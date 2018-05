Quincy Data zum „Besten Partner für Informationen/Technologie mit geringer Übertragungsverzögerung" ernannt

Diese Preise, die von Inside Market Data und von Inside Reference Data vergeben werden, gelten in der Branche als Auszeichnung für hervorragende Leistungen beim Management von Markt-, Referenz- und Unternehmensdaten. Beim Quincy-Extreme-Data-Service handelt es sich um einen normierten Feed für Marktdaten, der seine Informationen von wichtigen Finanzhandelsplätzen in Nordamerika, Europa und Asien bezieht. Der Service von Quincy wird über die Übertragungsnetze von McKay an wichtigen Kollokationszentren für den Handel angeboten. Die hierbei erreichten Latenzzeiten, werden von keinem anderen Konkurrenten in der Branche unterboten.

Max Bowie, Redakteur von Inside Market Data, sagte dazu: „Der Quincy-Extreme-Data-Service wurde vor allen anderen nominierten Informations- und Technologieanbieter in einem stark besetzten Feld als ‚Best Low Latency Data/Technology Partner' bewertet." Weiter sagte er: „Die Jurymitglieder haben sich angesichts der in der Branche geringsten Übermittlungsverzögerung, der einfachen Verwendung des Dienstes und der globalen Bandbreite der angebotenen Informationen fast einstimmig für Quincy entschieden. Bei Inside Market Data beschäftigen wir uns mit Quincy Data, seit das Unternehmen an den Start gegangen ist, und wir haben gesehen, wie es gewachsen ist und wie es im Laufe der Zeit in seine Dienste investiert hat. Dieser Preis ist hoch verdient und er ist eine Anerkennung der harten Arbeit, die Quincy in die hoch moderne Informationsweitergabe mit extrem geringer Verzögerung steckt."

Stéphane Tyč, Mitgründer von Quincy Data, merkte dazu an: „Wir fühlen uns von der Auszeichnung durch Inside Market Data sehr geehrt. Wir haben uns der Aufgabe verschrieben, die Märkte zu verbessern, indem wir allen Firmen die besten Werkzeuge für den Handel zur Verfügung stellen." Und er führte weiter aus: „Wir setzen uns dafür ein, dass unsere Abonnenten Marktinformationen so schnell wie möglich erhalten – für alle Anlageklassen und rund um den Globus – und dabei konzentrieren wir uns immer auf hervorragende Technik und Innovationen."

Informationen zu Quincy Data

Quincy Data LLC ist der führende Anbieter von Marktdaten über Richtfunk mit extrem geringer Latenzzeit. Der Quincy-Extreme-Data-Dienst bietet einen integrierten und normierten Feed von ausgewählten Marktdaten. Der Quincy-Service bezieht seine Informationen von mehreren Handelsplätzen in den USA, in Europa und Asien und wird an börslichen Kollokationszentren in den USA, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, in der Schweiz, Japan, Singapur und Hongkong angeboten. Quincy Data engagiert sich für die Chancengleichheit im Bereich der Marktinformationen mit extrem geringer Übertragungsverzögerung. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.quincy-data.com

INFORMATIONEN ZU McKay

McKay Brothers LLC und seine verbundenen Tochtergesellschaften konzipieren, installieren und betreiben Telekommunikationsnetzwerke für latenzsensible Händler sowie Risikomanager von Banken, Fonds und Handelshäusern. Seit McKay den Markt für Verbindungen mit geringer Übertragungsverzögerung zwischen Chicago und New York im Jahr 2012 revolutionierte, bietet es Zugang zu seinen Diensten mit den niedrigsten Latenzzeiten bei der Datenübertragung in den USA, in Europa und Asien. Seine Hauptniederlassungen befinden sich in Oakland, Genf und Paris. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mckay-brothers.com

SOURCE Quincy Data

Related Links

http://www.quincy-data.com