Récits industriels et synergies interurbaines : Hangzhou et Paris en dialogue

PARIS et HANGZHOU, Chine, 31 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Paris et Hangzhou, bien que séparées par des milliers de miles, partagent depuis longtemps une affinité tacite. Cette affinité a pris un sens nouveau lors de l'événement de promotion de Hangzhou, qui a donné lieu à un nouveau type de dialogue sur les rives de la Seine.

Organisé conjointement par le Centre international de communication de Hangzhou (HZICC) et le Centre international de communication du district de Linping, cet événement s'est déroulé sous le thème « Dialogue des civilisations : Du patrimoine culturel au récit industriel » et a présenté une ville de Hangzhou chargée d'histoire, mais tournée résolument vers l'avenir.

Après la tournée de dialogue méditerranéenne intitulée « Hangzhou, une fenêtre sur les 5 000 ans de civilisation chinoise », organisée en 2025, le HZICC a réorienté ses efforts, passant de la mise en valeur des racines anciennes à la création de liens industriels. « Hangzhou transforme ses atouts industriels, son dynamisme en matière d'innovation et ses histoires urbaines en un récit mondial que l'on peut ressentir, comprendre et partager », a déclaré Ji Tao, directeur des opérations du centre.

Ce sont les témoignages d'entreprises qui ont donné vie à ce récit. Une table ronde consacrée aux synergies industrielles et aux échanges culturels a permis d'approfondir le débat.

Cainiao Global Supply Chain a dévoilé les mesures prises pour réduire le délai de livraison entre la Chine et la France à trois jours, tandis qu'AliExpress a souligné que le renforcement des capacités de localisation et les réformes fiscales de l'UE incitaient les marques haut de gamme à créer des entrepôts locaux.

E-Fashion Town a retracé une collaboration de dix ans avec l'Institut Français de la Mode et des marques internationales. CFMOTO a expliqué comment les marques chinoises de sports motorisés devancent leurs concurrents grâce à la technologie et à leur stratégie de marque.

Charles-Emmanuel Dewees, fondateur de la plateforme d'échanges culturels NICE, s'est montré catégorique : « Les romans en ligne peuvent-ils devenir une langue commune ? Tout à fait. Quand la langue n'est pas un obstacle, ce qui touche le cœur, c'est le langage universel. »

À l'extérieur du hall de conférence, un stand dédié à Hangzhou présentait des maquettes de construction à tenons et mortaises, des services à thé en céladon, les mascottes de la ville ainsi que d'autres produits culturels et créatifs. Hugo Nicoli, un visiteur français qui avait déjà dégusté du thé au bord du lac de l'Ouest, a déclaré que les miniatures en porcelaine et les maquettes architecturales lui avaient donné envie d'y retourner avec sa famille.

Cette promotion n'était qu'un début. L'équipe de HZICC a passé quatre jours à tourner à Paris : sélection de produits dans les locaux de Tmall Global, tri des colis dans un entrepôt de Cainiao, essai routier chez CFMOTO et expérience mode dans la boutique MEILLEUR MOMENT.

Les histoires recueillies le long de la Seine, en France, ont ensuite été rapportées jusqu'au Grand Canal, en Chine — entre deux cours d'eau, la distance n'est jamais aussi grande qu'elle en a l'air.

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https://youtu.be/OmTWkhF84J0?si=8MnAgkaJw95np7if

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