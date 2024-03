REPT BATTERO remporte le « Quality Excellence Award » de SUNGROW lors de la Global Partners Conference 2024

WENZHOU, Chine et HEFEI, Chine, 4 mars 2024 /PRNewswire/ -- En reconnaissance de son engagement envers la qualité et l'innovation, REPT BATTERO a été récompensée par le prestigieux « Quality Excellence Award » (en français, le « Prix de l'excellence ») de SUNGROW lors de la Global Partners Conference qui s'est tenue à Hefei, le 28 février 2024. Cette distinction témoigne de la position dominante de REPT BATTERO dans le secteur des nouvelles énergies, ainsi que de son engagement à fournir des batteries de haute qualité et à haute performance.

REPT BATTERO Secures SUNGROW’s “Quality Excellence Award”

SUNGROW, entreprise nationale de haute technologie, est spécialisée dans la R&D, la fabrication, la vente et le service après-vente d'équipements d'alimentation pour les énergies nouvelles, plus particulièrement dans les secteurs de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, du stockage de l'énergie, de l'énergie hydrogène et des véhicules électriques. En 2023, les onduleurs photovoltaïques de SUNGROW ont dominé le marché mondial avec un montant total de livraisons se situant entre 120 et 140 GW, lui assurant ainsi la première place mondiale (selon S&P Global). En outre, ses livraisons de systèmes de stockage d'énergie ont dépassé 10 GWh, consolidant sa position de leader parmi les entreprises chinoises du marché des systèmes de stockage d'énergie industriels et commerciaux pour la septième année consécutive (selon la CNESA). SUNGROW a également obtenu la deuxième place sur le marché mondial des entreprises photovoltaïques pour 2023 (selon IN-EN).

REPT BATTERO adhère fermement à sa philosophie d'innovation technologique et de qualité exceptionnelle, améliorant constamment la qualité de ses produits grâce à une gestion habile des ressources internes et à l'affinement de ses processus de production et de contrôle de la qualité. Depuis longtemps, REPT BATTERO fournit à SUNGROW des batteries de la série Wending, connues pour leur densité énergétique élevée, leurs dispositifs de sécurité robustes et leur longue durée de vie. Ce partenariat continu illustre la capacité de REPT BATTERO à répondre aux exigences aiguës des entreprises leaders du secteur des énergies renouvelables, contribuant ainsi à l'avancement des technologies énergétiques durables.

Cette reconnaissance souligne les efforts continus de REPT BATTERO pour relever les défis, établir des références de l'industrie avec des concepts de qualité supérieure et fournir aux clients des batteries haut de gamme à performance élevée. Concernant l'avenir, REPT BATTERO prévoit de continuer à se concentrer sur la qualité, à repousser les limites et à exploiter l'innovation pour poursuivre l'excellence. En tant que défenseure des normes de qualité et partisane d'un état d'esprit axé sur la qualité, REPT BATTERO est déterminée à bâtir un avenir prospère avec ses partenaires grâce à son engagement inébranlable en faveur de la qualité.

À PROPOS DE REPT BATTERO

REPT BATTERO Energy Co., Ltd. (abrégée en REPT BATTERO), créée en 2017, est la première entreprise dans laquelle TSINGSHAN Industry a investi dans le domaine des nouvelles énergies. Grâce aux riches ressources de la mine de nickel de TSINGSHAN, REPT BATTERO met l'accent sur la recherche et le développement, la production et la vente de batteries d'énergie et d'applications au niveau du système, et offre des solutions de haute qualité pour les véhicules électriques à batterie et le stockage intelligent de l'énergie. En 2022, REPT BATTERO figurait parmi les cinq premières entreprises de batteries de stockage d'énergie en termes de livraisons mondiales et se classait au deuxième rang pour les livraisons de batteries de stockage d'énergie aux services publics nationaux. L'entreprise est en passe de porter sa capacité totale à plus de 150 GWh en 2025. Visitez https://chinarept.com/en/ et https://www.linkedin.com/company/reptbattero/ pour obtenir des informations supplémentaires.

À PROPOS DE SUNGROW

SUNGROW Power Supply Co., Ltd. (« SUNGROW ») est la marque d'onduleurs la plus bancable au monde avec plus de 340 GW installés dans le monde en décembre 2022. Fondée en 1997 par le professeur d'université Cao Renxian, SUNGROW est un leader dans la recherche et le développement d'onduleurs solaires, avec la plus grande équipe de R&D dédiée de l'industrie et un large portefeuille de produits offrant des solutions d'onduleurs photovoltaïques et des systèmes de stockage d'énergie pour des applications à grande échelle, commerciales et industrielles, et résidentielles, ainsi que des solutions de centrales photovoltaïques flottantes internationalement reconnues, des solutions de conduite de véhicules électriques, des solutions de recharge de véhicules électriques et des systèmes de production d'hydrogène renouvelable. Avec une solide expérience de 26 ans dans le domaine du photovoltaïque, les produits de SUNGROW équipent plus de 150 pays dans le monde.