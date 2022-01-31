РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ BOSS И HUGO СОБРАЛА ПОЧТИ 2 МЛРД ПРОСМОТРОВ ЗА ДЕНЬ

В глобальной кампании #BeYourOwnBOSS участвуют топ-модели Кендалл Дженнер (Kendall Jenner), Хейли Бибер (Hailey Bieber) и Джоан Смоллс (Joan Smalls), рэпер Future, звезда TikTok Хаби Лейм (Khaby Lame), певец и актер Ли Минхо (Lee Minho), профессиональный боксер Энтони Джошуа (Anthony Joshua), победитель теннисных турниров ATP Маттео Берреттини (Matteo Berrettini) и бегунья Алиса Шмидт (Alica Schmidt). Самым популярным из участников по числу подписок в социальных сетях по всему миру оказался Ли Минхо.

Для запуска активации всех точек взаимодействия с потребителями более 200 звезд разместили свои снимки в фирменном худи BOSS в личных сториз в Instagram, Weibo, Red и WeChat, создав феноменальный ажиотаж в цифровых СМИ по всему миру.

Глобальная кампания #HowDoYouHUGO с участием топ-модели Адут Акеч (Adut Akech), рэперов Big Matthew и SAINt JHN и танцовщицы Мэдди Зиглер (Maddie Ziegler) активируется по всем каналам с акцентом на TikTok, где для привлечения аудитории запущен танцевальный челлендж. Челлендж #HowDoYouHUGO, представленный лицом бренда Big Matthew и тиктокером Vik White, получил поддержку 60 популярных создателей контента. Специально для активации были разработаны различные виды контента социальной направленности, связанные с миром танца и музыки. В течение первого дня количество подписок на аккаунт бренда увеличилось на 30%.

Кроме того, текущий ребрендинг существенно повысил посещаемость флагманского интернет-магазина hugoboss.com, что положительно сказалось на финансовых показателях. Общемировой интернет-трафик на сайте hugoboss.com вырос более чем вдвое, достигнув рекордного уровня, а фирменные худи BOSS были практически полностью раскуплены, став самой популярной моделью за всю историю компании.

Успех обеих кампаний по всем KPI стал очевиден уже в первый день. В результате они оказались самыми успешными маркетинговыми мероприятиями в истории HUGO BOSS:

1,9 млрд просмотров по обеим кампаниям;

75 млн подписок по всем социальным сетям;

увеличение количества подписок на аккаунт BOSS в Instagram на 84%;

367 млн просмотров челленджа #HowDoYouHUGO в TikTok;

увеличение количества подписчиков на аккаунт HUGO в TikTok на 30%.

В рекламных кампаниях социальной направленности компания HUGO BOSS представила новый образ своих брендов, укрепив и без того сильные позиции во всех цифровых каналах и охватив новые, более молодые целевые группы, в частности поколение Z и миллениалов. Это событие вошло в историю реализации стратегии роста CLAIM 5, направленной на стимулирование развития брендов и превращение покупателей в поклонников.

Изображение в высоком разрешении можно скачать здесь:

https://galleries.launchmetrics.com/p/hugoboss-production/showrooms/61f3cd50912b69000922f578

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