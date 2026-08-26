-Quest Global amplía su relación estratégica con Babcock mediante un acuerdo marco de cinco años para servicios de ingeniería del grupo

El acuerdo de cinco años amplía la relación en el marco de los servicios de ingeniería del grupo

BANGALORE, India y LONDRES, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Quest Global Engineering Services Limited, una de las mayores empresas independientes dedicadas exclusivamente a los servicios de ingeniería, ha sido seleccionada para formar parte del marco de servicios de ingeniería de Babcock International, lo que refuerza su colaboración con esta empresa internacional del sector de la defensa a la que presta servicios de ingeniería y asistencia.

El acuerdo, de cinco años de duración, se basa en una colaboración existente desde 2023, que abarca programas en los ámbitos nuclear, marítimo, aeronáutico, terrestre y de sistemas de misión, y forma parte de una estrategia más amplia de Babcock para establecer alianzas más estrechas y a largo plazo con proveedores clave.

Esta última novedad pone de relieve el creciente alcance de la colaboración entre ambas organizaciones y crea oportunidades para contribuir a iniciativas centradas en la escala, el rendimiento operativo, la asequibilidad y la resiliencia a largo plazo.

Al comentar el nombramiento, Gareth Watson, director estratégico de Quest Global, afirmó: "Cumplir con las prioridades estratégicas nacionales exige algo más que competencia técnica. Nuestro trabajo se basa en fomentar la resiliencia donde más importa, aplicar los conocimientos de ingeniería con precisión y generar resultados que resistan la presión. El valor a largo plazo no surge de una ejecución aislada, sino de colaboraciones en las que ambas partes se comprometen a elevar el nivel".

Este proyecto se basa en las capacidades multidisciplinares de Quest Global, su modelo de ejecución centrado en los resultados y su experiencia internacional en la gestión de programas complejos. La empresa seguirá colaborando estrechamente con Babcock y su ecosistema más amplio para contribuir a proyectos que abarcan múltiples ámbitos y zonas geográficas.

La ampliación del mandato se produce en un momento en el que las organizaciones responsables de infraestructuras críticas, defensa y capacidades nacionales se centran cada vez más en la fiabilidad, la resiliencia, el rendimiento y la rentabilidad. La incorporación al marco de colaboración refleja la capacidad de ingeniería de Quest Global y genera nuevas oportunidades para optar a futuros proyectos.

Acerca de Quest Global

En Quest Global, lo que nos diferencia no es solo lo que hacemos, sino cómo y por qué lo hacemos. Nos dedicamos a la ingeniería, pero lo que realmente estamos creando es un futuro mejor. Llevamos más de 25 años resolviendo los problemas de ingeniería más complejos del mundo. Con presencia en más de 20 países y más de 104 centros de prestación de servicios en todo el mundo, nuestras más de 23.000 mentes curiosas aprovechan el poder de hacer las cosas de forma diferente para hacer posible lo imposible. Mediante un enfoque multidimensional, que combina tecnología, experiencia en el sector y talentos diversos, abordamos los retos críticos de forma más rápida y eficaz. Y lo hacemos en los sectores aeroespacial y de defensa, automoción, energía, alta tecnología, tecnología médica y sanitaria, ferroviario y de semiconductores. Somos tu socio de confianza para soluciones de ingeniería integrales de primer nivel. Para obtener más información, visite https://www.questglobal.com/