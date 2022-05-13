Recorded Future представляет комплексное решение для обеспечения кибербезопасности

Recorded Future предлагает защитникам данных самое комплексное решение, специально разработанное для обеспечения кибербезопасности

Новая версия платформы повышает возможности предотвращения злоупотреблений брендом, выявления скомпрометированных учетных записей, визуализации и приоритизации угроз, а также защиты от разных видов атак

БОСТОН, 13 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- Recorded Future, крупнейшая в мире компания по обеспечению кибербезопасности, объявила сегодня о выпуске новой версии своей облачной Платформы обеспечения кибербезопасности с новыми возможностями для выявления и устранения угроз брендам компаний, идентификационным данным, а также различных видов атак.

Количество угроз и их видов растет все быстрее в современном цифровом мире, и противники получают преимущество, проникая в слабо защищенные объекты с помощью кибератак, физических атак, дезинформации и даже кинетических атак. С последней версией своей Платформы обеспечения кибербезопасности компания Recorded Future предлагает еще более широкий спектр методов выявления противников, их инфраструктуры и целей, предоставляя клиентам общую картину, необходимую для принятия решительных мер по сдерживанию противника.

«Опережать угрозы со стороны спонсируемых государствами и преступных субъектов никогда не было более сложной задачей. Благодаря последней версии от Recorded Future организации имеют теперь новые мощные инструменты для предотвращения злоупотреблений брендом, выявления скомпрометированных учетных записей, визуализации и приоритизации угроз, а также защиты от разных видов атак». — Директор по продукции и разработкам компании Recorded Future Крейг Адамс (Craig Adams)

Мониторинг угроз брендам по всему Интернету в режиме реального времени

Только решение Brand Intelligence от Recorded Future использует массовое машинное обучение для выявления по всему интернету угроз логотипу бренда, доменных имен со сходным написанием и вредоносных доменов. Теперь организации могут отслеживать прошлые и текущие угрозы в режиме реального времени с новым функционалом, который выявляет признаки угроз и предлагает методы проверки и реагирования на результаты. Также добавлено обнаружение злоупотреблений логотипом в Интернет с распознаванием символов, чтобы инициировать их ликвидацию в любой точке Интернета.

Выходя за рамки многофакторной аутентификации

Имея базу с более чем 10 миллиардами учетных записей и расширенный охват таких источников, как журналы вредоносных программ, утечки данных и сбор учетных данных, решение Identity Intelligence от Recorded Future помогает обнаруживать скомпрометированные идентификационные данные в режиме реального времени, обеспечивая дополнительный уровень защиты, выходящий за рамки многофакторной аутентификации. Кроме того, решение Identity Intelligence повышает эффективность систем управления доступом к идентификационным данным (IAM) за счет интеграции обнаруженных данных в существующие процессы и рабочие процессы.

Защита от растущего количества видов атак

Упреждающее управление видами атак крайне важно, поскольку миграция облачных сервисов все чаще подвергает организации риску появления новых и более сложных видов атак. Решение Attack Surface Intelligence от Recorded Future обеспечивает унифицированный вид внешней инфраструктуры, уделяя приоритетное внимание наиболее рискованным ресурсам на основе их уязвимостей, неправильной конфигурации и ресурсов, не предусмотренных политикой, а также сокращает количество видов атак, которым может быть подвержена организация.

Визуализация угроз, направленных против организаций и правительств

Решение Threat Intelligence от Recorded Future позволяет организациям в интерактивном порядке приоритизировать угрозы и заблаговременно выявлять противника, прежде чем он осуществит атаку. Recorded Future приоритизирует, какие субъекты угроз и их тактические приемы актуальны для каждой организации; проводит анализ жизненного цикла атаки и поведения злоумышленников в соответствии с картой пользовательской активности MITRE; и обеспечивает автоматическую загрузку для правил YARA и Sigma на основе возникающих угроз, что позволяет командам безопасности предпринимать немедленные действия.

Запрос на демонстрацию платформы обеспечения кибербезопасности от Recorded Future по адресу:

https://go.̇dedfuture.com/demo

Информация о компании Recorded Future

Recorded Future — крупнейшая в мире компания, занимающаяся обеспечением кибербезопасности. Основанная на облачных данных платформа обеспечения кибербезопасности от Recorded Future предлагает самый полный охват противников, инфраструктуры и потенциальных целей. Сочетая постоянный и всесторонний автоматизированный сбор и анализ данных с человеческим анализом, компания Recorded Future в режиме реального времени обеспечивает мониторинг огромного цифрового ландшафта и дает клиентам возможность предпринимать упреждающие действия, направленные на сдерживание противников и обеспечение безопасности своих людей, систем и инфраструктуры. Компания Recorded Future, штаб-квартира которой находится в Бостоне, имеет представительства и сотрудников по всему миру, и работает более чем с 1400 компаниями и государственными организациями более чем в 60 странах. Подробная информация представлена на сайте recordedfuture.com.

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SOURCE Recorded Future