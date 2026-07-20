Selon Secomea, les fabricants améliorent l'accès à distance aux réseaux OT, mais la gouvernance de l'accès par des tiers accuse toujours un retard

Une étude sectorielle met en évidence un écart croissant entre la vitesse opérationnelle et la gouvernance des accès tiers dans l'industrie manufacturière

COPENHAGUE, Danemark, 20 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Alors que les fabricants continuent de renforcer leur cybersécurité à la suite d'une vague d'attaques de ransomware ciblant les entreprises industrielles, l'attention ne se concentre plus uniquement sur la sécurité des connexions à distance, mais se tourne désormais vers un nouveau défi : la réglementation de l'accès des tiers aux environnements de technologie opérationnelle (OT).

State of Industrial Remote Access 2026 - Secomea

Les constructeurs de machines, les intégrateurs de systèmes, les fournisseurs d'équipements et les prestataires de maintenance ont tous besoin d'un accès à distance pour assurer la continuité de la production. Mais à mesure que les écosystèmes des fournisseurs se développent et que la réglementation met davantage l'accent sur la responsabilité, de nombreuses organisations se rendent compte que la mise en place d'un accès à distance ne constitue qu'une partie du défi.

« Au cours des dernières années, les fabricants ont réalisé d'importants investissements pour sécuriser l'accès à distance », a déclaré Knud Kegel, CTPO chez Secomea. « La prochaine étape consiste à garantir une réglementation cohérente de cet accès : savoir qui dispose d'un accès, pourquoi, pendant combien de temps, et être en mesure de retracer précisément ce qui s'est passé au cours de chaque session à distance. »

Cette évolution intervient alors que les cyberattaques exploitent de plus en plus les identités de confiance et les accès à distance légitimes, plutôt que de se contenter de tirer parti des failles du périmètre. En conséquence, les fabricants subissent une pression croissante pour améliorer la visibilité, les contrôles d'identité et la gouvernance des accès des fournisseurs, sans pour autant ralentir la maintenance ni perturber la production.

Le dernier rapport de Secomea, intitulé « The State of Industrial Remote Access 2026 », indique que de nombreuses entreprises comblent actuellement ce retard.

En Amérique du Nord, 57 % des organisations gèrent au moins six prestataires externes disposant d'un accès à distance aux environnements OT, ce qui témoigne d'une dépendance croissante vis-à-vis des services d'assistance tiers. Pourtant, seules 46 % d'entre elles déclarent que les sessions des fournisseurs sont entièrement vérifiables, tandis que seules 23 % vérifient les identifiants des fournisseurs au moins une fois par mois, ce qui fait que de nombreuses organisations n'ont qu'une visibilité limitée sur les personnes ayant accès au système et sur la pertinence de cet accès.

Les résultats montrent également que les organisations au sein desquelles la responsabilité de l'accès à distance est partagée entre les services informatiques (IT) et de technologie opérationnelle (OT) enregistrent des taux d'incidents plus faibles que celles où cette responsabilité incombe exclusivement à l'un ou l'autre de ces services, ce qui souligne l'importance de la gouvernance en parallèle de la technologie.

Selon Secomea, une gouvernance efficace des accès des tiers va au-delà de la connectivité sécurisée. Elle combine la vérification d'identité, l'accès selon le principe du « privilège minimal », l'accès « juste à temps » pour les prestataires, des processus d'approbation centralisés, des pistes d'audit complètes et la révocation rapide des droits d'accès une fois la mission terminée.

« Les fabricants n'ont pas besoin de moins de fournisseurs, mais d'une meilleure gestion des accès qui leur sont attribués », a ajouté M. Kegel. « La connectivité des tiers est essentielle pour l'industrie manufacturière moderne. Les organisations qui feront preuve de la plus grande résilience sont celles qui parviendront à assurer cette connectivité tout en préservant la visibilité, la responsabilité et le contrôle. »

Cette étude met également en lumière les perspectives d'évolution de l'industrie. Plus des trois quarts des organisations nord-américaines déclarent qu'elles utilisent déjà ou qu'elles préféreraient utiliser une plateforme standardisée pour gérer l'accès des fournisseurs, ce qui témoigne d'une évolution des réseaux VPN fragmentés et des outils d'accès à distance propres à chaque fournisseur vers des modèles de gouvernance centralisés.

Secomea recommande aux fabricants de vérifier si leur stratégie d'accès à distance comprend les éléments suivants :

Un accès basé sur l'identité pour chaque fournisseur et entrepreneur

Un accès « juste à temps » plutôt que des connexions à distance permanentes

Des processus d'approbation centralisés pour les systèmes IT et OT

Des pistes d'audit complètes pour chaque session à distance

Des vérifications régulières des identifiants et révocation automatisée des droits d'accès

La capacité à suspendre ou à limiter rapidement l'accès à distance en cas de cyberincident

Les conclusions complètes de l'entreprise sont disponibles dans le rapport « State of Industrial Remote Access 2026 » qui analyse la manière dont les fabricants et les organisations gérant des infrastructures critiques gèrent l'accès à distance des fournisseurs, la gouvernance, la visibilité, l'adoption du modèle « Zero Trust » et la résilience opérationnelle en Amérique du Nord et en Europe.

À propos de Secomea

Secomea est une solution d'accès à distance sécurisé spécialement conçue pour les réseaux industriels et les équipements de technologie opérationnelle. Plus de 8 000 fabricants et constructeurs de machines à travers le monde font confiance à Secomea pour connecter en toute sécurité les personnes, les systèmes et les machines, tout en assurant la continuité et le contrôle des opérations. En aidant les entreprises à gérer l'accès des fournisseurs, à mettre en œuvre les principes de vérification systématique et à améliorer leur visibilité sur les activités d'accès à distance aux systèmes de technologie opérationnelle, Secomea favorise une collaboration sécurisée au sein de l'écosystème industriel.

L'entreprise Secomea a récemment été reconnue comme fournisseur représentatif dans la catégorie « Accès à distance sécurisé aux systèmes cyberphysiques (CPS) » par le rapport Gartner® Hype Cycle™ 2026 sur la sécurité des CPS.

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