligne

Exemple marquant de la philosophie « Un cerveau, plusieurs incarnations », le PUDU D7 a fait sa première apparition publique hors ligne lors du WAIC 2026.

Équipé de la technologie PuduFM, le PUDU D7 supporte des charges utiles allant jusqu'à 14 kg et atteint une hauteur de travail de 2 mètres, ce qui lui permet de réaliser des tâches complexes telles que la manutention de matériaux, la préparation de commandes en hauteur et la logistique d'entrepôt. Il s'avère ainsi extrêmement polyvalent pour des applications concrètes dans les secteurs de la fabrication, de l'entreposage et de la distribution.

De la prestation de services et du nettoyage professionnel à la logistique industrielle et à l'IA incarnée en général, Pudu Robotics ne cesse d'élargir à la fois la gamme de modèles de robots et les scénarios d'application pris en charge par sa plateforme d'intelligence unifiée, concrétisant ainsi la vision « Un cerveau, plusieurs incarnations » par des déploiements concrets.

Du leadership produit à l'intelligence des plateformes

Selon le dernier rapport 2025 de Frost & Sullivan, Pudu Robotics est en tête du secteur mondial de la robotique de services commerciaux en termes de chiffre d'affaires et de livraisons, occupe la première place parmi les entreprises chinoises de robotique de services commerciaux en termes de part de marché à l'international, et détient la première place mondiale en termes de chiffre d'affaires dans le domaine de la robotique de nettoyage commercial.

À l'heure où le secteur de la robotique entre dans une nouvelle phase de développement, Pudu Robotics s'appuie sur plus d'une décennie d'expérience dans la robotique commerciale pour transformer les données opérationnelles du monde réel en une intelligence incarnée en constante évolution. L'entreprise étend son expertise en matière de technologie, de produits et de commercialisation à une plateforme d'IA unifiée prenant en charge plusieurs formes de robots.

À propos de Pudu Robotics

Pudu Robotics, leader mondial dans le secteur de la robotique de service commercial, a vocation à faciliter le travail et la vie grâce à l'IA et à la robotique, avec l'ambition de construire une infrastructure robotique intelligente mondiale au service de 10 milliards de personnes dans le monde.

Pudu Robotics a mis au point des technologies et des composants clés, notamment des modules d'articulations robotiques et des contrôleurs de mouvement, et a déposé plus de 1 900 demandes de brevet à travers le monde. S'appuyant sur trois technologies clés (la navigation incarnée, la manipulation incarnée et l'interaction incarnée), Pudu Robotics a mis au point une architecture novatrice « Un cerveau, plusieurs incarnations », et a ainsi constitué une gamme complète de produits comprenant des robots spécialisés, semi-humanoïdes et humanoïdes.

Actuellement, Pudu propose quatre grandes lignes de produits : la prestation de services, le nettoyage commercial, la livraison industrielle et l'IA incarnée en général. Ses solutions sont largement déployées dans des secteurs tels que la vente au détail, l'hôtellerie, la fabrication, l'immobilier et les services de propriété, les soins médicaux, le divertissement et le sport, l'éducation et les services publics.

Forte d'une présence dans plus de 85 pays et régions du monde, Pudu Robotics a expédié à ce jour plus de 130 000 unités dans le monde.

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