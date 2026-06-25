Quest Global reconnu comme leader dans plusieurs catégories clés de services d'ingénierie numérique dans l'étude ISG Provider Lens® 2026 pour l'Europe

Cette distinction met en avant l'expertise technique de Quest Global dans les domaines de l'innovation produit, des opérations intelligentes et de la transformation numérique.

LONDRES, 25 juin 2026 /PRNewswire/ -- Quest Global, le plus grand pure player indépendant de services d'ingénierie, a été distingué par ISG Provider Lens® dans son étude 2026 consacrée aux fournisseurs de services d'ingénierie numérique de taille moyenne en Europe. Quest Global a été désignée comme leader dans les catégories « Services de conception et de R&D augmentés » et « Opérations intelligentes et expériences connectées », ce qui témoigne de sa capacité à aider les entreprises à accélérer l'innovation et à répondre à des exigences commerciales et technologiques de plus en plus complexes.

La série d'études ISG Provider Lens® figure parmi les analyses d'experts les plus largement citées du secteur, auxquelles les entreprises se réfèrent pour évaluer les prestataires de services de technologie et d'ingénierie. Les organisations désignées comme « leaders » sont reconnues pour leur présence sur le marché, leur compétitivité et leur capacité à aider leurs clients à s'adapter à l'évolution des technologies et des priorités commerciales.

Commentant le positionnement de Quest Global dans cette étude, Srinivasan P N, analyste principal, ISG, a déclaré : « Quest Global donne vie à l'ingénierie numérique en alliant une expertise approfondie du domaine à des capacités de bout en bout couvrant le silicium, les systèmes embarqués, le cloud, les données et l'IA. S'appuyant sur de solides bases techniques et des relations clients de longue date, la société aide les entreprises à transformer des produits, des plateformes et des opérations complexes en offres intelligentes, évolutives et tournées vers l'avenir, qui génèrent des résultats commerciaux mesurables ».

Le positionnement de l'entreprise dans cette étude reflète sa capacité à associer le développement de produits de pointe, les logiciels, les données et l'intelligence artificielle afin d'aider les entreprises à répondre aux exigences de plus en plus complexes du marché. Cette évaluation met en avant des atouts dans le développement de produits basé sur l'IA, l'ingénierie des systèmes basée sur des modèles (MBSE), les jumeaux numériques, les cadres de validation virtuelle, ainsi que l'expertise du silicium au système, qui aident les organisations à raccourcir leurs cycles de développement, à améliorer leur efficacité opérationnelle et à créer des écosystèmes numériques évolutifs.

Réagissant à cette distinction, Rob Vatter, président exécutif de Quest Global, a déclaré : « L'ingénierie n'est plus seulement une fonction d'exécution : elle est de plus en plus le moteur qui façonne l'innovation, la résilience et l'avantage concurrentiel dans tous les secteurs. Cette distinction témoigne, selon nous, de la capacité de Quest Global à aider ses clients à relever des défis techniques complexes, tout en favorisant la transition numérique, la mise en place d'opérations intelligentes et le développement de produits de nouvelle génération. À mesure que les entreprises investissent davantage dans l'IA, la connectivité et la transformation axée sur les plateformes, ce qui fera véritablement la différence, c'est la capacité à intégrer efficacement ces technologies pour obtenir des résultats commerciaux significatifs et évolutifs. Cela reste notre priorité ».

Le rapport souligne en outre la solide expertise de l'entreprise dans ce domaine, ses relations de longue date avec ses clients et sa capacité à accompagner les organisations tout au long du cycle de vie des produits, depuis la conception jusqu'au déploiement et à l'optimisation. Il souligne également l'expertise de Quest Global dans le développement augmenté par l'IA, les expériences connectées, les opérations intelligentes, et la modernisation des plateformes, aidant ainsi les entreprises à commercialiser des offres innovantes tout en améliorant leurs performances commerciales.

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À propos de Quest Global

Chez Quest Global, ce n'est pas seulement ce que nous faisons, mais comment et pourquoi nous le faisons qui nous différencie. Nous travaillons dans le domaine de l'ingénierie, mais notre véritable motivation est la création d'un avenir meilleur. Depuis plus de 25 ans, nous apportons des réponses aux problèmes d'ingénierie les plus complexes au monde. Présents dans plus 20 pays, avec plus de 104 centres de distribution dans le monde, nos plus de 23 000 esprits curieux se targuent de faire les choses différemment pour donner vie à l'impossible. Grâce à une approche multidimensionnelle, combinant technologie, expertise sectorielle et talents diversifiés, nous relevons les défis essentiels de manière plus rapide et efficace. Et nous intervenons dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, de l'énergie, des technologies de pointe, des technologies médicales et des soins de santé, du ferroviaire et des semi-conducteurs. Nous sommes votre partenaire de confiance pour des solutions d'ingénierie de bout en bout de classe mondiale.

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