Recorded Future починає співпрацю з Україною в рамках ініціативи з пошуку співробітників

Компанія з кібербезпеки співпрацює з Міністерством цифрової трансформації України та Радою національної безпеки та оборони України

КИЇВ, Україна, та БОСТОН, 30 вересня 2022 р. /PRNewswire/ -- Recorded Future, найбільша компанія з кібербезпеки у світі, оголосила сьогодні про ініціативу з пошуку співробітників в Україні у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України та Радою національної безпеки та оборони України. До 2025 року компанія планує винайняти в Україні до 100 співробітників.

В Україн вже давно існує потужна ІТ-індустрія, яка славиться висококласними розробниками програмного забезпечення. У компанії Recorded Future склалися найкращі враження від якості українського програмного забезпечення, DevOps, та інженерів з контролю якості, котрих компанія активно і давно залучає до роботи, тож перед Україною відкриваються дуже широкі можливості для подальшого нарощування цього важливого потенціалу. Сторони очікують, що ця угода призведе до важливого розвитку компетенції в сфері великомасштабних хмарних технологій, збору інформації, штучного інтелекту та інших програмних технологій кібербезпекового та оборонного призначення в Україні.

"Розбудова потужної індустрії українського ПЗ/IT з глобальним впливом значною мірою сприятиме відбудові України. Майбутнє є інтернетоцентричним, і Україна має можливість побудувати галузь із глобальним охопленням, яке триватиме впродовж наступних 100 років, опираючись на нашу потужну систему освіти та інженерні традиції. Співпраця з таким лідером у сфері SaaS, як Recorded Future — це початок, який обов'язково призведе до значних результатів", — Єгор Дубинський, заступник міністра цифрової трансформації України

"Ведення сучасної війни за своєю суттю інтернетоцентричне — чи то на полі бою, у загальнодоступному інформаційному просторі чи в кібер/ІТ-просторі, тому критично важливо мати доступ до найкращих безпекових даних, які допоможуть стримати й перемогти супротивника. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження поглибленої співпраці з Recorded Future задля захисту нашої країни", — Сергій Демедюк, заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України

Ми постійно заявляли, що Recorded Future не займає нейтральної позиції щодо російського вторгнення в Україну. Компанія застосовувала і надалі використовуватиме всі свої ресурси та можливості, щоб допомогти Україні шляхом поширення безпекових даних, проведення брифінгів щодо загроз та співпраці в сфері кібербезпеки з організаціями в українському державному секторі. Компанія прагне розширити свою присутність в Україні, залучивши до співпраці, окрім інших, розробників програмного забезпечення, інженерів, дослідників даних та інформаційних аналітиків.

"Щоб надавати найкращу безпекову інформацію для захисту вільного світу, компаніям потрібно вибирати, де і як працювати. Місія Recorded Future полягає в тому, щоб надавати організаціям дані, на основі яких вони зможуть проактивно захищатися від загроз зі швидкістю та масштабом інтернету. Я впевнений, що воля українського народу, підкріплена допомогою від його союзників і спільноти, дозволить у кінцевому підсумку забезпечити суверенітет і мир у межах законних кордонів", — доктор Крістофер Алберг (Christopher Ahlberg), виконавчий директор і співзасновник Recorded Future

Докладніше про відкриті вакансії у Recorded Future див. на https://www.recordedfuture.com/jobs.

Про Recorded Future

Recorded Future є найбільшою в світі компанією з кібербезпеки. Кібербезпекова хмара Recorded Future забезпечує повне покриття, включаючи супротивників, інфраструктуру та цілі. Поєднуючи постійний і всеосяжний автоматизований збір даних і аналітику з людським аналізом, Recorded Future відтворює картину цифрового ландшафту в реальному часі та дає клієнтам можливість вживати проактивних дій, щоб завадити супротивникам і убезпечити своїх людей, системи та інфраструктуру. Recorded Future зі штаб-квартирою в Бостоні та офісами та співробітниками по всьому світу співпрацює з понад 1500 компаніями та урядовими організаціями у понад 64 країнах. Докладніше див. на recordedfuture.com.

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SOURCE Recorded Future