Pudu Robotics von Counterpoint Research weltweit auf Platz 1 bei Auslieferungen und Umsatz mit gewerblichen Reinigungsrobotern eingestuft

SHENZHEN, China, 14. August 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, ein weltweit führender Anbieter im Bereich der kommerziellen Servicerobotik, wurde sowohl bei den Auslieferungen als auch beim Umsatz mit gewerblichen Reinigungsrobotern weltweit auf Platz 1 eingestuft, wie aus dem neuesten Bericht von Counterpoint Research mit dem Titel „Der Markt für gewerbliche Reinigungsroboter steht im Zeitalter KI-nativer Technologien vor rasantem Wachstum" hervorgeht.

Pudu Robotics Ranked Global NO. 1 in Commercial Cleaning Robot Shipments & Revenue

Dem Bericht zufolge lagen die weltweiten Auslieferungen gewerblicher Reinigungsroboter im Jahr 2025 bei über 50 000 Einheiten, während der Umsatz 400 Millionen US-Dollar überstieg. Pudu Robotics war bei beiden Schlüsselindikatoren marktführend, was die technologischen Kompetenzen des Unternehmens, seine weltweite Einsatzerfahrung sowie die wachsende Anerkennung bei gewerblichen Kunden widerspiegelt.

Branchenstudien bestätigen die weltweite Marktführerschaft

Counterpoint Research stellt fest, dass der Markt für gewerbliche Reinigungsroboter in eine Phase rasanten Wachstums eintritt und führende Anbieter beginnen, Skaleneffekte zu erzielen. Pudu Robotics belegte sowohl bei den Auslieferungen als auch beim Umsatz weltweit den ersten Platz und ist damit das einzige Unternehmen, das bei diesen beiden zentralen Marktkennzahlen führend ist.

Diese Position spiegelt den langfristigen Fokus von Pudu Robotics auf den Bereich der gewerblichen Reinigung wider. Die Reinigungsroboter des Unternehmens kommen in großen Gewerbekomplexen, Bürogebäuden, Einzelhandelsketten, Convenience-Stores und industriellen Lagerumgebungen zum Einsatz. Zu den Kunden zählen globale Marken wie Walmart, Edeka und Denner; die Roboter werden in wichtigen Auslandsmärkten wie Europa, Nordamerika, Japan und Südkorea eingesetzt.

Die Führungsrolle von Pudu Robotics wurde auch von Frost & Sullivan anerkannt, dessen früherer Branchenbericht Pudu Robotics mit einem weltweiten Umsatzanteil von rund 29 % am Markt für gewerbliche Reinigungsroboter auf den ersten Platz einstufte.

Der Bericht von Counterpoint Research wurde einen Tag nach der Vorstellung des PUDU ET1 durch Pudu Robotics veröffentlicht, eines kompakten KI-nativen Scheuersaugroboters.

Der ET1 wurde für kleine Gewerbeflächen von 100 bis 800 Quadratmetern entwickelt und sorgt in Convenience-Stores, Apotheken, Restaurantketten sowie Budget-Hotels für eine vollautomatische Reinigung auf hohem Niveau. Mit seinem kompakten Gehäuse und einer 8-in-1-Arbeitsstation vereint der ET1 Kehr-, Schrubb-, Saug- und Staubwischfunktionen und unterstützt zudem die automatische Staubabsaugung sowie das Schrubben von Böden mit 85 °C heißem Wasser. Mit dieser Markteinführung stärkt Pudu Robotics sein Reinigungsroboterportfolio für kleinere gewerbliche Einsatzbereiche mit begrenztem Platzangebot weiter.

KI-native Reinigung geht über die regelbasierte Automatisierung hinaus

Counterpoint Research hebt hervor, dass große KI-Modelle, 3D-Wahrnehmung und visuelle Intelligenz die Branche von der Automatisierung hin zur „KI-nativen Reinigung 2.0" vorantreiben. Herkömmliche Reinigungsroboter arbeiten häufig mit voreingestellten Routen und einer regelbasierten Ausführung. KI-native Reinigungsroboter können reale Umgebungen wahrnehmen, Entscheidungen treffen und ihre Reinigungsmaßnahmen an veränderte Bedingungen anpassen und entwickeln sich so von der passiven Aufgabenausführung hin zu einer autonomen, adaptiven Reinigung.

Das System Magic Cleaning AI Agent von Pudu Robotics spiegelt diesen Wandel wider. Durch die Integration von Wahrnehmung, Entscheidungsfindung und Ausführung schafft das System einen intelligenten geschlossenen Regelkreis, der Umgebungserfassung, Analyse, Routenplanung, die Durchführung der Reinigung sowie kontinuierliche Optimierung umfasst. Dank der 360-Grad-VSLAM-Positionierungs- und Navigationstechnologie können die Reinigungsroboter von Pudu verschiedene Arten Schmutz, Flecken und Bodenbeläge erkennen, komplexe gewerbliche Umgebungen erfassen sowie Reinigungsrouten dynamisch planen.

Die Roboter können zudem Reinigungskarten erstellen, häufig verschmutzte Bereiche identifizieren und gezielte Inspektionen, intelligente Punktreinigung sowie zonenbasierte Tiefenreinigung durchführen, was ein proaktiveres Modell der intelligenten Reinigung ermöglicht.

Counterpoint Research stellt fest, dass KI-native Anbieter wie Pudu Robotics die zugrunde liegende technologische Logik gewerblicher Reinigungsroboter neu definieren. Im Vergleich zu traditionellen Anbietern von Reinigungsgeräten, die häufig auf Intelligenzplattformen von Drittanbietern zurückgreifen, entwickeln sich KI-native Robotikunternehmen mit umfassenden eigenen Kompetenzen in den Bereichen Algorithmen, Hardware und Anpassung an Einsatzszenarien zunehmend zu wichtigen Triebkräften des Branchenwachstums.

Starkes Wachstumspotenzial bis 2030

Counterpoint Research schätzt, dass die weltweite Marktdurchdringung gewerblicher Reinigungsroboter weiterhin unter 10 % liegt, während die weltweite Nachfrage nach gewerblichen Reinigungsdienstleistungen im Jahr 2026 voraussichtlich 50 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Bis 2030 wird erwartet, dass die weltweiten Auslieferungen gewerblicher Reinigungsroboter jährlich 400 000 Einheiten übersteigen werden, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von mehr als 50 % entspricht.

Angesichts steigender Arbeitskosten und anhaltender Schwierigkeiten von Reinigungsdienstleistern bei der Personalgewinnung gewinnt die intelligente Automatisierung im Betrieb gewerblicher Einrichtungen zunehmend an Bedeutung. Pudu Robotics wird diesem Bedarf mit einem umfassenden Produktportfolio gerecht, das die PUDU CC1-Serie, MT1-Serie und BG1-Serie sowie PUDU SH1 und den neu eingeführten PUDU ET1 umfasst sowie Reinigungsanforderungen von kleinen Ladenlokalen bis hin zu großen Gewerbe- und Industrieflächen abdeckt.

Geleitet von seiner Technologiestrategie „One brain, Multiple forms" („Ein Gehirn, vielfältige Verkörperungen") baut Pudu Robotics ein umfassendes Portfolio auf, das Servicerobotik, gewerbliche Reinigung, industrielle Logistik sowie verkörperte KI umfasst. Im Bereich der gewerblichen Reinigung wird das Unternehmen seinen Einsatz in realen Anwendungsszenarien weiter ausbauen, die KI-native Intelligenz seiner Roboter weiterentwickeln und Kunden weltweit anpassungsfähige Lösungen für unterschiedliche Einsatzszenarien bereitstellen.

Informationen zu Pudu Robotics

Pudu Robotics ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der kommerziellen Servicerobotik. Laut dem aktuellen Marktbericht von Frost & Sullivan belegt Pudu Robotics sowohl beim Umsatz als auch beim Auslieferungsvolumen weltweit den ersten Platz im Bereich der kommerziellen Servicerobotik. Pudu bietet Roboter in den Bereichen Servicerobotik, gewerbliche Reinigung und industrielle Logistik sowie für Anwendungen mit verkörperter KI im Gastgewerbe, Einzelhandel, Gesundheitswesen, in der Fertigung, Bildung, im öffentlichen Dienst und weiteren Bereichen an. Bis heute hat Pudu Robotics über 130 000 Roboter an Kunden in mehr als 85 Ländern und Regionen ausgeliefert.