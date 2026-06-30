Ransomware nutzt VPNs in Fabriken aus: Hersteller sollten die Governance für den OT-Fernzugriff überdenken, so Secomea

Laut Secomea sind der bedarfsgerechte („Just-in-time"-) Zugriff für Anbieter, die Revisionsfähigkeit und die Eindämmung entscheidende Kontrollmaßnahmen zur Verringerung des Ransomware-Risikos in der Fertigung

KOPENHAGEN, Dänemark, 30. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Angesichts der jüngsten Zunahme öffentlich bekannt gewordener Ransomware- und Erpressungsvorfälle, von denen Hersteller und industrielle Zulieferer betroffen sind, fordert Secomea Unternehmen dazu auf, die Verwaltung des Fernzugriffs durch Dritte in Produktionsumgebungen neu zu bewerten.

In OT-Umgebungen (Operational Technology) ist der Fernzugriff durch Dritte für Wartung, Fehlerbehebung und Gerätesupport unverzichtbar. Da Ransomware-Gruppen jedoch zunehmend auf Unternehmen der Fertigungsindustrie abzielen, stehen Sicherheitsteams unter wachsendem Druck, ein Gleichgewicht zwischen Betriebskontinuität, Cybersicherheit, Compliance und der Zugriffskontrolle für Anbieter zu finden.

„Viele Unternehmen konzentrieren sich darauf, Angreifer fernzuhalten, aber weitaus weniger prüfen, wie viel Zugriffsrecht jemand hat, sobald er einmal eingedrungen ist", sagte Knud Kegel, CTPO bei Secomea. „In Fertigungsumgebungen ist der Fernzugriff unerlässlich, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Die Herausforderung besteht darin, sicherzustellen, dass dieser Zugriff kontrolliert, zeitlich begrenzt und nachvollziehbar ist."

Hersteller sind auf Maschinenbauer, Systemintegratoren und Dienstleister angewiesen, um kritische Anlagen aus der Ferne zu warten. Ein ständiger Zugriff, gemeinsam genutzte Zugangsdaten und eine eingeschränkte Überwachung können jedoch Angreifern Möglichkeiten eröffnen, sich in den Systemen zu bewegen, sobald eine erste Kompromittierung stattgefunden hat.

Zwar variieren die konkreten Umstände von Vorfall zu Vorfall, doch verdeutlichen jüngste Angriffe eine gemeinsame Herausforderung: den Spagat zwischen betrieblichem Zugriff einerseits und Sicherheit sowie Kontrolle andererseits.

Laut Secomea sollten sich Unternehmen auf drei Bereiche konzentrieren:

Dauerzugriff reduzieren

Der Zugriff für Anbieter sollte nur bei Bedarf gewährt und nach Abschluss der Aufgabe wieder entzogen werden. Die Begrenzung der Zugriffszeitfenster verringert das Risiko von Missbrauch, dem Missbrauch von Zugangsdaten und unbefugten Aktivitäten.

Verbesserung der Transparenz und Nachvollziehbarkeit

Unternehmen sollten nachvollziehen können, wer auf Systeme zugegriffen hat, wann die Verbindung hergestellt wurde und welche Aktionen durchgeführt wurden. Detaillierte Prüfpfade unterstützen Untersuchungen, Compliance-Anforderungen, die Berichterstattung für Cyberversicherungen und die Reaktion auf Vorfälle.

Vorbereitung auf die Eindämmung

Wenn verdächtige Aktivitäten erkannt werden, benötigen Sicherheits- und Betriebsteams praktische Möglichkeiten, betroffene Ressourcen zu isolieren und zu verhindern, dass sich Störungen auf Produktionsumgebungen ausbreiten.

Eine effektive OT-Zugriffssteuerung kombiniert den Prinzip des „Least Privilege", den Just-in-Time-Zugriff für Anbieter, Nachvollziehbarkeit und schnelle Eindämmung, um Cyberrisiken zu reduzieren und gleichzeitig die Betriebskontinuität aufrechtzuerhalten.

Diese Maßnahmen gewinnen zunehmend an Bedeutung, da Hersteller mit wachsender behördlicher Kontrolle, steigenden Anforderungen an Cyberversicherungen und anhaltendem Druck zur Aufrechterhaltung der Betriebsverfügbarkeit konfrontiert sind.

Praktische Schritte für einen ransomware-sicheren OT-Fernzugriff

Während Hersteller ihre Strategien zur Cyber-Resilienz überprüfen, empfiehlt Secomea zu prüfen, ob die folgenden Kontrollen und Prozesse vorhanden sind:

Just-in-Time-Zugriff für Lieferanten anstelle persistenter Fernverbindungen

Genehmigungsbasierte Workflows für den Zugriff auf kritische Systeme

Berechtigungen nach dem Prinzip des Least Privilege für Benutzer und Lieferanten

Prüfpfade, die Untersuchungen, Compliance und forensische Analysen unterstützen

Die Fähigkeit, betroffene Ressourcen während eines Vorfalls schnell zu isolieren

„Der Fokus verlagert sich von der bloßen Ermöglichung des Fernzugriffs hin zu dessen Steuerung", sagte Knud Kegel. „Die Hersteller brauchen nicht weniger Konnektivität. Sie brauchen eine bessere Steuerung dieser Konnektivität. Unternehmen, die den Zugriff einschränken, überwachen und eindämmen können, sind oft besser in der Lage, die betrieblichen Auswirkungen bei Vorfällen zu minimieren."

„Die Widerstandsfähigkeit gegenüber Ransomware in der Fertigungsindustrie hängt zunehmend davon ab, wie Unternehmen den Fernzugriff auf OT-Systeme steuern", fügte Knud hinzu. „Just-in-Time-Zugriff für Lieferanten, Transparenz bei Fernsitzungen und die Fähigkeit, betroffene Ressourcen einzudämmen, werden zu grundlegenden Cybersicherheitsmaßnahmen."

Informationen zu Secomea

Secomea ist eine Lösung für sicheren Fernzugriff, die speziell für industrielle Netzwerke und OT-Geräte entwickelt wurde. Mehr als 8.000 Hersteller und Maschinenbauer weltweit nutzen Secomea, um Menschen, Systeme und Maschinen sicher miteinander zu verbinden und gleichzeitig die Betriebskontinuität und -kontrolle aufrechtzuerhalten. Indem Secomea Unternehmen dabei unterstützt, den Zugriff von Lieferanten zu regeln, Zero-Trust-Prinzipien umzusetzen und die Transparenz bei OT-Fernzugriffsaktivitäten zu verbessern, fördert Secomea eine sichere Zusammenarbeit im gesamten Fertigungsökosystem.

Secomea wurde kürzlich im Gartner® Hype Cycle™ für CPS-Sicherheit 2026 als repräsentativer Anbieter in der Kategorie „Sicherer Fernzugriff für CPS" identifiziert.

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