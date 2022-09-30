Recorded Future починає співпрацю з Україною в рамках ініціативи з пошуку співробітників

News provided by

Recorded Future

Sep 30, 2022, 09:10 ET

Компанія з кібербезпеки співпрацює з Міністерством цифрової трансформації України та Радою національної безпеки та оборони України

КИЇВ, Україна, та БОСТОН, 30 вересня 2022 р. /PRNewswire/ -- Recorded Future, найбільша компанія з кібербезпеки у світі, оголосила сьогодні про ініціативу з пошуку співробітників в Україні у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України та Радою національної безпеки та оборони України. До 2025 року компанія планує винайняти в Україні до 100 співробітників.

В Україн вже давно існує потужна ІТ-індустрія, яка славиться висококласними розробниками програмного забезпечення. У компанії Recorded Future склалися найкращі враження від якості українського програмного забезпечення, DevOps, та інженерів з контролю якості, котрих компанія активно і давно залучає до роботи, тож перед Україною відкриваються дуже широкі можливості для подальшого нарощування цього важливого потенціалу. Сторони очікують, що ця угода призведе до важливого розвитку компетенції в сфері великомасштабних хмарних технологій, збору інформації, штучного інтелекту та інших програмних технологій кібербезпекового та оборонного призначення в Україні.

"Розбудова потужної індустрії українського ПЗ/IT з глобальним впливом значною мірою сприятиме відбудові України. Майбутнє є інтернетоцентричним, і Україна має можливість побудувати галузь із глобальним охопленням, яке триватиме впродовж наступних 100 років, опираючись на нашу потужну систему освіти та інженерні традиції. Співпраця з таким лідером у сфері SaaS, як Recorded Future — це початок, який обов'язково призведе до значних результатів", — Єгор Дубинський, заступник міністра цифрової трансформації України

"Ведення сучасної війни за своєю суттю інтернетоцентричне — чи то на полі бою, у загальнодоступному інформаційному просторі чи в кібер/ІТ-просторі, тому критично важливо мати доступ до найкращих безпекових даних, які допоможуть стримати й перемогти супротивника. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження поглибленої співпраці з Recorded Future задля захисту нашої країни", — Сергій Демедюк, заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України

Ми постійно заявляли, що Recorded Future не займає нейтральної позиції щодо російського вторгнення в Україну. Компанія застосовувала і надалі використовуватиме всі свої ресурси та можливості, щоб допомогти Україні шляхом поширення безпекових даних, проведення брифінгів щодо загроз та співпраці в сфері кібербезпеки з організаціями в українському державному секторі. Компанія прагне розширити свою присутність в Україні, залучивши до співпраці, окрім інших, розробників програмного забезпечення, інженерів, дослідників даних та інформаційних аналітиків.

"Щоб надавати найкращу безпекову інформацію для захисту вільного світу, компаніям потрібно вибирати, де і як працювати. Місія Recorded Future полягає в тому, щоб надавати організаціям дані, на основі яких вони зможуть проактивно захищатися від загроз зі швидкістю та масштабом інтернету. Я впевнений, що воля українського народу, підкріплена допомогою від його союзників і спільноти, дозволить у кінцевому підсумку забезпечити суверенітет і мир у межах законних кордонів", — доктор Крістофер Алберг (Christopher Ahlberg), виконавчий директор і співзасновник Recorded Future

Докладніше про відкриті вакансії у Recorded Future див. на https://www.recordedfuture.com/jobs

Про Recorded Future

Recorded Future є найбільшою в світі компанією з кібербезпеки. Кібербезпекова хмара Recorded Future забезпечує повне покриття, включаючи супротивників, інфраструктуру та цілі. Поєднуючи постійний і всеосяжний автоматизований збір даних і аналітику з людським аналізом, Recorded Future відтворює картину цифрового ландшафту в реальному часі та дає клієнтам можливість вживати проактивних дій, щоб завадити супротивникам і убезпечити своїх людей, системи та інфраструктуру. Recorded Future зі штаб-квартирою в Бостоні та офісами та співробітниками по всьому світу співпрацює з понад 1500 компаніями та урядовими організаціями у понад 64 країнах. Докладніше див. на  recordedfuture.com.

Логотип:  https://mma.prnewswire.com/media/705622/Recorded_Future_Logo.jpg

SOURCE Recorded Future

Also from this source

Recorded Future Partners with Ukraine for Hiring Initiative...

Recorded Future Partners with Ukraine for Hiring Initiative...

Explore

More news releases in similar topics