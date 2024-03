REPT BATTERO sichert sich den „Quality Excellence Award" von SUNGROW auf der Global Partners Conference 2024

WENZHOU, China, und HEFEI, China, 4. März 2024 /PRNewswire/ -- Als bemerkenswerte Anerkennung seines Engagements für Qualität und Innovation wurde REPT BATTERO auf der Global Partners Conference, die am 28. Februar 2024 in Hefei stattfand, mit dem angesehenen „Quality Excellence Award" von SUNGROW ausgezeichnet. Diese Auszeichnung ist ein Beweis für die führende Rolle von REPT BATTERO im Bereich der neuen Energien und für sein Engagement, hochwertige und leistungsstarke Batterieprodukte zu liefern.

SUNGROW ist ein führendes nationales Hightech-Unternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und den Service von Geräten für die Energieversorgung mit neuen Energien spezialisiert hat und sich dabei auf die Bereiche Solarenergie, Windkraft, Energiespeicherung, Wasserstoff und Elektrofahrzeuge konzentriert. 2023 führten die Photovoltaik-Wechselrichter von SUNGROW den Weltmarkt mit einem Absatzvolumen von 120-140 GW an und sicherten sich damit den ersten Platz weltweit (laut S&P Global). Darüber hinaus wurden mehr als 10 GWh an Energiespeichersystemen ausgeliefert, womit das Unternehmen laut CNESA im siebten Jahr in Folge seine führende Position unter den chinesischen Unternehmen auf dem Markt für industrielle und gewerbliche Energiespeichersysteme behaupten konnte. SUNGROW erreichte auch den zweiten Platz in der Liste der Photovoltaik-Unternehmen mit dem Weltmarktwert für 2023 (laut IN-EN).

REPT BATTERO bleibt seiner Philosophie der technologischen Innovation und der herausragenden Qualität treu und verbessert ständig die Produktqualität durch eine geschickte Verwaltung der internen Ressourcen und die Verfeinerung der Produktions- und Qualitätskontrollprozesse. REPT BATTERO beliefert SUNGROW seit langem mit der Wending-Batterieserie, die für ihre hohe Energiedichte, ihre robusten Sicherheitsmerkmale und ihre lange Lebensdauer bekannt ist. Diese fortlaufende Partnerschaft ist ein Beispiel für die Fähigkeit von REPT BATTERO, die anspruchsvollen Anforderungen führender Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien zu erfüllen und damit einen weiteren Beitrag zum Fortschritt der nachhaltigen Energietechnologien zu leisten.

Diese Anerkennung unterstreicht die kontinuierlichen Bemühungen von REPT BATTERO, Herausforderungen zu meistern, mit überlegenen Qualitätskonzepten Maßstäbe in der Branche zu setzen und den Kunden hochwertige und leistungsstarke Batterieprodukte anzubieten. Mit Blick auf die Zukunft konzentriert sich REPT BATTERO weiterhin auf die Qualität, das Vorantreiben der Grenzen und die Nutzung von Innovationen, um Spitzenleistungen zu erzielen. Als Verfechter von Qualitätsstandards und Befürworter einer qualitätsorientierten Denkweise ist REPT BATTERO bestrebt, mit seinen Partnern eine erfolgreiche Zukunft aufzubauen, indem es sich unablässig für Qualität einsetzt.

INFORMATIONEN ZU REPT BATTERO

REPT BATTERO Energy Co. Ltd. (abgekürzt REPT BATTERO) wurde 2017 gegründet und ist das erste Unternehmen, in das TSINGSHAN Industry im Bereich der neuen Energien investiert hat. Dank der reichen Nickelvorkommen von TSINGSHAN konzentriert sich REPT BATTERO auf die Forschung und Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Energiebatterien und Anwendungen auf Systemebene und bietet hochwertige Lösungen für BEV und intelligente Energiespeicher. 2022 gehörte REPT zu den Top 5 der Unternehmen für Energiespeicherbatterien bei den weltweiten Lieferungen und war die Nummer 2 bei den inländischen Lieferungen von Energiespeicherbatterien für Versorgungsunternehmen. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, seine Gesamtkapazität 2025 auf über 150 GWh zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie unter https://chinarept.com/en/ und https://www.linkedin.com/company/reptbattero/ .

INFORMATIONEN ZU SUNGROW

SUNGROW Power Supply Co, Ltd. ("SUNGROW") ist mit über 340 GW weltweit installierter Leistung (Stand Dezember 2022) die weltweit am meisten bankfähige Wechselrichtermarke. SUNGROW wurde 1997 von Universitätsprofessor Cao Renxian gegründet und ist führend in der Forschung und Entwicklung von Solarwechselrichtern. Das Unternehmen verfügt über das größte engagierte Forschungs- und Entwicklungsteam der Branche und bietet ein breites Produktportfolio an PV-Wechselrichterlösungen und Energiespeichersystemen für Anwendungen im Energieversorgungsbereich, für Gewerbe und Industrie sowie für Privathaushalte, außerdem international anerkannte Lösungen für schwimmende PV-Anlagen, NEV-Antriebslösungen, EV-Ladelösungen und erneuerbare Wasserstoffproduktionssysteme. SUNGROW kann auf eine 26-jährige Erfolgsgeschichte in der PV-Branche zurückblicken und versorgt mit seinen Produkten über 150 Länder weltweit.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2352956/REPT_BATTERO_Secures_SUNGROW_s__Quality_Excellence_Award.jpg