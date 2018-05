Quincy Data désignée Meilleur partenaire de technologies/données à faible latence

Organisés par Inside Market Data et Inside Reference Data, ces prix récompensent l'excellence industrielle en matière de gestion des données de marché, des données de référence, et des données d'entreprise. Le service Quincy Extreme Data est un flux de données de marché normalisé, approvisionné à partir des principales places financières d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie. Le service de Quincy est délivré sur le réseau de McKay aux principaux centres de colocalisation boursière, à des latences inégalées parmi tous les concurrents commerciaux.

Max Bowie, rédacteur chez Inside Market Data, a déclaré : « Le service Quincy Extreme Data a été désigné Meilleur partenaire de technologies/données à faible latence parmi un ensemble de haute qualité de prestataires de technologies et données nominés. » Il a ajouté : « Le jury a choisi de manière quasi-unanime Quincy en raison de sa latence leader sur le marché, de la facilité d'utilisation du service, et de l'envergure mondiale des données. Chez Inside Market Data, nous suivons Quincy Data depuis sa création, et l'avons vue se développer et investir dans ses services au fil du temps. Ce prix est bien mérité et récompense les efforts acharnés de Quincy à la pointe de la distribution de données de marché à très faible latence. »

Stéphane Tyč, cofondateur de Quincy Data, a commenté : « Nous sommes honorés d'être reconnus par Inside Market Data. Nous nous engageons à respecter notre mission consistant à renforcer les marchés, en offrant les meilleurs outils de négociation à toutes les entreprises. » Il a ajouté : « Nous nous engageons à délivrer des données à faible latence à nos abonnés - pour toutes les catégories d'actifs et partout dans le monde - en nous concentrant en permanence sur l'excellence technique et l'innovation. »

À propos de Quincy Data

Quincy Data LLC est le distributeur leader de micro-ondes offrant des données de marché à très faible latence. Le service Quincy Extreme Data fournit un flux intégré et normalisé de données de marchés financiers sélectionnées. Approvisionné à partir de multiples places boursières basées aux États-Unis, en Europe et en Asie, le service de Quincy est proposé dans des centres de colocalisation boursière aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, en Suisse, au Japon, à Singapour et à Hong Kong. Quincy Data s'engage à niveler le terrain de jeu des données de marché à très faible latence. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.quincy-data.com

À PROPOS DE McKay

McKay Brothers LLC et ses filiales conçoivent, bâtissent et exploitent des réseaux de télécommunications pour les traders sensibles à la latence et les gestionnaires de risque de banques, de fonds et de sociétés de négociation. Depuis le bouleversement du marché de la connectivité à faible latence entre Chicago et New York en 2012, McKay fournit un accès juste et équitable à ses services avec la plus faible latence aux États-Unis, en Europe et en Asie. Ses principaux bureaux sont situés à Oakland, Genève et Paris. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mckay-brothers.com

