秋季最新护肤流程！NIVEA 鼓励皮肤黑色素较多的女性在换季时进行皮肤紧致和滋润护理

电视媒体名人 Porsha Williams Guobadia 助力宣传全新 NIVEA Skin Firming Melanin Beauty & Hydration Lotion with Q10

康乃狄克州斯坦福2023年10年19日 /美通社/ -- NIVEA 今日宣布，全新 NIVEA Skin Firming Melanin Beauty & Hydration Lotion with Q10 现正式面向全球发售。这款润肤乳专门为黑色素丰富的皮肤特制，可舒缓、紧致和滋润干燥、颜色偏暗的皮肤。为了鼓励黑人和西班牙裔女性关爱和展示她们美丽的、富含黑色素的肌肤，特邀了电视媒体名人 Porsha Williams Guobadia 与 NIVEA 共同发布这款新产品。

"大家都还记得我在‘Bye Ashy'的滑稽瞬间，但是干燥、黯淡的皮肤绝对不容忽视" Guobadia 说道。"尤其是在季节更替的时候，我们需要使用这款转为我们定制的产品来滋润肌肤。这就是我为什么会爱上这款全新 NIVEA Skin Firming Melanin Beauty & Hydration Lotion with Q10。这款专为我们肤质设计的润肤乳重新定义了我们的美。"

NIVEA Skin Firming Melanin Beauty & Hydration Lotion with Q10 电视和媒体名人Porsha Williams Guobadia

"这款全新 NIVEA Skin Firming Melanin Beauty & Hydration Lotion 的发布让我们能够提升黑人和西班牙裔女性的美丽和自信。" 美国 Beiersdorf (NIVEA) 护肤品营销总监 Michelle Armstrong 表示。"我们希望女性能够自信地展现水润、富含黑色素的皮肤。通过 Porsha Williams Guobadia 宣传助力，依托于我们专业的皮肤知识和出色的配方，我们能为女性提供 NIVEA 的解决方案，让她们可以充分展现自信。"

关于 NIVEA Skin Firming Melanin Beauty & Hydration Lotion with Q10 新款 NIVEA Skin Firming Melanin Beauty & Hydration Lotion with Q10 专门为黑色素丰富的皮肤特制，可舒缓、紧致和滋润干燥、颜色偏暗的皮肤。NIVEA 的全系紧致产品均富含 Q10 成分，可以在使用短短两周内（每天使用 2 次）达到紧致肌肤的效果。NIVEA Skin Firming Melanin Beauty & Hydration Lotion with Q10 乳含有天然的摩洛哥坚果油，质地轻盈不油腻，非常好吸收。NIVEA Skin Firming Melanin Beauty & Hydration Lotion with Q10 让您的肌肤 48 小时保持水润，使皮肤变得柔软、光滑，散发出美丽的光彩。

如需更多了解"NIVEA Skin Firming Melanin Beauty & Hydration Lotion with Q10 "，请访问 www.niveausa.com ，关注 @NIVEAUSA 和#MELANINBEAUTY。

关于 Beiersdorf Beiersdorf 已经有 140 年的历史，一直以创新和高品质的护肤产品以及前沿皮肤研究而著称。 作为 NIVEA 等全球 1 线皮肤护理品牌*，Eucerin、Aquaphor 和 Coppertone 等领先的国际品牌，已深受全球数百万人的喜爱。其他著名品牌，如 La Prairie、Chantecaille、Labello、8x4、atrix、Hidrofugal、Maestro、Hansplast 和 Florena 等，更加丰富了我们在消费者业务领域的全球产品组合。

这家总部位于汉堡的公司在 2022 财政年度实现销售额 88 亿欧元，运营利润 (EBIT) 为 12 亿欧元。Beiersdorf 在全球拥有超过 20,000 名员工，他们通过共同的核心价值观、强大的企业文化和 Beiersdorf 的使命"Care Beyond Skin"紧密相连。根据 C.A.R.E.+ 业务战略，该公司正在推行一项多年的投资计划，以实现有竞争力、可持续的增长。该计划与 Beiersdorf 志存高远的可持续发展议程一致，旨在为消费者、社会和环境实现更加明确的增值。

* 数据来源：Euromonitor International Limited；以综合品牌统计，NIVEA 在身体护理、面部护理及手部护理市场中的表现；以 2022 年零售额计算。

* 每天使用两次

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