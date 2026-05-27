Quest Global nommé Leader et Étoile montante sur six quadrants dans l'étude ISG Provider Lens® Aerospace & Defense Services & Solutions 2026 sur les marchés européens, américains et mondiaux

LONDRES, 27 mai 2026 /PRNewswire/ -- Quest Global, la plus grande société indépendante de services d'ingénierie pure play au monde, a été reconnue comme leader sur six quadrants dans l'étude ISG Provider Lens™ Aerospace & Defense Services and Solutions 2026. Les résultats de cette année marquent un essor significatif pour l'entreprise, qui a notamment obtenu le titre de Leader dans la catégorie nouvellement créée Global Midsize and Specialists IT Services (Services informatiques mondiaux de taille moyenne et spécialisés).

Ces classements reflètent la croissance soutenue de Quest Global aux États-Unis, en Europe et sur les marchés mondiaux. La position de leader occupée par l'entreprise dans des domaines clés tels que l'ingénierie, la conception et l'innovation, et sa dynamique « Étoile montante » en matière de transformation numérique, lui ont permis de consolider son rôle de premier partenaire mondial des principaux équipementiers de l'aérospatiale et de la défense dans le monde.

Commentant cette reconnaissance, Lee Annecchino, Président et responsable mondial de l'activité Aérospatiale et Défense chez Quest Global, , a déclaré : « Nous sommes honorés d'être reconnus par ISG Provider Lens® dans plusieurs catégories et zones géographiques de l'aérospatiale et de la défense. Nous pensons que cette reconnaissance est le fruit de notre riche héritage technique, de notre approche centrée sur le client et de nos investissements continus dans l'ingénierie numérique, l'innovation basée sur l'IA et les technologies aérospatiales nouvelle génération. »

Il a ajouté : « Le secteur de l'aérospatiale et de la défense étant en pleine mutation, laquelle est motivée par des objectifs de développement durable, des exigences de mission en constante évolution et une complexité technologique croissante, nous restons déterminés à aider nos clients à accélérer l'innovation, à moderniser les plateformes et à construire des écosystèmes d'ingénierie résilients et tournés vers l'avenir. »

Le rapport souligne en outre les solides capacités d'ingénierie et d'innovation de Quest Global, notant que l'entreprise prend en charge des simulations et des certifications complexes tout en faisant progresser l'aviation durable grâce à des modèles numériques, à l'IA, à l'impression 3D et à l'électrification.

Selon le rapport ISG Provider Lens®, « Quest Global est aux avant-postes des services du secteur de l'aérospatiale et de la défense en Europe grâce à une ingénierie numérique de pointe, à de solides capacités d'entretien, de réparation et de révision et à d'étroits partenariats avec les équipementiers, favorisant l'innovation en matière de propulsion durable et de conception d'avions nouvelle génération tout en tirant parti de sa présence régionale élargie », a déclaré Harish B, analyste en chef, ISG Research.

L'étude ISG Provider Lens® Aerospace & Defense Services and Solutions 2026 a évalué les fournisseurs dans des catégories clés, notamment l'ingénierie, le Design et l'innovation, l'entretien, la réparation et la révision et le marché secondaire, les opérations de la chaîne d'approvisionnement et la gestion logistique, la transformation technologique et le conseil, les services informatiques de taille moyenne et spécialisés.

La reconnaissance de Quest Global intervient à un moment où le secteur de l'aérospatiale et de la défense fait de plus en plus la part belle, au niveau mondial, à l'ingénierie numérique, aux opérations basées sur l'IA, aux chaînes d'approvisionnement résilientes, aux technologies d'aviation durables et aux cycles d'innovation accélérés.

Pour accéder au rapport et le télécharger, cliquez ici : Analyst Recognitions – ISG 2026 - Quest Global

À propos de Quest Global :

Chez Quest Global, nous nous distinguons non seulement par ce que nous faisons, mais surtout par la manière dont nous le faisons et les raisons qui nous motivent.Nous travaillons dans le domaine de l'ingénierie, mais notre véritable motivation, c'est la création d'un avenir radieux. Depuis plus de 25 ans, nous apportons des réponses aux problèmes d'ingénierie les plus complexes au monde. Présents dans 20 pays, avec plus de 104 centres de distribution dans le monde, nos plus de 23 000 esprits curieux se targuent de faire les choses différemment pour donner vie à l'impossible. Grâce à une approche multidimensionnelle, combinant technologie, expertise sectorielle et talents divers, nous relevons les défis essentiels de manière plus rapide et efficace. Et nous intervenons dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, de l'énergie, des technologies de pointe, des technologies médicales et des soins de santé, du ferroviaire et des semi-conducteurs. Nous sommes votre partenaire de confiance pour des solutions d'ingénierie de bout en bout de classe mondiale.

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