秋季護膚新程序！NIVEA 鼓勵擁有深色肌膚的女性在換季時注意肌膚的保養與滋潤

電視及媒體明星 Porsha Williams Guobadia 助力發佈全新 NIVEA Skin Firming Melanin Beauty & Hydration Lotion with Q10

康涅狄格州史丹福2023年10月19日 /美通社/ -- NIVEA 今天宣佈在全美推出全新 Skin Firming Melanin Beauty & Hydration Lotion with Q10。這款潤膚乳專為富含黑色素的乾燥肌膚設計研製，具有煥活、緊緻和滋養肌膚的功效。電視名人 Porsha Williams Guobadia 與 NIVEA 一起宣佈產品上市，以激勵黑人女性和西班牙裔女性呵護並展示她們富含黑色素的美麗肌膚。

「大家都還記得我拍攝《Bye Ashy》的搞笑時刻，但乾燥暗沉的肌膚可不是一件好笑的事。」Guobadia 說道。「尤其是現在正值季節交替，我們需要專門為我們打造的產品來滋養肌膚。這就是為什麼我非常喜歡這款全新 NIVEA Skin Firming Melanin Beauty & Hydration Lotion with Q10 的原因。這是一款專為深色肌膚設計的乳液，重申了我們的美麗理念。」

) NIVEA Skin Firming Melanin Beauty & Hydration Lotion with Q10 電視及媒體明星 Porsha Williams Guobadia

美國 Beiersdorf 公司 NIVEA 護膚品市場總監 Michelle Armstrong 表示：「全新 NIVEA Skin Firming Melanin Beauty & Hydration Lotion 的推出讓我們能夠提升黑人女性和西班牙裔女性的美麗和自信。」「我們希望女性透過富含黑色素的水潤肌膚展現自信，在 Porsha Williams Guobadia 的助力下，我們將利用 NIVEA 的皮膚專業知識和出色的配方，為女性增添更多自信。」

關於 NIVEA Skin Firming Melanin Beauty & Hydration Lotion with Q10 全新 NIVEA Skin Firming Melanin Beauty & Hydration Lotion with Q10 專為富含黑色素的乾燥暗沉肌膚而研製，能夠煥發、緊緻和滋養肌膚。整個緊膚系列的創新產品均富含 Q10，可在短短兩週內（每天使用2次）使肌膚變得緊實有彈性*。NIVEA Skin Firming Melanin Beauty & Hydration Lotion with Q10 含有天然堅果油，配方不油膩，能被肌膚快速吸收。NIVEA Skin Firming Melanin Beauty & Hydration Lotion with Q10 可提供 48 小時的保濕功效，讓肌膚柔軟光滑，煥發美麗光彩。

欲進一步了解 NIVEA Skin Firming Melanin Beauty & Hydration Lotion with Q10，請瀏覽 www.niveausa.com 並追蹤 @NIVEAUSA 和 #MELANINBEAUTY。

關於 Beiersdorf 140 年來，Beiersdorf 一直以創新、高品質的護膚產品以及開拓性的皮膚研究而聞名於世。其領先的國際品牌，例如世界第 1 護膚品品牌* NIVEA、Eucerin 、Aquaphor 及 Coppertone 每天都受到世界各地數百萬人的喜愛。其他知名品牌如 La Prairie、Chantecaille、Labello、8x4、atrix、Hidrofugal、Maestro、Hansplast、Florena 等，完善了我們在消費者業務領域的廣泛環球組合。

位於漢堡的公司在 2022 財年的銷售額為 88 億歐元，營運業績 (EBIT) 為 12 億歐元。Beiersdorf 在全球有超過 20,000 名員工，共同的核心價值觀、強大的企業文化及 Beiersdorf 的宗旨 Care Beyond Skin 將這些員工緊密連結在一起。在 C.A.R.E.+ 商業策略的引導下，公司傾力實施一項持續多年的投資計劃，著重於競爭性的可持續發展。該計畫符合雄心壯志的可持續發展議程，Beiersdorf 透過此計畫為消費者、社會和環境帶來明確的附加價值。

* 資料來源：Euromonitor International Limited；NIVEA 身體護理、臉部護理以及手部護理分類中的傘型品牌名稱；以零售價值計算，2022 年。

*每天使用兩次

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