Redington, Q3FY23 Sonuçları'nı duyurdu: Rekor gelir işletme kârı.

Q3FY23 için 217.150.000.000 Rupi gelir, geçen yıla göre %31 artış

6.220.000.000 Rupi işletme karı, geçen yıla göre %14 artış

CHENNAI, Hindistan, 1 Şubat 2023 /PRNewswire/ -- Redington Limited (NSE: REDINGTON) bugün, 31 Aralık 2022'de sona eren 2023 mali yılının 3. çeyreği (Q3FY23) için mali sonuçlarını açıkladı. Satış ve faaliyet marjı performansında bir başka çeyrek rekoru. 217,15 Milyar Rupi'yle toplam küresel gelirleri, geçen yıla göre %31'lik güçlü bir artışla büyüyerek tüm çeyrekler için rekor kırdı ve 6,22 Milyar Rupi'yle, geçen yıla göre %14'lük artışla şimdiye kadarki en yüksek faaliyet kârını kaydetti.

İşletmeler ve coğrafyalar genelinde sağlam uygulamalarla desteklenen Redington, rekabet ettikleri pazarlarda pay kazanmaya ve yeni fırsatlar elde etmeye devam ediyor. Şirket; bu rekor performansın teknoloji yeteneklerini geliştirmeye, daha derin ortaklık ilişkileri kurmaya, teklif yelpazesini daha kapsamlı hâle getirmeye ve yeni iş modelleri bulmaya yönelik sürekli yatırımlarının bir meyvesi olduğunu vurguladı.

Redington'ın misyonu; Teknoloji Uyuşmazlığını, yani inovasyon hızı ile teknolojinin benimsenme oranı arasındaki pahalı uçurumu azaltmaktır. Hibrit işyerleri, sektörler arasında dijital dönüşüm, hibrit bulut için dağıtılmış altyapı, veriye dayalı içgörüler ve sınırsız ağları kullanıma sokup güvenceye almaya yönelik teknoloji talebini karşılamak için temel teknoloji gücünden, yeniliklerden ve ortaklıklarından yararlanır. Teknoloji ve hizmet ekosistemini geliştirmeye, müşterilerinin farklı sektörlerdeki gereksinimlerini karşılayan ürün ve tekliflerle portföyünü genişletmeye devam ediyor. Ayrıca Redington; dijital dağıtım modeliyle ve aboneliği, yıllık ödemeleri ve abonelik yenilemelerini basitleştirip düzene oturtan bir bulut platformuyla, iş ortaklarına ve müşterilerine çok çeşitli teknoloji seçeneklerine erişme ve bunları kullanma imkanı sunuyor.

Redington Ltd. Genel Müdürü Rajiv Srivastava, "Q3FY23'te dijital dönüşüme odaklanmamız, inovasyonlar, teknoloji ve ortaklıklardaki temel gücümüzle birleşerek, teknoloji uyuşmazlığına neden olan fazlalıkları azaltmak suretiyle müşterilerin teknolojiyi benimseme yolculuğunu hızlandırmamızı sağladı. İster sorunsuz bir dijital dağıtım platformu oluşturmak ister kurumsal, orta ölçekli pazar ve tüketici segmentleri için her şeyi ürün ve çözümler için bir servis olarak sunmak olsun, yeni iş modelleri geliştirmek bizim sürekli çabaladığımız şeydir. Bunlar, daha fazla rekabet gücü, verimlilik ve üretkenlik kazanımları için en son teknolojiyi kullanma konusunda çeşitli seçenekler sunar. Çeyrek boyunca, güneş enerjisi ve Endüstri 4.0'ın yeni gelişen segmentlerindeki portföyümüzü de güçlendirdik" dedi .

Redington, faaliyet gösterdiği 37 pazarın tamamında İşletmeler, KOBİ'ler, yeni girişimler ve tüketiciler için teknoloji ürünlerinin teminini, tedarik zincirini ve benimsenmesini basitleştirmek için geniş kanal ortakları ağıyla yakın bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

* Q3FY23 için ayrıntılı Mali Rapor'a buradan erişilebilir: https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/e8003c11-c7f7-4544-b4b1-3169e7c7b71e.pdf

Güvenli Liman

Bu yayındaki bazı ifadeler ileriye dönük ifadelerdir. Bu iş, çeşitli riskler ve fiili sonuçların burada belirtilenlerden önemli ölçüde farklı olmasına yol açabilecek belirsizlikler içermektedir. Burada verilen tüm ileriye dönük beyanlar, Şirket yönetiminin şu anda elinde bulunan bilgilere dayanmaktadır ve Şirket, zaman zaman Şirket tarafından veya onun adına yapılabilecek herhangi bir ileriye dönük beyanı güncellemeyi taahhüt etmemektedir.

Redington Limited Hakkında:

Entegre bir teknoloji çözümleri sağlayıcısı ve bir Fortune 500 şirketi olan Redington Limited, teknoloji uyuşmazlıklarını yani yenilikle benimsenme arasındaki boşluğu gidererek, işletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarında onlara yardımcı oluyor. 38 pazarda 60 şube ofisi, 290'dan fazla marka birliği ve 40.000 kanal ortağının varlığı sayesinde Redington; Hindistan, Singapur, Güney Asya, Orta Doğu ve Türkiye'deki tüm IT/ITeS, Telekom, Yaşam tarzı ve Güneş enerjisi ürünleri kategorileri için sorunsuz ve uçtan uca dağıtım sağlar. Teknolojiye, yeniliklere ve ortaklıklara konsantre bir biçimde odaklanan Redington, dünya çapında en güvenilir ürün, hizmet ve çözüm distribütörlerinden biridir.

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SOURCE Redington (India) Limited