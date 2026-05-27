Quest Global wurde in der ISG Provider Lens®-Studie „Aerospace & Defense Services & Solutions 2026" in sechs Quadranten als „Leader" und „Rising Star" für die Märkte in Europa, den USA und weltweit ausgezeichnet

LONDON, 27. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Quest Global, das weltweit größte unabhängige Unternehmen, das sich ausschließlich auf Ingenieurdienstleistungen spezialisiert hat, wurde in der Studie „ISG Provider Lens™ Aerospace & Defense Services and Solutions 2026" in sechs Quadranten als führendes Unternehmen („Leader") ausgezeichnet. Die diesjährigen Ergebnisse bedeuten einen bedeutenden Ausbau für das Unternehmen, darunter die Auszeichnung als „Leader" in der neu geschaffenen Kategorie „Global Midsize and Specialists IT Services".

Diese Rankings spiegeln das anhaltende Wachstum von Quest Global in den USA, Europa und auf den globalen Märkten wider. Durch die Sicherung von Führungspositionen in Kernbereichen wie Engineering, Design und Innovation bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Dynamik als „Rising Star" im Bereich der digitalen Transformation hat das Unternehmen seine Rolle als führender globaler Partner für die weltweit führenden OEMs der Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie gefestigt.

Lee Annecchino, President und Global Business Head, Aerospace & Defense, Quest Global, , kommentierte die Anerkennung wie folgt: „Wir fühlen uns geehrt, von ISG Provider Lens® in mehreren Kategorien der Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung und in verschiedenen Regionen anerkannt zu werden. Wir glauben, dass diese Anerkennung die Stärke unserer langjährigen Tradition im Engineering, unseren kundenorientierten Ansatz und unsere kontinuierlichen Investitionen in digitales Engineering, KI-gesteuerte Innovation und Luft- und Raumfahrttechnologien der nächsten Generation widerspiegelt."

Er fügte hinzu: „Während die Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie einen raschen Wandel durchläuft, der von Nachhaltigkeitszielen, sich wandelnden Missionsanforderungen und zunehmender technologischer Komplexität angetrieben wird, bleiben wir unserem Engagement treu, Kunden dabei zu unterstützen, Innovationen zu beschleunigen, Plattformen zu modernisieren und widerstandsfähige, zukunftsfähige Engineering-Ökosysteme aufzubauen."

Der Bericht hob zudem die starken Engineering- und Innovationsfähigkeiten von Quest Global hervor und stellte fest, dass das Unternehmen komplexe Simulationen und Zertifizierungen unterstützt und gleichzeitig die nachhaltige Luftfahrt durch digitale Modelle, KI, 3D-Druck und Elektrifizierung vorantreibt.

Laut dem Bericht ISG Provider Lens® „ist Quest Global führend bei Dienstleistungen für die europäische Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie mit modernstem Digital Engineering, robusten MRO-Kompetenzen und engen OEM-Partnerschaften und treibt Innovationen im Bereich nachhaltiger Antriebe und Flugzeugdesigns der nächsten Generation voran, während es seine erweiterte regionale Präsenz nutzt", sagte Harish B, Lead Analyst bei ISG Research.

Die Studie ISG Provider Lens® Aerospace & Defense Services and Solutions 2026 bewertete Anbieter in Schlüsselkategorien wie Engineering, Design und Innovation; Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) sowie Aftermarket; Lieferkettenmanagement und Logistik; Technologietransformation und Beratung; sowie mittelständische und spezialisierte IT-Dienstleistungen.

Die Auszeichnung für Quest Global erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die globale Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie zunehmend Wert auf digitales Engineering, KI-gestützte Abläufe, widerstandsfähige Lieferketten, nachhaltige Luftfahrttechnologien und beschleunigte Innovationszyklen legt.

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Informationen zu Quest Global:

Bei Quest Global ist es nicht nur das, was wir tun, sondern auch wie und warum wir es tun, was uns von anderen Unternehmen unterscheidet. Wir sind im Bereich der Technik tätig, aber was wir wirklich schaffen, ist eine bessere Zukunft. Seit über 25 Jahren lösen wir die komplexesten technischen Probleme der Welt. Unsere gut 23.000 neugierigen Mitarbeiter sind in mehr als 20 Ländern tätig und verfügen über mehr als 104 globale Lieferzentren, um das Unmögliche möglich zu machen. Mit einem multidimensionalen Ansatz, der Technologie, Branchenexpertise und vielfältige Talente vereint, bewältigen wir kritische Herausforderungen schneller und effektiver. Und das tun wir in den Branchen Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automobil, Energie, Hightech, Medizintechnik und Gesundheitswesen, Schienenverkehr und Halbleiter. Für erstklassige End-to-End-Engineering-Lösungen sind wir Ihr zuverlässiger Partner.

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