RBC crée une division unifiée de services bancaires transactionnels mondiaux en combinant les forces de ses secteurs de pointe

Une nouvelle codirection regroupera les capacités de services bancaires transactionnels de RBC afin de servir les clients de façon intégrée par-delà les frontières

TORONTO, 25 août 2026 /PRNewswire/ -- La Banque Royale du Canada (RBC) a annoncé aujourd'hui la constitution officielle des Services bancaires transactionnels mondiaux sous une structure mondiale unifiée. Le but est de renforcer le rôle de RBC à l'échelle internationale en lui permettant d'offrir une expertise de confiance pour aider ses clients à croître au-delà des frontières. L'ambition de RBC est de développer une franchise de services bancaires transactionnels mondiaux de premier ordre, axée sur des relations solides, des capacités exceptionnelles, une envergure internationale et une expérience numérique de pointe.

GTB sera dirigée conjointement par Sean Amato-Gauci, chef de groupe, Services bancaires commerciaux, et co-directeur, Services bancaires transactionnels mondiaux, et Derek Neldner, chef de la direction et chef de groupe, RBC Marchés des capitaux, et co-directeur, Services bancaires transactionnels mondiaux. Ensemble, ils auront la responsabilité de positionner RBC comme un chef de file mondial des services bancaires transactionnels auprès de tous les segments de clientèle.

L'unité regroupera les capacités de services bancaires transactionnels de RBC issues des Services bancaires commerciaux au Canada et aux États-Unis et de Marchés des capitaux sous une direction commune et une stratégie unique, en réunissant la couverture relationnelle, l'expertise en matière de produits, la technologie et l'exécution afin de maximiser la valeur pour les clients. Étant donné qu'elle offrira des services bancaires transactionnels dans l'ensemble de RBC, cette nouvelle structure n'entraînera aucune modification dans la présentation de l'information financière, les résultats continuant d'être déclarés selon les secteurs d'activité actuels.

Kartik Kaushik a été nommé chef, Produits, plateformes et solutions, Services bancaires transactionnels mondiaux, et Michael Klopchic a été nommé chef, Couverture clientèle, Services bancaires transactionnels mondiaux. Ils relèveront conjointement de Sean et de Derek. Derek. Kartik dirigera la stratégie de produits, l'innovation et le déploiement des plateformes, tandis que Michael sera responsable de la couverture clientèle, de l'exécution des ventes et de la stratégie de mise en marché.

La gamme croissante de capacités des Services bancaires transactionnels mondiaux comprend RBC Clair, une plateforme numérique de gestion de trésorerie aux États-Unis, et Atouts RBC, une plateforme numérique de gestion de trésorerie au Canada. Ensemble, ces plateformes répondent aux besoins d'un nombre grandissant de clients locaux et internationaux tout au long du cycle de vie de leur fonds de roulement. Les Services bancaires transactionnels mondiaux apportent également une expertise de pointe en matière d'opérations de change, de paiements, de financement du commerce international et de gestion des liquidités. Ils sont au cœur de la stratégie de RBC visant à générer de nouveaux dépôts pour financer sa prochaine phase de croissance.

RBC occupe le premier rang dans le secteur des services bancaires transactionnels au Canada. Elle détient le plus important portefeuille de dépôts de gros1 et est le chef de file de l'industrie en matière de paiements2. Forts de leur rapide essor sur le marché américain, les Services bancaires transactionnels mondiaux tireront parti de cette base solide pour accélérer leur croissance à l'échelle mondiale.

« Notre présence mondiale va bien au-delà de notre simple portée géographique ; elle se mesure à notre capacité à mobiliser l'ensemble des ressources de RBC au profit de nos clients », a déclaré Dave McKay, président et chef de la direction de RBC. « Dans un environnement économique complexe, les entreprises ont besoin d'un partenaire de confiance qui comprend à la fois les nuances locales et la perspective mondiale, et les aide à transférer des fonds, à gérer les liquidités et les risques, et à mener leurs activités de façon fluide à l'échelle internationale.

À propos de la RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière d'envergure mondiale qui adopte une approche axée sur des objectifs et guidée par des principes pour atteindre des performances de premier plan. Notre succès repose sur nos plus de 101 000 collaborateurs, qui mettent à profit leur imagination et leur perspicacité pour donner vie à notre vision, à nos valeurs et à notre stratégie, afin que nous puissions aider nos clients à réussir et la collectivité à prospérer. Première banque du Canada, et l'une des plus grandes du monde en matière de capitalisation boursière, nous nous fondons sur un modèle économique diversifié et axé sur l'innovation pour proposer une expérience exceptionnelle à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur rbc.com.

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