RBC schafft einen einheitlichen Geschäftsbereich „Global Transaction Banking" und bündelt dabei die Stärken führender Geschäftsbereiche

Die neue gemeinsame Führung bündelt die Transaktionsbank-Kompetenzen der RBC bankweit, um Kunden nahtlos über Grenzen hinweg zu betreuen

TORONTO, 25. August 2026 /PRNewswire/ -- Die Royal Bank of Canada (RBC) gab heute die offizielle Gründung des Geschäftsbereichs „Global Transaction Banking" (GTB) als einheitliches globales Geschäftsfeld bekannt. Damit baut die RBC ihre Rolle als global vernetzte Bank weiter aus, die ihren Kunden mit bewährter Expertise dabei hilft, grenzüberschreitend zu wachsen. Das Ziel der RBC ist es, ein führendes globales Transaktionsbankgeschäft aufzubauen, das auf engen Kundenbeziehungen, erstklassigen Kompetenzen, globaler Reichweite und einem führenden digitalen Kundenerlebnis basiert.

GTB wird gemeinsam von Sean Amato-Gauci, Gruppenleiter für das Firmenkundengeschäft und Co-Leiter des Bereichs Global Transaction Banking, sowie von Derek Neldner, CEO und Gruppenleiter von RBC Capital Markets und Co-Leiter des Bereichs Global Transaction Banking, geleitet. Gemeinsam sind sie dafür verantwortlich, RBC in allen Kundensegmenten als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Global Transaction Banking zu etablieren.

Das fusionierte Geschäftsfeld vereint die Transaktionsbanking-Kompetenzen der RBC aus den Bereichen Commercial Banking in Kanada und den USA sowie aus dem Bereich Capital Markets unter einer gemeinsamen Führung und einer einheitlichen Strategie – dabei werden Kundenbetreuung, Produktkompetenz, Technologie und Ausführung miteinander verknüpft, um den Kunden einen höheren Mehrwert zu bieten. Da dieser Geschäftsbereich die Transaction-Banking-Dienstleistungen bankweit unterstützen wird, wird diese neue Struktur keine Auswirkungen auf die Finanzberichterstattung der Bank haben, und die Ergebnisse werden weiterhin innerhalb der bestehenden Geschäftssegmente ausgewiesen.

Kartik Kaushik wurde zum Leiter des Bereichs „Global Transaction Banking – Produkte, Plattformen und Lösungen" ernannt, und Michael Klopchic zum Leiter des Bereichs „Global Transaction Banking – Kundenbetreuung"; beide werden gemeinsam an Sean und Derek berichten. Kartik wird die Produktstrategie, Innovation und Plattformbereitstellung leiten, während Michael für die Kundenbetreuung, die Vertriebsabwicklung und die Markteinführungsstrategie verantwortlich sein wird.

Zu den wachsenden Kompetenzen von GTB gehören „RBC Clear", eine digitale Cash-Management-Plattform in den USA, und „RBC Edge", eine digitale Cash-Management-Plattform in Kanada. Gemeinsam bedienen diese Plattformen einen wachsenden Kundenstamm aus dem In- und Ausland und decken deren gesamten Bedarf im Bereich des Betriebskapital-Lebenszyklus ab. GTB verfügt zudem über führendes Fachwissen in den Bereichen Devisenhandel, Zahlungsverkehr, Handelsfinanzierung und Liquiditätsmanagement. GTB spielt eine zentrale Rolle bei dem Bestreben der RBC, neue Einlagen zu generieren, mit denen die nächste Wachstumsphase der Bank finanziert werden soll.

RBC nimmt im Transaktionsbankgeschäft in Kanada die Spitzenposition ein, einschließlich des größten Wholesale-Einlagenportfolios1 und des branchenweit führenden Zahlungsgeschäfts2, und verzeichnet in den USA eine rasch zunehmende Dynamik. GTB wird auf dieser Grundlage aufbauen, um das Wachstum weltweit zu beschleunigen.

„Bei einer stärkeren globalen Vernetzung geht es nicht nur darum, wo wir tätig sind, sondern auch darum, wie wir unseren Kunden die gesamte Stärke der RBC zur Verfügung stellen", sagte Dave McKay, President und Chief Executive Officer der RBC. „Für Unternehmen, die sich in einem immer komplexer werdenden wirtschaftlichen Umfeld zurechtfinden müssen, bedeutet dies, ein vertrauenswürdiger Partner zu sein, der sowohl die lokalen Besonderheiten als auch das globale Gesamtbild versteht – und ihnen dabei hilft, Geldtransfers abzuwickeln, Liquidität und Risiken zu steuern sowie nahtlos auf internationaler Ebene zu agieren."

Informationen zur RBC

Die Royal Bank of Canada ist ein globales Finanzinstitut, das mit einem zielorientierten und prinzipiengeleiteten Ansatz führende Leistungen erbringt. Unser Erfolg beruht auf unseren mehr als 101.000 Mitarbeitern, die ihre Kreativität und ihre Erkenntnisse einsetzen, um unsere Vision, unsere Werte und unsere Strategie zum Leben zu erwecken, damit wir unseren Kunden zum Erfolg und unseren Gemeinden zum Wohlstand verhelfen können. Als Kanadas größte Bank und gemessen an der Marktkapitalisierung eine der größten der Welt verfügen wir über ein diversifiziertes Geschäftsmodell mit Schwerpunkt auf Innovation und der Bereitstellung außergewöhnlicher Kundenerlebnisse für unsere mehr als 19 Millionen Kunden in Kanada, den USA und 27 weiteren Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter rbc.com.‎

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