專為黑人和拉丁裔企業家而設的企業加速器計劃「安永企業家存取網絡」開始接受申請

紐約2022年6月16日 /美通社/ -- Ernst & Young LLP（安永美國）宣佈 2023 年組別的安永企業家存取網絡 (EY Entrepreneurs Access Network, EAN) 已公開接受申請。歡迎全國符合資格的黑人和拉丁裔行政總裁和創始人申請。

據一項估計，來自歷史上代表性不足的社群的企業家領導或擁有全國 18% 的企業，在經濟活動中創造了 396 億美元。 但儘管產生了深遠的經濟影響，系統性歧視仍然阻止一些黑人和拉丁裔企業家充分發揮其潛力。

作為回應，安永企業家存取網絡旨在幫助縮小在獲取資本、聯繫和資源方面的差距來支援黑人和拉丁裔人擁有的公司。

如欲了解更多詳情，請參閱下文及瀏覽 ey.com/ean。

何事： 「安永企業家存取網絡」(EAN) 是專為高增長的黑人和拉丁裔企業家而設的業務加速者計劃。安永企業家存取網絡參與者可以獲得長達一年的導師、行政人員課程、增長資源和資本聯繫。

「安永企業家存取網絡」(EAN) 是專為高增長的黑人和拉丁裔企業家而設的業務加速者計劃。安永企業家存取網絡參與者可以獲得長達一年的導師、行政人員課程、增長資源和資本聯繫。 為何： 2019 年，安永領導層觀察到許多黑人和拉丁裔人擁有的企業缺乏聯繫和資金，這阻礙了擴大他們的企業規模，而疫情進一步增加這些障礙。作為我們目前創業生態系統（35 年年度企業家奬®；15 年成功創業的女性™）的擴展，安永美國推出了安永企業家存取網絡以幫助彌合這些公司發展的差距。

2019 年，安永領導層觀察到許多黑人和拉丁裔人擁有的企業缺乏聯繫和資金，這阻礙了擴大他們的企業規模，而疫情進一步增加這些障礙。作為我們目前創業生態系統（35 年年度企業家奬®；15 年成功創業的女性™）的擴展，安永美國推出了安永企業家存取網絡以幫助彌合這些公司發展的差距。 何時： 由現在起至 2022 年 9 月 15 日接受申請。 由 2022 年 12 月初開始，安永企業家存取網絡將陸續通知公司其申請接受情況。

由現在起至 由 2022 年 12 月初開始，安永企業家存取網絡將陸續通知公司其申請接受情況。 何人： 符合標準的黑人和拉丁裔企業所有者可在 ey.com/ean 網上申請。申請人必須是黑人或拉丁裔企業所有者，他們是美國任何私營營利公司的創始行政總裁和大股東。公司必須成立兩年以上，並且由少數族裔（黑人／拉丁裔）擁有 51% 股權。

符合標準的黑人和拉丁裔企業所有者可在 ey.com/ean 網上申請。申請人必須是黑人或拉丁裔企業所有者，他們是美國任何私營營利公司的創始行政總裁和大股東。公司必須成立兩年以上，並且由少數族裔（黑人／拉丁裔）擁有 51% 股權。 如何： 安永企業家存取網絡旨在成為忙碌行政人員的一個可管理的 12 個月計劃。該平台包括評估、一對一輔導、根據需求自訂的課程、存取網上工具、網絡活動以及宣傳機會。參加該計劃無需任何費用。

安永企業家存取網絡旨在成為忙碌行政人員的一個可管理的 12 個月計劃。該平台包括評估、一對一輔導、根據需求自訂的課程、存取網上工具、網絡活動以及宣傳機會。參加該計劃無需任何費用。 引述：

安永美國： 「黑人和拉丁裔企業經常被低估和支援不足。儘管在收益和就業方面為我們的經濟貢獻了數十億美元，其仍然遇到系統性障礙。安永企業家存取網絡正在尋找雄心勃勃的領導者，他們渴望職業和公司發展，並準備飆升至全新的境界。」 - 安永美洲市場傳訊和賦能負責人兼安永企業家存取網絡項目總監 Nit Reeder

「黑人和拉丁裔企業經常被低估和支援不足。儘管在收益和就業方面為我們的經濟貢獻了數十億美元，其仍然遇到系統性障礙。安永企業家存取網絡正在尋找雄心勃勃的領導者，他們渴望職業和公司發展，並準備飆升至全新的境界。」 - 安永美洲市場傳訊和賦能負責人兼安永企業家存取網絡項目總監 Nit Reeder

安永企業家存取網絡參與者：「企業家存取網絡非常寶貴。我的安永導師促進了與風險投資公司的連接，甚至幫助我推出全新的電動汽車業務。儘管我擔任行政總裁近 20 年，但該計劃讓我有機會經營業務，而不僅是從事業務，並取得實際成果。」- Mosaic Global Transportation 創始人兼行政總裁 Maurice Brewster 。

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