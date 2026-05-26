Quest Global, líder y empresa emergente en los mercados de Europa, Estados Unidos y el resto del mundo

Quest Global ha sido reconocida como líder y empresa emergente en seis cuadrantes en el estudio ISG Provider Lens® Aerospace & Defense Services & Solutions 2026, que abarca los mercados de Europa, Estados Unidos y el resto del mundo

LONDRES, 26 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Quest Global, la mayor empresa independiente de servicios de ingeniería del mundo, ha sido reconocida como líder en seis cuadrantes en el estudio ISG Provider Lens™ Aerospace & Defense Services and Solutions 2026. Los resultados de este año marcan una expansión significativa para la compañía, incluyendo la designación de Líder en la recién creada categoría de Servicios de TI para empresas medianas y especializadas a nivel global.

Estas clasificaciones reflejan el crecimiento sostenido de Quest Global en los mercados de EE.UU., Europa y a nivel mundial. Al consolidar posiciones de liderazgo en áreas clave como Ingeniería, Diseño e Innovación, y mantener su impulso de "Estrella en Ascenso" en la transformación digital, la compañía ha afianzado su papel como socio global principal para los fabricantes de equipos originales (OEM) líderes en el sector aeroespacial y de defensa.

Al comentar sobre este reconocimiento, Lee Annecchino, presidente y director global de negocios de la división aeroespacial y de defensa de Quest Global, declaró: «Nos sentimos honrados de recibir este reconocimiento de ISG Provider Lens® en diversas categorías y regiones del sector aeroespacial y de defensa. Creemos que este reconocimiento refleja la solidez de nuestra larga trayectoria en ingeniería, nuestro enfoque centrado en el cliente y nuestras continuas inversiones en ingeniería digital, innovación basada en IA y tecnologías aeroespaciales de última generación».

Añadió: «A medida que la industria aeroespacial y de defensa experimenta una rápida transformación impulsada por los objetivos de sostenibilidad, la evolución de los requisitos de las misiones y la creciente complejidad tecnológica, seguimos comprometidos a ayudar a nuestros clientes a acelerar la innovación, modernizar las plataformas y construir ecosistemas de ingeniería resilientes y preparados para el futuro».

El informe también destacó las sólidas capacidades de ingeniería e innovación de Quest Global, señalando que la empresa respalda simulaciones y certificaciones complejas al tiempo que promueve la aviación sostenible a través de modelos digitales, IA, impresión 3D y electrificación.

Según el informe ISG Provider Lens®, «Quest Global lidera los servicios de la industria aeroespacial y de defensa de Europa con ingeniería digital de vanguardia, sólidas capacidades de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) y profundas alianzas con fabricantes de equipos originales (OEM), impulsando la innovación en propulsión sostenible y diseño de aeronaves de próxima generación, al tiempo que aprovecha su creciente presencia regional», dijo Harish B, analista principal de ISG Research.

El estudio ISG Provider Lens® Aerospace & Defense Services and Solutions 2026 evaluó a los proveedores en categorías clave que incluyen ingeniería, diseño e innovación; mantenimiento, reparaciones y revisión (MRO) y posventa; operaciones de la cadena de suministro y gestión logística; transformación tecnológica y consultoría; y servicios de TI para empresas medianas y especializadas.

El reconocimiento a Quest Global llega en un momento en que la industria aeroespacial y de defensa mundial está dando cada vez más prioridad a la ingeniería digital, las operaciones habilitadas por IA, las cadenas de suministro resilientes, las tecnologías de aviación sostenibles y los ciclos de innovación acelerados.

Para acceder al informe y descargarlo, haga clic aquí: Analyst Recognitions – ISG 2026 - Quest Global

Acerca de Quest Global:

En Quest Global, no solo nos diferenciamos por lo que hacemos, sino también por cómo y por qué lo hacemos. Nos dedicamos a la ingeniería, pero lo que realmente creamos es un futuro mejor. Durante más de 25 años, hemos resuelto los problemas de ingeniería más complejos del mundo. Con presencia en más de 20 países y más de 104 centros de operaciones globales, nuestros más de 23.000 profesionales innovadores aprovechan el poder de hacer las cosas de manera diferente para hacer posible lo imposible. Mediante un enfoque multidimensional que combina tecnología, experiencia en el sector y talentos diversos, abordamos los desafíos críticos con mayor rapidez y eficacia. Y lo hacemos en los sectores aeroespacial y de defensa, automoción, energía, alta tecnología, tecnología médica y sanidad, ferrocarriles y semiconductores. Para soluciones de ingeniería integrales de primer nivel, somos su socio de confianza.

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