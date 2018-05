Quincy Data benoemd tot beste partner voor lage latentie/technologie

Dit gala werd georganiseerd door Inside Market Data en Inside Reference Data, en de hier uitgereikte onderscheidingen vormen een erkenning van uitmuntende prestaties in de branche voor beheer van markt-, referentie- en bedrijfsgegevens. De Quincy Extreme Data-dienst is een genormaliseerde marktgegevensfeed van belangrijke financiële beurzen in Noord-Amerika, Europa en Azië. De dienstverlening van Quincy wordt aangeboden via de netwerken van McKay in belangrijke handelscolocatiecentra tegen latenties die ongeëvenaard zijn door enige andere commerciële concurrent.

Max Bowie, redacteur van Inside Market Data zei "Quincy Extreme Data-dienst is uitverkozen tot beste partner voor lage latentie/technologie uit een kwalitatief hoogwaardige lijst genomineerde data- en technologieverkopers." Hij voegt daaraan toe: "De juryleden waren praktisch unaniem in hun keuze voor Quincy op basis van haar marktleidende latentie, het gebruiksgemak van de dienstverlening en de wereldwijde omvang van de data. Bij Inside Market Data hebben wij sinds het begin bericht over Quincy Data, en we hebben het bedrijf door de jaren heen zien groeien en investeren in dienstverlening. Deze onderscheiding is welverdiend en erkent de inzet van Quincy op het scherpst van de snede van markdataverdeling met extreem lage latentie."

Stéphane Tyč, medeoprichter van Quincy Data, zei: "Het is voor ons een eer erkend te worden door Inside Market Data. Wij zetten is in voor de missie van het versterken van markten door de beste handelsinstrumenten van enig bedrijf aan te bieden." Hij voegt daaraan toe, "Wij zetten ons in voor het leveren van marktgegevens met lage latentie aan onze abonnees – in alle vermogensklassen en over de hele wereld – door ons steeds te richten op technologische uitmuntendheid en innovatie."

Over Quincy Data

Quincy Data LLC is de toonaangevende microwave-distributeur van marktdata met extreem lage latentie. De Quincy Extreme Data-dienst biedt een geïntegreerde en genormaliseerde feed van geselecteerde financiële marktgegevens aan. De gegevens zijn afkomstig uit meerdere beurzen in de VS, Europa en Azië, en de Quincy-dienst wordt aangeboden in beursgerelateerde colocatiecentra in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Zwitserland, Japan, Singapore en Hong Kong. Quincy Data zet zich in voor een gelijk speelveld voor marktdata met extreem korte latentietijden, Ga voor meer informatie naar www.quincy-data.com

Over McKay

McKay Brothers, LLC en partners ontwerpen, bouwen en opereren telecomnetwerken voor latentiegevoelige handelaren en risicomanagers van banken, fondsen en handelsmaatschappijen. Sinds McKay de markt voor connectiviteit met lage latentie tussen Chicago en NY in 2012 op zijn kop zette, biedt het bedrijf zijn laagste latentie-diensten aan in de VS, Europa en Azië. Het bedrijf heeft haar belangrijkste kantoren in Oakland, Genève en Parijs. Ga voor meer informatie naar www.mckay-brothers.com

SOURCE Quincy Data

Related Links

http://www.quincy-data.com