Redington, FY23 Sonuçlarını Açıkladı: 27% Gelir ve 20% Faaliyet karı artışı, bugüne kadarki en yüksek seviye

Surpassed Rs. MY'23 için gelirlerde 79,519 Crores

MY'23 27% Gelir artışı; FAVÖK 20%

Q4 MY'23 Gelir artışı 26%; FAVÖK %15;

Temettü Rs. Rs'nin hisse senedi başına 7,2. Her biri 2 (yani, görünen değerin 360%'ı) önerildi

CHENNAI, Hindistan, 18 Mayıs 2023 /PRNewswire/ -- Redington Ltd (NSE: Redington), bugün 31 Mart 2023'te sona eren çeyreğe (Q4 FY'23) ve tüm işletme segmentlerinde sektöre karşı güçlü performans gösteren mali yılın FY'23 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Rs'de. 21,895 Crores, Q4 için genel küresel gelirler, bir önceki yıla göre 26% güçlü bir artışla ve Rs'de büyüyerek herhangi bir çeyrekte şimdiye kadarki en yüksek gelir oldu. 590 Crores, yıllık bazda 15% ile şimdiye kadarki en yüksek 4. çeyrek faaliyet kârını kaydetti. FY23 yılının tamamı için şirket Rs gelirini bildirdi. Yıllık 27% büyüme ve PAT of Rs olan 79,519 Crores. 1,393 Crores, % 9 büyüme.

İşletmeler ve coğrafyalar genelinde sağlam uygulamalarla desteklenen Redington, rekabet ettikleri pazarlarda pay kazanmaya ve yeni fırsatlar elde etmeye devam ediyor. Şirket, bu rekor performansın, teknoloji yeteneklerini geliştirmeye, daha derin iş ortağı ilişkileri kurmaya, teklif yelpazesini daha kapsamlı hale getirmeye ve işletme modelindeki yeniliklere yönelik devam eden yatırımların bir sonucu olduğunu vurguladı.

Redington'ın dijital dönüşümü, şirket distribütör ve toplayıcı rolünden bütünsel bir teknoloji çözümleri sağlayıcısı olma yolunda geçiş yaparken önemli bir büyüme katalizörü oldu. Tüketici cihazları ve akıllı telefonlar, hibrit çalışma ve öğrenme ortamları, SMB ve bulut, sunucular için altyapı, depolama, ağ ve güvenlik dahil kurumsal teknoloji çözümleri için pazar talebini ele alıyor. Ayrıca, 5 G, Internet of Things (IoT), Sınır Bilişim ve Generative AI'ın giderek daha fazla benimsenmesiyle ortaya çıkan teknoloji gereksinimlerine de yanıt veriyor.

"FY23'deki büyümemiz, kendimizi birçok boyutta yeniden icat ederek sağlandı. Dijital yeteneklerimizi geliştirmeye, pazara daha hızlı çıkış sağlamak için platformlar oluşturmaya ve süreçler oluşturmaya ve müşterilere tercih ettikleri şekillerde bizimle etkileşim kurma seçeneği sunmaya önemli yatırımlar yaptık. Teknoloji dağıtımı temel değer önermemiz olsa da, özel ve genel Bulut, Güvenlik ve denetimler için yönetilen hizmetler sağlamak üzere yetkinlikler ve yetenekler oluşturmaya odaklandık. Küresel olarak teknoloji endüstrisi, talebin azaldığı bir dönemden geçiyor ve girişimlerimiz, müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için daha fazla değer sunmamızı ve böylece pay kazanmamızı ve büyüme ivmemizi hızlandırmamızı sağlıyor. Ortaklarımız çok önemli bir rol oynuyor ve onları güçlendirmeye ve işletmelerini büyütmelerine yardımcı olmaya kararlıyız" dedi. Bay Rajiv Srivastava, Genel Müdür, Redington Ltd.

Redington'ın teknoloji sürtünmesini ele alma çabası – yenilik hızı ve teknolojinin benimsenme hızı arasındaki mesafe – işletme, Ar-Ge ve pazar stratejisini şekillendiren kilit bir itici güçtür. Şirket, dijitale yoğun bir şekilde odaklanarak, özel Centre of Excellence (COEs) aracılığıyla iş ortaklarını geliştirmeye ve yükseltmeye yatırım yapıyor ve onlara Yeni Çağ teknolojisi ürünleri, hizmetleri ve çözümlerine daha fazla erişim sağlıyor.

* FY23 için ayrıntılı mali rapora buradan ulaşılabilir: https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/8d867e1d-3766-4c13-b9f2-db9ecc5919ef.pdf

Güvenli Liman

Bu sürümdeki bazı ifadeler ileriye dönük ifadelerdir. İşletme çeşitli riskler ve gerçek sonuçların burada belirtilenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek belirsizlikler içerir. Burada yer alan tüm ileriye dönük beyanlar, Şirket yönetiminin şu anda elinde bulunan bilgilere dayanmaktadır ve Şirket, zaman zaman Şirket tarafından veya adına yapılabilecek herhangi bir ileriye dönük beyanı güncellemeyi taahhüt etmemektedir.

Redington Ltd hakkında:

Entegre bir teknoloji çözümleri sağlayıcısı ve bir Fortune 500 şirketi olan Redington Limited, yenilikçilik ve adaptasyon arasındaki boşluk olan teknoloji sürtüşmelerini ele alarak işletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarında onlara yardımcı oluyor. Redington, 60 şube ofisi, 300'den fazla marka birliği ve 43.000 kanal ortağı aracılığıyla 38 pazarda varlığıyla Hindistan, Singapur, Güney Asya, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye'deki tüm BT/ITeS, Telecom, Yaşam Tarzı ve Güneş enerjisi kategorileri için sorunsuz ve uçtan uca dağıtım sağlar. Teknolojiye, yeniliklere ve ortaklıklara odaklanan Redington, dünya çapında en güvenilir ürün, hizmet ve çözüm distribütörlerinden biridir.

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SOURCE Redington