企业加速器计划"安永企业家访问网络"开放申请

纽约2022年6月15日 /美通社/ -- 今天，Ernst & Young LLP（安永美国）宣布，2023年安永企业家访问网络（EAN）已开放申请，并鼓励全美国符合资格的黑人和拉丁裔首席执行官和创始人申请。

传统上代表性不足社群的企业家领导或拥有全美国18%的企业，估计在经济活动中产生3960亿美元。 尽管有此深远的经济影响，但系统性歧视仍然在阻碍一些黑人和拉丁裔企业家充分发挥他们的潜力。

为此，安永创建了EAN，以帮助缩小在获得资本、联系和资源方面的悬殊差距，从而支持黑人和拉丁裔拥有的企业。

更多详细信息请见下方，亦可访问ey.com/ean。

项目： 安永企业家访问网络（EAN）是高成长黑人和拉丁裔企业家的企业加速器。EAN参与者可获得长达数年的导师、行政课程、成长资源和资本联系。

安永企业家访问网络（EAN）是高成长黑人和拉丁裔企业家的企业加速器。EAN参与者可获得长达数年的导师、行政课程、成长资源和资本联系。 原因： 2019年，安永领导层发现许多黑人和拉丁裔拥有的企业因为缺乏联系和资金而阻碍了企业规模的扩展，而新冠疫情进一步加剧了这些障碍。作为我们当前企业生态系统（35年年度企业家；15年成功女性企业家™）的扩展，安永美国开发了EAN，以帮助弥合这些公司之间的差距，以得到蓬勃发展。

2019年，安永领导层发现许多黑人和拉丁裔拥有的企业因为缺乏联系和资金而阻碍了企业规模的扩展，而新冠疫情进一步加剧了这些障碍。作为我们当前企业生态系统（35年年度企业家；15年成功女性企业家™）的扩展，安永美国开发了EAN，以帮助弥合这些公司之间的差距，以得到蓬勃发展。 时间： 现在开始接受申请，截止日期为 2022 年 9 月 15 日。 从2022年12月初开始，EAN将以滚动方式通知公司其申请接受情况。

现在开始接受申请，截止日期为 从2022年12月初开始，EAN将以滚动方式通知公司其申请接受情况。 对象： 符合标准的黑人和拉丁裔企业所有者可通过以下网站ey.com/ean在线申请。申请人必须是黑人或拉丁裔企业所有者，他们可以是位于美国的、以营利为目的任何私营公司的创始首席执行官和多数股权所有者。公司必须成立两年以上，并拥有51%的少数族裔（黑人/拉丁裔）。

符合标准的黑人和拉丁裔企业所有者可通过以下网站ey.com/ean在线申请。申请人必须是黑人或拉丁裔企业所有者，他们可以是位于美国的、以营利为目的任何私营公司的创始首席执行官和多数股权所有者。公司必须成立两年以上，并拥有51%的少数族裔（黑人/拉丁裔）。 方式： EAN旨在成为面向忙碌高管的易于管理的12个月计划。该平台包括评估、一对一辅导、根据需求定制的课程、在线工具和联谊活动的使用以及推广宣传。无需任何参与费用。

EAN旨在成为面向忙碌高管的易于管理的12个月计划。该平台包括评估、一对一辅导、根据需求定制的课程、在线工具和联谊活动的使用以及推广宣传。无需任何参与费用。 语录：

安永美国 ："黑人和拉丁裔企业经常被低估，得不到充分支持。虽然他们在收入和就业方面为我们的经济做出了数十亿美元的贡献，但他们仍然面临系统性阻碍。安永EAN正在寻找雄心勃勃的领导者，他们渴求职业和公司成长，并准备飞向新高度。"——Nit Reeder，安永美洲市场传播和赋能领导者兼安永企业家访问网络计划总监

："黑人和拉丁裔企业经常被低估，得不到充分支持。虽然他们在收入和就业方面为我们的经济做出了数十亿美元的贡献，但他们仍然面临系统性阻碍。安永EAN正在寻找雄心勃勃的领导者，他们渴求职业和公司成长，并准备飞向新高度。"——Nit Reeder，安永美洲市场传播和赋能领导者兼安永企业家访问网络计划总监

安永企业家访问网络参与者："企业家访问网络一直非常宝贵。 我的安永导师协助我与风投公司建立联系，甚至帮助我启动了一项全新的电动汽车业务。虽然我担任首席执行官已近20年，但这一计划让我有机会为我的企业奋斗，而不仅仅是身处其中，并取得了真正的成果。"——Mosaic Global Transportation创始人兼首席执行官 Maurice Brewster

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